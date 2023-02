QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Iran. Hôm nay 16/02/2023, bộ Ngoại Giao Trung Quốc thông báo trong chuyến công du Bắc Kinh, tổng thống Iran đã mời ông Tập sang thăm Iran và chủ tịch Trung Quốc đã nhận lời. Chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của chủ tịch Trung Quốc đến Iran là hồi năm 2016. Cũng hôm nay, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran và khẳng định Bắc Kinh phản đối mọi sự can dự của nước ngoài vào công việc nội bộ của Teheran và những hành động nhằm gây bất ổn cho Iran.

(Reuters) - Philippes và Mỹ chuẩn bị tập trận lớn trong năm 2023. Phát biểu với phóng viên ngày 15/02/2023, tư lệnh quân đội Philippines Romeo Brawner cho biết cuộc tập trận Balikatan hàng năm, diễn ra vào quý 2, được cho là có quy mô lớn nhất kể từ năm 2015 và nhằm cho thấy mối quan hệ với Hoa Kỳ đã được cải thiện. Thông báo được đưa ra vào lúc mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đang căng thẳng do vụ tầu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tầu Philippines trong vùng mà Trung Quốc đòi chủ quyền trên Biển Đông.

(AFP) - Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại chính của Đức. Theo cơ quan thống kê của Đức, Destatis, năm 2022 là năm thứ 7 liên tiếp Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Đức, cho dù xuất khẩu có giảm do các biện pháp chống dịch Covid-19. Trị giá hàng hóa trao đổi lên tới 297,9 tỉ euro, tăng 20% so với năm trước. Mỹ xếp thứ hai sau Trung Quốc về khối lượng hàng trao đổi, nhưng vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng « made in Germany ».

(AFP) - Tổng thư ký NATO kêu gọi Ankara đồng ý kết nạp Phần Lan và Thụy Điển. Công du Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay 16/02/2023, Jens Stoltenberg nhấn mạnh « đã đến lúc » kết nạp 2 nước Bắc Âu vào NATO. Tuyên bố của tổng thư ký NATO được đưa ra trong một cuộc họp báo với ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ankara tạm thời đình chỉ việc thông qua hồ sơ gia nhập NATO của hai nước Phần Lan và Thụy Điển từ tháng 5/2022.

(AFP) - Báo cáo của Hạ Viện : Pháp phải khẩn trương đầu tư vào phòng thủ địa đối không. Theo báo cáo Hạ Viện Pháp công bố hôm 15/02/2023, Paris phải tăng cường và đa dạng hóa các phương tiện phòng thủ địa đối không bởi lĩnh vực này lâu nay không được chú trọng. Trước chiến tranh Ukraina, mối de dọa trên không với nước Pháp bị xem là hầu như không còn, nhưng theo Hạ Viện Pháp, chiến tranh này cho thấy phòng thủ địa đối không phải giữ vai trò trung tâm.

(AFP) - Pháp và Trung Quốc có « chung mục tiêu đóng góp cho hòa bình » ở Ukraina. Đó là tuyên bố của tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ông Vương Nghị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc trong thông cáo sau cuộc gặp tại điện Elysée ngày 15/02/2023, tập trung đề cập đến « chiến tranh Ukraina và những hậu quả cho các nước khó khăn nhất, đặc biệt là về mặt an ninh lương thực và khả năng tài chính ». Khi tiếp ông Vương Nghị, ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đề nghị Trung Quốc « gia tăng sức ép đối với Nga để tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc ».

(AFP) - Pháp: Lại biểu tình chống cải cách hưu trí. Cuộc tuần hành lần thứ 5 diễn ra ngày 16/02/2023. Tám nghiệp đoàn chính tập trung về thành phố Albi, ở miền nam Pháp, nơi có tỉ lệ phản đối cải cách hưu trí cao nhất. Cảnh sát Pháp dự báo khoảng 450.000 đến 650.000 người tham gia biểu tình lần này, trong đó khoảng 40.000 đến 70.000 người ở Paris, tuần hành từ quảng trường Bastille đến quảng trường Italie. Hệ thống giao thông công cộng Paris vẫn hoạt động bình thường. Các tuyến tầu cao tốc TGV và tầu liên tỉnh TER chỉ xáo trộn nhẹ.

(AFP) - Belarus chỉ tham chiến với Nga khi lãnh thổ bị tấn công. Ngày 16/02/2023, tổng thống Alexandre Lukachenko cho biết « sẵn sàng sát cánh cùng quân Nga », không chỉ chống Ukraina mà với tất cả các nước láng giềng. Ông đe dọa, « nếu họ tấn công Belarus, đòn đáp trả sẽ rất kinh khủng ». Belarus trở thành hậu cứ của Nga kể từ khi tổng thống Putin phát động chiến tranh xâm lược Ukraina. Nhiều binh sĩ Nga và trang thiết bị quân sự vẫn được triển khai tại Belarus.

(AFP) - Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới từ chức. Ngày 15/02/2023, chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới David Malpass đã thông báo sẽ từ chức từ nay đến 30/06, một năm trước khi hết nhiệm kỳ, nhưng không nêu lý do. Ông David Malpass được bổ nhiệm vào năm 2019, theo đề xuất của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Gần đây, ông đã nhận nhiều chỉ trích vì bị cáo buộc nghi ngờ về biến đổi khí hậu và không hỗ trợ các dự án về khí hậu tại các nước đang phát triển.

(AFP) - Peru : Bằng chứng về các đàn áp bạo lực người biểu tình của lực lượng an ninh. Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã đệ trình lên tổng thống Peru Dina Boluarte các bằng chứng về việc lực lượng an ninh đã nhiều lần lạm dụng bạo lực, tra tấn, xả súng và giết hại người biểu tình. Các bằng chứng này được thu thập từ lời chứng của các nạn nhân tại nhiều thành phố ở Peru, sau làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở nước này. Ân xá Quốc tế cũng thu được thông tin từ phía chính quyền Peru.

(AFP) - Hy Lạp và Bulgari ký hai thỏa thuận về năng lượng để thoát khỏi sự phụ thuộc từ Nga. Thỏa thuận được ký ngày hôm nay, 16/02/2023, liên quan đến khả năng dự trữ khí đốt. Hai nước sẽ xây dựng một ống dẫn dầu mới, nối cảng Alexandroupolis của Hy Lạp với cảng Burgas của Bulgari, nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng thay thế, nhanh hơn và rẻ hơn so với chi phí vận chuyển bằng các tàu chở dầu.

