LIÊN HIỆP QUỐC

UNICEF lên án tình trạng bắt lính trẻ em trong nhiều cuộc xung đột

Ảnh minh họa: Lính trẻ em thuộc lực lượng UPC tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Ảnh chụp năm 2003 tại Bunia, thuộc tỉnh Ituri ở CHDC Congo. AFP PHOTO ERIC FEFERBERG

Minh Anh 1 phút

Hôm nay, 12/03/2023, là Ngày Quốc Tế Chống Sử Dụng Binh Sĩ Trẻ Em (tên tiếng Anh: International Day against the Use of Child Soldiers), một ngày vận động đấu tranh chống tình trạng xâm phạm các quyền và tước đoạt tuổi thơ của trẻ em. Theo ước tính, hiện có gần 300 ngàn trẻ em bị bắt lính trong nhiều cuộc xung đột khác nhau.