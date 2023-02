QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Intel đang cân nhắc việc tăng đầu tư vào nhà máy tại Việt Nam. Theo hai nguồn thạo tin ngày 10/02/2023, tập đoàn chip điện tử Mỹ Intel đang xem xét việc tăng đáng kể khoản đầu tư 1,5 tỷ đô la hiện có tại Việt Nam để mở rộng nhà máy đóng gói và thử nghiệm chip tại Việt Nam. Nguồn tin thứ nhất cho biết khoản tăng có thể vượt mức 1 tỷ đô la, có thể sẽ được thực hiện "trong những năm tới", một dấu hiệu công nhận vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu về linh kiện bán dẫn. Nguồn tin thứ hai cho biết Intel cũng đang cân nhắc khả năng đầu tư vào Singapore và Malaysia, những nơi có thể được ưu tiên hơn Việt Nam.

(AFP) - Cựu phó tổng thống Mike Pence bị triệu mời ra làm chứng về vụ tấn công điện Capitol ngày 06/01/2021. Truyền thông Mỹ hôm 09/02/2023 cho biết ông Pence được mời với tư cách là một « nhân chứng » trong sự kiện nói trên và nhắc lại cựu tổng thống Donald Trump từng gây áp lực với ông Mike Pence, đòi phó tổng thống Mỹ không công nhận kết quả bầu cử hồi tháng 11/2020.

(Reuters) - Nga chuẩn bị cắt giảm nửa triệu thùng dầu mỗi ngày. Kể từ tháng 3/2023 Matxcơva sẽ giảm 500.000 thùng dầu/ngày. Khối lượng này tương đương với 5 % sản xuất của Nga. Phó thủ tướng Nga Alexandre Novak thông báo như trên hôm 10/02/2023. Lý do là từ ngày 05/02/2023 phương Tây cấm mua vào dầu hỏa của Nga và áp đặt giá trần dầu hỏa, dầu diesel của Nga. Các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa trong nhóm OPEC+ không được thông báo trước về biện pháp này.

(AFP) - Seoul và Bắc Kinh khép lại căng thẳng vì các biện pháp chống Covid. Hàn Quốc thông báo kể từ ngày mai 11/02/2023 sẽ cấp visa trở lại cho công dân Trung Quốc. Seoul giải thích, tỷ lệ hành khách Trung Quốc vào Hàn Quốc nhiễm Covid đang từ 20 % khi lệnh ngừng cấp visa cho công dân Trung Quốc được ban hành. Nhưng tuần trước, tỷ lệ dương tính với Covid của các du khách Trung Quốc đã rơi xuống còn 1,4 %. Do vậy dỡ bỏ các biện pháp giới hạn sự hiện diện của du khách Trung Quốc vào xứ Hàn là « hợp lý ».

(AFP) - Một người giúp việc Indonesia tại Hồng Kông được bồi thường 100.000 euro vì bị chủ bạo hành. Một tòa án Hồng Kông hôm 10/02/2023 ra phán quyết, bồi thường cho bà Kartika Puspitasari, 40 tuổi, người Indonesia số tiền nói trên. Lý do bà bị chủ nhà hành hạ thể xác, sỉ nhục và bóc lột trong hai năm liên tiếp. Hồng Kông là nơi đón nhận 340.000 người giúp việc nước ngoài. Chủ yếu là người Philippines và Indonesia.

(Le Figaro) - Trung Quốc có ý đồ tấn công Đai Loan, nhưng không chắc là trước năm 2030.Ely Ratner, chuyên gia về các vấn đề Châu Á - Thái Bình Dương, thuộc bộ Quốc Phòng Mỹ, nhận định như trên hôm 09/02/2023 trước Ủy ban đối ngoại của Thượng Viện Mỹ. Bắc Kinh vẫn coi đảo Đài Loan, với 24 triệu dân, là một tỉnh của Trung Quốc chưa được thống nhất từ sau nội chiến 1949.

(AFP) - Thương lượng giữa Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (FMI) với Pakistan về tài trợ kinh tế đã đạt những tiến triển đáng kể. Thông báo của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế được đưa ra hôm nay 10/02/2023 sau khi chuyến thăm của một nhóm quan chức FMI đến Pakistan kết thúc vào hôm qua 09/02. Đôi bên đã thảo luận về các biện pháp chính trị để Pakistan điều chỉnh các bất cân đối bên trong và ngoài nước, điều kiện để FMI giải ngân một khoản cho vay mới. FMI cho Pakistan vay 6,5 tỉ đô la nhưng cho đến nay mới giải ngân ½ khoản tiền này.

(RFI) - Moldova cho biết đã xác định được một số hoạt động “gây bất ổn” của Nga. Sau khi tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố đã ngăn chặn được một kế hoạch của Nga liên quan đến Moldova, tình báo Moldova ngày 09/02/2023 khẳng định rằng chính họ đã phát hiện ra các hoạt động “gây bất ổn”. Trong một thông cáo, cơ quan tình báo SIS của Moldova nói rõ: “Dựa trên thông tin do đối tác Ukraina cung cấp và dữ liệu nội bộ, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi đã xác định được các hoạt động làm suy yếu và gây bất ổn cho Moldova”.

(AFP) - Nicaragua: Hơn 200 tù nhân chính trị được trả tự do và trục xuất qua Mỹ. Trong một động thái bất ngờ có thể khởi động lại đối thoại với Washington, chính quyền Nicaragua của tổng thống Daniel Ortega ngày 09/02/2023 đã thả 222 tù nhân chính trị, trong đó có một người Mỹ cùng 2 phụ nữ Pháp, và trục xuất ngay những người này qua Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán kín đáo và chỉ được công bố khi cả nhóm đang trên đường đến Mỹ.

(AFP) - Nhà soạn nhạc huyền thoại Mỹ Burt Bacharach qua đời, thọ 94 tuổi. Tác giả các ca khúc nổi tiếng như “I say a little Prayer for You” hay “Raindrops keep Fallin' on My Head” trong những năm 1960, 1970, đã qua đời ngày 08/02/2023 ở Los Angeles. Lúc sinh thời, Burt Bacharach từng cộng tác với các ngôi sao sang chói từ Marlene Dietrich, Dionne Warwick, Aretha Franklin cho đến Dusty Springfield hay Tom Jones. Ông cũng đã đoạt được rất nhiều giải thưởng danh giá, như ba giải Oscar, một giải Emmy, tám giải Grammy trong đó có giải thành tựu trọn đời và hai giải Quả Cầu Vàng.

