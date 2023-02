QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Nga thông báo ngưng tham gia thỏa thuận New Start. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay, 21/02/2023, đe dọa tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân mới nếu Hoa Kỳ thực hiện đầu tiên. Thỏa thuận New Start được ký kết năm 2010 là thỏa thuận song phương sau cùng gắn kết hai cường quốc. Đầu tháng 8/2022, Nga đã từng thông báo đình chỉ các cuộc thanh sát của Mỹ được dự kiến tại các địa điểm quân sự trong khuôn khổ hiệp ước, nhằm đáp trả việc Hoa Kỳ cản trở các hoạt động thanh sát của Nga tại Mỹ.

(RFI) – Tập đoàn Wagner phát triển ở Trung Phi. Dựa vào vào công điện của chính phủ Mỹ và các tài liệu nội bộ của mạng lưới của người sáng lập tập đoàn Yvegueni Prigozhin, nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có Insider, Politico và Die Welt, đã đăng nhiều bài viết về tập đoàn bán quân sự. Một ví dụ được RFI nêu ngày 20/02/2023 là lệnh cấm drone bay trên lãnh thổ Trung Phi được ban hành vào tháng Hai được cho là để bảo vệ hoạt động của Wagner ở khu mỏ khai thác vàng Ndassima. Ngoài ra, các cuộc biểu tình tự phát phản đối phái bộ gìn giữ hòa bình Minusca của Liên Hiệp Quốc tại Trung Phi dường như được Wagner trả tiền thuê thêm người biểu tình để tăng quy mô, theo một số hóa đơn của tập đoàn Nga được cơ quan truyền thông địa Phương Ndjoni Sango đăng tải.

(AFP) – HIV : Thêm một ca chữa bệnh thành công nhờ ghép tủy. Nature Medicine, một nguyệt san khoa học, hôm 20/02/2023 loan báo « bệnh nhân Dusseldorf » không còn mang mầm virus HIV trong cơ thể sau một cuộc phẫu thuật ghép tủy. Tính đến hôm nay, chỉ mới có 2 ca bệnh tương tự được chữa trị thành công : Một bệnh nhân ở Berlin năm 2009 và một bệnh nhân ở Luân Đôn năm 2019. Bệnh nhân thứ 3 này được ghép tủy gốc để chữa bệnh bệnh bạch cầu, và đã có thể ngưng điều trị kháng virus chống HIV, theo như mô tả từ Hiệp hội IciStem Quốc tế, với sự tham dự của Viện Pasteur Pháp.

(AFP) – Phán quyết lịch sử của một tòa án Hàn Quốc: thừa nhận quyền kết hôn đồng giới. Lần đầu tiên, một tòa án phúc thẩm của Hàn Quốc công nhận quyền của một cặp đồng giới. Các nhà tranh đấu cho quyền của người LGBT+ ca ngợi phán quyết hôm thứ Ba này (21/02/2023) là một chiến thắng quan trọng. Vụ kiện do So Seong-wook và Kim Yong-min, hai người đàn ông đã kết hôn vào năm 2019, khởi xướng. Ông So đã kiện Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHIS) vì đã ngừng chi trả cho người chung sống với ông. NHIS ngừng chi trả sau khi phát hiện đây là một cặp đồng tính. Vụ kiện hiện đã được chuyển lên Tòa án tối cao.

