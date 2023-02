Camera an ninh “made in China”: Một công cụ do thám khác của Trung Quốc?

AN NINH

Ngày 09/02/2023, chính phủ Úc thông báo bộ Quốc Phòng nước này sẽ gỡ bỏ các camera an ninh được sản xuất bởi các công ty có liên quan đến đảng Cộng Sản Trung Quốc. Quyết định này một lần nữa phản ánh mối quan ngại của các nước phương Tây về khả năng các camera an ninh Trung Quốc đang trở thành một công cụ do thám của Bắc Kinh.

Camera Trung Quốc gắn đầy trụ sở các bộ

Theo nhật báo The Australian, ít nhất 913 camera, interphone, hệ thống điện tử ở cửa và các máy ghi hình, do hai công ty Trung Quốc Hikvision và Dahua phát triển và sản xuất, được gắn trong các văn phòng của chính phủ Úc, kể cả văn phòng của bộ Quốc Phòng, Ngoại Giao và Thương Mại. Hikvision và Dahua lại là những công ty một phần thuộc về chính phủ và đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc Phòng Richard Marles tuyên bố với đài truyền hình Úc rằng bộ này đang rà soát lại toàn bộ trang thiết bị giám sát và khi tìm thấy một camera an ninh nào do Trung Quốc sản xuất, họ sẽ tháo dỡ ngay. Kết quả một cuộc kiểm tra cho thấy là các camera và thiết bị an ninh của Hikvision et Dahua đã được tìm thấy trong tất cả các bộ, trừ bộ Nông Nghiệp và văn phòng thủ tướng.

Phát ngôn viên đặc trách về an ninh mạng của phe đối lập tại Úc, James Paterson, cho biết chính ông đã yêu cầu tiến hành kiểm tra sau khi thấy bộ Nội Vụ Úc không thể cho biết là hiện có bao nhiêu camera an ninh, hệ thống kiểm soát cửa vào và bao nhiêu interphone được gắn trong các cơ quan chính phủ.

Theo lời ông Paterson, chiếu theo luật của Trung Quốc về tình báo, hai công ty Hikvision et Dahua có nghĩa vụ hợp tác với các cơ quan tình báo của nước này. Phát ngôn viên phe đối lập Úc nhấn mạnh: “Chúng tôi không có phương tiện nào để biết được là các thông tin nhạy cảm, các hình ảnh và âm thanh mà những máy này ghi có được bí mật gởi về Trung Quốc để gây tổn hại cho các lợi ích của các công dân Úc hay không”.

Phản ứng của Trung Quốc

Thông thường, khi thấy chính phủ các nước thi hành các biện pháp như vậy, Bắc Kinh vẫn khẳng định rằng các công ty Trung Quốc bao giờ cũng làm ăn đàng hoàng, tuân thủ nghiêm chỉnh luật lệ của nước sở tại và không hề tham gia vào việc thu thập tin tình báo cho chính phủ hay cho đảng.

Phản ứng về quyết định của bộ Quốc Phòng Úc gỡ bỏ các camera an ninh “made in China”, hôm 09/02, Bắc Kinh đã cáo cuộc Canberra “dùng thế lực của quốc gia để phân biệt đối xử và trấn áp các công ty Trung Quốc”.

Bản thân công ty Hikvision cũng đã khẳng định với hãng tin AFP rằng các sản phẩm của công ty này “theo đúng các luật lệ và quy định của Úc và tuân thủ nghiêm chỉnh các yêu cầu về an ninh”.

Quyết định nói trên của bộ Quốc Phòng Úc được đưa ra mặc dù chính phủ cánh trung tả ở nước này đang cố sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc kể từ khi thủ tướng Công đảng Anthony Albanese lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái.

Anh và Mỹ cũng “ngán” camera "made in China"

Nhưng không chỉ có Úc, hai nước phương Tây khác là Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng rất quan ngại về nguy cơ từ các camera an ninh của Trung Quốc.

Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã thông báo cấm sử dụng các thiết bị viễn thông và giám sát qua video của các hãng Trung Quốc, trong đó có Hikvision và Dahua, nhằm bảo vệ hệ thống viễn thông của của nước Mỹ.

Cụ thể, Ủy ban Truyền thông Liên bang ( FCC ) của Hoa Kỳ đã ra lệnh cấm bán các thiết bị viễn thông và các camera an ninh của 6 công ty Trung Quốc, như Hoa Vi, Dahua và Hikvision. Đây là những công ty mà vào tháng 3/2021 FCC đã đưa vào danh sách đen những công ty có thể là “một nguy cơ không thể chấp nhận được” đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Quyết định này một lần nữa phản ánh thái độ nghi ngại của chính phủ Mỹ đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, vì theo Washington các thiết bị của những tập đoàn này có thể được dùng để do thám cho Bắc Kinh. Cũng giống như tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, chính quyền của tổng thống Joe Biden có chính sách cứng rắn đối với các thiết bị viễn thông của Trung Quốc.

Cũng vào tháng 11 năm ngoái, các bộ của chính phủ Anh Quốc đã được lệnh kể từ nay không lắp đặt các camera an ninh của Trung Quốc tại những cơ sở “nhạy cảm”.

Mặc dù không bắt buộc phải gỡ bỏ các camera Trung Quốc hiện có, các bộ trưởng trong chính phủ Anh được yêu cầu phải bảo đảm là các camera đó không kết nối vào hệ thống tin học của các bộ.

Theo tổ chức bảo vệ các quyền tự do của công dân Big Brother Watch, đa số các công sở ở Anh Quốc đang sử dụng những camera an ninh của hai công ty Hikvision hay Dahua. Trước đó, vào tháng 7, một nhóm 67 nghị sĩ Hạ Viện và Thượng Viện Anh đã yêu cầu chính phủ Luân Đôn cấm bán và sử dụng các thiết bị giám sát do hai công ty nói trên sản xuất.

Mặc dù cho tới nay chính phủ Anh không cấm hoàn toàn Hikvision và Dahua, nhưng họ khuyến cáo không nên sử dụng các camera an ninh của hai công ty Trung Quốc do các nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Cũng giống như Úc, chính phủ Anh sợ là các công ty này có nhiệm vụ phải cung cấp thông tin cho các cơ quan an ninh Trung Quốc.

Pháp cũng bị đe dọa

Vào tháng 8 năm ngoái, một báo cáo do công ty chuyên về an ninh mạng Cyfirma đã báo động là phần lớn các camera an ninh của Hikvision, được sử dụng rất nhiều ở Pháp, rất dễ bị tấn công tin học.

Báo cáo đã đi đến kết luận nói trên sau khi các chuyên viên của công ty này phân tích khoảng 285.000 camera an ninh Hikvision ở khắp nơi trên thế giới. Kết quả cho thấy có đến 80.000 camera cho tới nay vẫn dễ bị tin tặc điều khiển từ xa.

Cũng theo báo cáo của Hikvision, trong Liên Hiệp Châu Âu, Pháp là quốc gia có nhiều camera an ninh Hikvision nhất có nguy cơ bị tin tặc tấn công. Ngoài việc có thể xem trực tiếp các hình ảnh mà camera ghi lại, các tin tặc còn có thể thông qua các camera này để thâm nhập hệ thống tin học của một cơ sở hạ tầng nhạy cảm.

Trong báo cáo, các chuyên viên của Cyfirma cảnh báo, có đủ lý do để tin rằng “các tổ chức đặt ở Trung Quốc và Nga có thể khai thác những lỗ hổng như vậy để thực hiện những mưu đồ bao gồm cả những yếu tố địa chính trị.”

