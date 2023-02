Bộ Năng Lượng Mỹ : Virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc

HOA KỲ - COVID-19

© via REUTERS - Social Media

Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các phòng thí nghiệm sinh học, cho rằng một sự cố rò rỉ virus trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc rất có thể là nguyên nhân gây ra đại dịch Covid-19, theo các kết luận mới mà truyền thông Mỹ tiết lộ hôm Chủ Nhật 26/02/2023.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo các nguồn tin ẩn danh được The Wall Street Journal, The New York Times và CNN trích dẫn, một số yếu tố tình báo mới đã khiến phân tích của bộ Năng Lượng Hoa Kỳ nghiêng về giả thuyết có sự rò rỉ virus corona từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Theo nhật báo kinh tế Mỹ, bộ Năng Lượng đã phối hợp cùng FBI, nhận định đại dịch phát sinh hồi đầu năm 2020, cướp đi sinh mạng của gần 7 triệu người và làm chao đảo hoạt động của thế giới trong suốt nhiều tháng, là kết quả của sự vận hành kém cỏi trong một cơ sở nghiên cứu ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các báo nhấn mạnh rằng phân tích mới này được công bố « với mức độ tin cậy thấp » của bộ Năng Lượng Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Mao Ninh, trong cuộc họp báo thường nhật hôm nay 27/02, chỉ trích những cáo buộc mới của Mỹ làm « vấy bẩn » Trung Quốc.

AFP nhắc lại là cho đến nay các cơ quan tình báo Mỹ vẫn có những kết luận theo các chiều hướng khác nhau. Theo Wall Street Journal, bốn cơ quan tình báo khác của Mỹ tin rằng Covid-19 xảy ra do lây nhiễm tự nhiên và hai cơ quan tình báo khác vẫn chưa bày tỏ quan điểm rõ ràng. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, Jake Sullivan, nói với CNN hôm Chủ Nhật : « Tại thời điểm này, vẫn chưa có phản hồi dứt điểm nào từ cộng đồng tình báo về vấn đề này ».

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vào giữa tháng 2/2023, kiên quyết bác bỏ thông tin cho rằng WHO đã ngừng điều tra. Người đứng đầu định chế này cam kết sẽ làm mọi điều để có « câu trả lời » về nguồn gốc của Covid-19. Giới khoa học cho đến nay, vẫn khẳng định việc biết được nguồn gốc đại dịch là rất quan trọng, để có thể phòng chống đại dịch tốt hơn, thậm chí cho phép tránh để xảy ra một đại dịch mới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký