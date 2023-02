Lãnh đạo tình báo Úc: Canberra là một “ổ gián điệp”

ÚC - AN NINH

Hình minh họa chụp ngày 09/02/2023: Camera an ninh đặt bên ngoài trụ sở Nghị Viện Úc tại Canberra.

Hôm qua, 21/02/2023, ông Mike Burgess, lãnh đạo các cơ quan tình báo của Úc, đã công bố bản đánh giá thường niên về các mối đe dọa đối với nước Úc, trong đó ông nêu bật thủ đô Canberra nay đã trở thành một “ổ gián điệp”.

Từ Sydney, thông tín viên Grégory Plesse tường trình:

“Gián điệp, chứ không phải khủng bố, kể từ nay được xem là mối đe dọa chính đối với an ninh của nước Úc. Theo lời ông Mike Burgess, lãnh đạo các cơ quan tình báo Úc, chưa bao giờ nước này lại trở thành đối tượng của nhiều mưu toan gián điệp và can thiệp của nước ngoài nhiều như thế.

Mối đe dọa gia tăng là do các căng thẳng và do trọng lượng địa chính trị ngày càng lớn của vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương đối với an ninh quốc tế. Là đồng minh rất thân cận của Hoa Kỳ, nước Úc bị tấn công ngày càng nhiều.

Ông Mike Burgess nhấn mạnh các mưu toan thâm nhập, tuyển mộ những nhân vật có chức vụ cao hoặc các vụ ăn cắp thông tin nhạy cảm chưa bao giờ nhiều như thế. Ông cho biết: “ Theo thông tin của chúng tôi, chưa bao giờ trong lịch sử nước Úc, các hoạt động gián điệp và can thiệp nước ngoài nhắm vào nhiều người Úc như thế”.

Không nêu tên cụ thể, lãnh đạo tình báo Úc cho biết có những nước được xem là bạn cũng như những chế độc độc đoán đã tìm cách xâm nhập vào máy tính của các phóng viên trong một chuyến đi tổ chức cho báo chí. Các cơ quan tình báo này đã phá vỡ âm mưu đó, đồng thời báo động về các mối đe dọa đối với công dân của một số nước khác.

Ông Mike Burgess nói thêm: “Các cơ quan tình báo nước ngoài đã có nhiều nỗ lực để tuyển mộ những công dân Úc tiếp cận được các thông tin cá nhân, dùng các thông tin đó để trấn áp những người chỉ trích các chế độ nước ngoài”.

Vào tuần trước, bộ Nội Vụ Úc tiết lộ đã phá vỡ một âm mưu của chính quyền Iran nhằm bịt miệng một nhà đối lập”.

