Chính quyền Moldova công bố chi tiết kế hoạch lật đổ của Nga

MOLDOVA - NGA

Hôm qua, 13/02/2024, tổng thống Moldova, nước cộng hòa Liên Xô cũ, đã công bố chi tiết kế hoạch của Nga nhằm lật đổ chính quyền thân châu Âu tại Chisinau. Thông báo được đưa ra ít ngày sau tổng thống Ukraina tố cáo mưu đồ của Nga đối với nước láng giềng Moldova.

Theo AFP, trong một phát biểu với toàn dân, tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết, theo kế hoạch lật đổ dự kiến, nhiều cựu quân nhân giả dạng thường dân sẽ tấn công một số công sở, bắt con tin. Mục tiêu là ‘‘lật đổ chính quyền hợp hiến, dựng lên một bộ máy cầm quyền bất hợp pháp’’, ngăn căn Moldova gia nhập Liên Âu. Theo tổng thống Moldova, Matxcơva có kế hoạch dựa vào các thành phần bên trong xã hội Moldova, như đảng thân Nga của nhà tài phiệt Ilan Sor, hiện đang lẩn trốn, cùng nhiều phần tử phá hoại đến từ Nga, Belarus, Serbia và Montenegro.

Tổng thống Moldova thông báo chính quyền đang chuẩn bị ra một luật mới tăng cường thẩm quyền của các công tố viên và lực lượng an ninh ‘‘nhằm đối phó một cách hiệu quả các đe dọa đối với an ninh quốc gia’’. Trước đó, ngay sau báo động của tổng thống Zelensky về âm mưu của Nga lật đổ chính quyền Moldova dựa trên tin tức mà tình báo Ukraina thu được, ngành an ninh Moldova đã xác nhận dự án này, nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Chính quyền Moldova, quốc gia với 2,6 triệu dân, kiên quyết hướng về Liên Âu. Mùa hè 2022, Moldova đã được chính thức cấp quy chế ứng viên vào Liên Âu, cùng lúc với Ukraina. Tuy nhiên, con đường gia nhập Liên Âu của Moldova sẽ đầy chông gai. Reuters dẫn nhận định hồi cuối tháng 12/2022 của chỉ huy tình báo Moldova Alexandru Musteata trên kênh truyền hình TVR-Moldova, theo đó, ‘‘vấn đề không phải là Nga có sẽ tấn công Moldova hay không, mà là khi nào’’.

Vùng ly khai Transnistria (Moldova), nằm lọt giữa Moldova và Ukraina, với đông đảo dân cư nói tiếng Nga, là nơi Matxcơva đang triển khai một lực lượng khoảng 1.500 binh sĩ, với danh nghĩa bảo vệ hòa bình. Trong phát biểu với toàn dân hôm qua, tổng thống Moldova cũng cảnh báo nguy cơ ‘‘Nga sử dụng Moldova trong cuộc chiến chống Ukraina’’.

