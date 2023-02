Úc rút thêm hàng chục camera an ninh của Trung Quốc khỏi công sở

ÚC - TRUNG QUỐC

Chính quyền Úc cảnh giác hơn với camera an ninh của Trung Quốc. Tiếp theo bộ Quốc Phòng, các camera an ninh do Trung Quốc sản xuất được lắp đặt tại văn phòng của giới lãnh đạo chính trị Úc sẽ bị dỡ bỏ.

Hãng tin Pháp AFP, dẫn lại thông tin từ bộ Tài Chính Úc hôm nay 14/02/2023, cho biết có 65 hệ thống camera an ninh (gọi tắt là CCTV) được lắp đặt tại văn phòng của giới lãnh đạo chính trị Úc. Theo bộ Tài Chính Úc, mặc dù các hệ thống này không được kết nối với mạng internet ở bên ngoài, nhưng cần phải được thay thế vì lý do an toàn. Việc thay thế sẽ được hoàn tất trước tháng 4. Tính cho đến cuối tuần trước, ít nhất 913 camera do Trung Quốc sản xuất, được lắp đặt tại hơn 250 trụ sở chính quyền, trong đó có các cơ sở của bộ Quốc Phòng, đã bị dỡ bỏ.

Các camera nói trên do hai công ty Trung Quốc Hikvision et Dahua sản xuất. Hai công ty này nằm trong danh sách đen của Mỹ. Theo bộ Thương Mại Mỹ, hai doanh nghiệp này tham gia vào việc ‘‘theo dõi’’ cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại tỉnh Tân Cương. Tháng 11/2022, Mỹ quyết định cấm nhập khẩu thiết bị của Hikvision và Dahua vì lý do ‘‘an ninh quốc gia’’.

Về phần mình, Hikvision khẳng định với AFP là các sản phẩm của họ tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn của Úc. Sau quyết định tuần trước của Úc, Bắc Kinh cáo buộc Canberra ‘‘phân biệt đối xử’’ các doanh nghiệp Trung Quốc.

