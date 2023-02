Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc về các khinh khí cầu do thám

NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Ảnh minh họa : Khinh khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina, Hoa Kỳ, ngày 04/02/2023.

Hôm nay, 15/02/2023, Tokyo cảnh cáo Trung Quốc là việc các khinh khí cầu do thám xâm phạm không phận của Nhật Bản là “không thể chấp nhận được”. Theo bộ Quốc Phòng nước này, kết quả phân tích lại các vật thể bay không xác định trên bầu trời Nhật Bản trong những năm gần đây cho thấy rất có thể đó là các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc.

Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles tường trình:

“Bộ Quốc Phòng Nhật cho biết ít nhất ba lần kể từ năm 2019, các vật thể bay không xác định đã xuất hiện trên bầu trời của Nhật Bản. Vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn rơi khiến Tokyo phải đánh giá lại về các vật thể bay đó. Bộ Quốc Phòng Nhật chỉ có thể phỏng đoán đó là những khinh khí cầu do thám không người lái do Trung Quốc đưa đến.

Hôm nay chính phủ Nhật yêu cầu Trung Quốc xác nhận những vụ việc đó và không để “tái diễn những hành động như vậy trong tương lai”.

Theo tiết lộ của phát ngôn viên chính phủ Hirokazu Matsuno, vào tháng 01/2022, một khinh khí cầu không xác định đã bay bên trên vùng biển ở phía tây đảo Kyushu. Phía nam đảo này là đảo Okinawa, nơi đặt phần lớn căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật.

Nằm gần Đài Loan, các căn cứ ở Okinawa vẫn được dùng để theo dõi Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Các chiến hạm, tàu ngầm và máy bay trinh sát của Trung Quốc vẫn thường xuyên bị phát hiện ở ngoài khơi đảo Okinawa. Nhật Bản dự trù sẽ sử dụng các tên lửa để bảo vệ không phận nước này chống các vụ xâm nhập của các khinh khí cầu do thám. Với sự hợp tác của đồng minh Hoa Kỳ.”

Mỹ: Các vật thể bay mới bị bắn hạ có thể là “vô hại”

Ngoài quả khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn hạ trên bầu trời bang Montana ngày 04/02, chính quyền Mỹ, ngày hôm qua nhìn nhận rằng các vật thể bay mà họ đã bắn rơi trên bầu trời nước Mỹ trong những ngày qua có thể là “vô hại”. Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, cho biết hiện “chưa có chỉ dấu nào” cho thấy các vật thể bay bí ẩn này là của Trung Quốc, hay được sử dụng để do thám, có thể đó là các khinh khí cầu thương mại hoặc khoa học. Tuy nhiên, ông nói rõ là phải chờ kết quả phân tích các mảnh vỡ của mới có thể xác định được xuất xứ cũng như bản chất của các vật thể bay đó, mà việc thu lượm các mảnh vỡ này thì không phải là dễ dàng.

