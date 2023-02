QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(Times of India) - Lần đầu tiên, một tầu ngầm Ấn Độ đến Indonesia. Theo trang Times of India ngày 24/02/2023, tầu ngầm quy ước INS Sindhukesari, trọng tải 3.000 tấn đã đến Jakarta, sau khi đi qua eo biển Sunda ngày 22/02. Trên mạng Twitter, hải quân Indonesia cho biết “nồng nhiệt tiếp đón tầu ngầm INS Shindukesari nhằm mục đích tăng cường quan hệ song phương”. Chuyến công tác xa của một tầu ngầm còn nhằm mục đích trắc nghiệm năng lực của hải quân Ấn Độ và nằm trong khuôn khổ mở rộng ngoại giao và quân sự của New Delhi với các nước ASEAN.

(Reuters) - Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đi và đến Hoa Kỳ. Theo nguồn tin của Reuters ngày 23/02/2023, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Robert Menendez kêu gọi chính quyền Biden ngăn không cho các hãng hàng không Trung Quốc và các hãng hàng không không thuộc quyền sở hữu của Mỹ bay qua không phận Nga trên các tuyến đường đi và đến Hoa Kỳ. Ông Menendez cũng kêu gọi chính quyền thuyết phục những công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ không di chuyển trên các chuyến bay đi qua lãnh thổ Nga.

(AFP) - Hội nghị bộ trưởng Tài Chính G20 khai mạc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay 24/02/2023 kêu gọi cải cách các thể chế quốc tế, bao gồm Ngân hàng Thế giới, trong khuôn khổ ngày đầu tiên của hội nghị bộ trưởng tài chính G20 diễn ra ở Ấn Độ. Tập trung tại Bangalore, thủ đô công nghệ của Ấn Độ, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm G20 đang tìm cách thống nhất các giải pháp để đối mặt với những thách thức do nền kinh tế toàn cầu đặt ra, trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraina tiếp diễn và lạm phát gia tăng.

(NHK) - Thiệt hại do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên tới 84 tỷ đô la. Theo hiệp hội các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất lớn và những chấn động làm rung chuyển đất nước hôm 06/02 có thể gây thiệt hại hơn 84 tỷ đô la cho Ankara. Theo ước tính của Liên đoàn Doanh nghiệp và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, 10 tỉnh của đất nước nằm trong khu vực hứng chịu thiên tai chiếm khoảng 9% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước. Nhiều công trình bị hư hại hoặc phá hủy, bao gồm các nhà máy và bến cảng.

(RFI) - Anh đẩy nhanh giải quyết hồ sơ xin tị nạn tồn đọng để chuẩn bị thắt chặt nhập cư. Ngày 23/02/2023, thông tín viên RFI tại Luân Đôn cho biết thay vì phải phỏng vấn trực diện, người xin tị nạn đến Anh bất hợp pháp có thời hạn 20 ngày để trả lời bảng câu hỏi bằng tiếng Anh. Biện pháp này liên quan đến khoảng 12.000 người xin tị nạn, chủ yếu đến từ Afghanistan, Eritrea hay Syria. Sắp tới, chính phủ sẽ trình Quốc Hội một dự thảo luật mới thắt chặt điều kiện nhập cư. Mục đích là ngăn cản người vượt biên qua eo biển Manche, vào lúc số người xin tị nạn trên lãnh thổ Anh đã đạt mức kỷ lục 150.000 người.

(Reuters) - Xả súng ở Philadelphia khiến 7 người bị thương. Cảnh sát trưởng thành phố Philadelphia, Mỹ, hôm qua 23/02/2023, cho biết đã có bảy người, trong đó có một đứa bé 2 tuổi và bốn thanh thiếu niên bị bắn trọng thương gần một trường tiểu học. Các nhà chức trách đang truy lùng ba nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng.

(AFP) - Mỹ : Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein bị kết án thêm 16 năm tù vì tội cưỡng hiếp. Người được mệnh danh là “ông hoàng” điện ảnh, 70 tuổi, bị kết án tại Los Angeles ngày 23/02/2023 vì đã cưỡng hiếp, xâm hại tình dục một người mẫu châu Âu trong một khách sạn ở Beverly Hills năm 2013. Ông có nguy cơ ngồi tù đến hết đời vì trước đó, năm 2020, ông bị một tòa án ở New York kết án 23 năm tù với tội danh tương tự. Ông cho biết kháng cả hai bản án.

(AFP) - Facebook và Instagram triển khai phiên bản thuê bao trả tiền ở Úc và New Zealand. Trong vòng một tuần, kể từ ngày 24/02/2023, công ty Meta muốn nghiên cứu xem người sử dụng hai mạng xã hội này có sẵn sàng trả tiền thuê bao để được chứng thực tài khoản hay không. Biện pháp này có thể được áp dụng ở các thị trường lớn. Giá thuê bao hàng tháng là 11,99 đô la nếu đăng ký trên internet hoặc 14,99 đô la nếu đăng ký qua các ứng dụng điện thoại thông minh. Người sử dụng cung cấp chứng minh thư và sẽ được gắn dấu tích xanh trên tài khoản. Biện pháp được đưa ra để bù cho thu nhập từ quảng cáo sụt giảm trong thời gian qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký