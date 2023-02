QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Hai đạo diễn Pháp lớn tuổi được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Tại buổi lễ trao giải tối 25/02/2023, bộ phim tài liệu « Sur l’Addamant » (trên tầu Addamant) của đạo diễn người Pháp Nicolas Philibert 72 tuổi đã được trao giải Gấu vàng. Phim nói về con tầu tiếp nhận những người bị rối loạn tâm thần ở Paris. Giải Gấu bạc đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn Pháp Philippe Garrel, 74 tuổi, trong phim « Le Grand Charriot » (tạm dịch : Chiếc xe đẩy lớn). Nữ diễn viên nhí 8 tuổi người Tây Ban Nha Sofia Otera được trao giải Gấu bạc cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim « 20.000 loài ong ».

(RFI) - Iran tìm cách « hạ sát » Donald Trump để trả thù cho cái chết của một viên tướng nước nhà. Một quan chức quân sự cấp cao của Iran cho biết hôm 24/02/2023 rằng Teheran đang tìm cách trả thù việc Washington hạ sát tướng Qassem Soleimani vào năm 2020, với hy vọng « có thể giết » cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Tướng Amirali Hajizadeh nói : « Chúng tôi hy vọng có thể tiêu diệt Trump, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Trung Đông Kenneth McKenzie cùng với các quan chức quân sự đã ra lệnh ám sát tướng Soleimani ».

(NHK/Reuters) - Nga có thể đã hết drone do Iran cung cấp. Ngày 25/02/2023, bộ Quốc Phòng Anh cho biết là từ khoảng ngày 15/02, không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga tấn công Ukraina bằng drone do Iran sản xuất và cho rằng « Nga sẽ tìm cách bổ sung ». Trước những nhận định rằng kho vũ khí của Nga dần cạn kiệt, ngày 25/02, ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nga khẳng định các nhà máy trên khắp nước Nga đang làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng các đơn đặt hàng của bộ Quốc Phòng, hiện tăng theo cấp số nhân.

(CBS) - CIA xác nhận khả năng Trung Quốc hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CBS ngày 24/02/2023, giám đốc Cơ quan Tình báo Bill Burns cho biết rằng Mỹ « tin là các nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến cung cấp thiết bị sát thương ». Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là Bắc Kinh chưa đưa ra quyết định chuyển giao và quá trình vận chuyển sau khi chính quyền Biden công bố những thông tin tình báo này.

(AFP) - Litva quyên góp được 14 triệu euro giúp Ukraina mua 14 radar phòng không. Ngày 24/02/2023, ngày cuối cùng trong chiến dịch quyên góp, trùng với dịp trong một năm Nga tấn công Ukraina, tổng thống Gitanas Nauseda khẳng định Litva « phải làm mọi điều có thể để bảo đảm sự ủng hộ với dân tộc Ukraina ». Chiến dịch quyên góp tại nước có 2,8 triệu dân dựa chủ yếu vào các khoản quyên góp 5 euro qua điện thoại và sự ủng hộ của các doanh nghiệp. Litva từng tiếp đón khoảng 75.000 người tị nạn Ukraina.

(Reuters) - Các nhà lãnh đạo Liên Âu công du Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Châu Âu, được Hoàn Cầu Thời Báo trích dẫn ngày 26/02/2023, cho biết chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel có thể sẽ đến Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2023. Công việc chuẩn bị sắp được bắt đầu. Các nhà lãnh đạo Liên Âu vẫn chỉ trích Trung Quốc từ chối lên án cuộc chiến do Nga phát động ở Ukraina hoặc kêu gọi Matxcơva rút quân khỏi Ukraina.

(AFP) - Hơn 40 di dân chết do đắm thuyền ở gần Ý. Lực lượng tuần duyên Ý hôm 26/02/2023 cho biết, ít nhất 40 người di dân, trong đó có một bé sơ sinh vài tháng tuổi, đã chết sau vụ đắm thuyền vào sáng sớm nay không xa thành phố Crotone, ở vùng Calabria (miền Nam Ý). Đã có 80 người được cứu và đưa lên bờ và 43 thi thể được tìm thấy dọc bờ biển.

(Reuters) - Belarus có gần 1,5 triệu quân dự bị. Đó là tuyên bố của một quan chức cấp cao nước này hôm 25/02/2023. Belarus là đồng minh của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraina và tổng thống Alexander Lukashenko đã cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ Belarus làm căn cứ hậu phương điều quân sang tham chiến ở Ukraina và huấn luyện những lính Nga mới được động viên.

