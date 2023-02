QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Anh Quốc và Liên Âu đạt thỏa hiệp trong hồ sơ Bắc Ireland. Vương Quốc Anh và Liên Hiệp châu Âu (EU) đã đạt được thỏa hiệp về các thỏa thuận hậu Brexit ở Bắc Ireland vào hôm qua, 27/02/2023, với hy vọng mở ra "một chương mới" sau nhiều tháng quan hệ đầy biến động và bế tắc chính trị ở tỉnh này của Anh Quốc. Giữa lúc Luân Đôn và Bruxelles dường như bên bờ vực chiến tranh thương mại vì cuộc khủng hoảng này, thủ tướng Anh Rishi Sunak và chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã trình bày thỏa thuận này tại cuộc họp báo chung ở Windsor, phía tây Luân Đôn.

(AFP) – Erdogan xin lỗi người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua 27/02/2023 đã lên tiếng xin lỗi người dân tỉnh Adiyaman (phía đông nam), một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong trận động đất kinh hoàng hôm 06/02, do chính quyền đã chậm trễ trong việc điều động lực lượng cứu hộ. Đã có hơn 45.000 người thiệt mạng sau trận động đất và Ngân hàng Thế giới ước tính Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt hại hơn 34 tỷ đô la.

(AFP) – Messi giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022 của FIFA. Siêu sao bóng đá Lionel Messi hôm qua 27/02/2023 đã giành danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2022 của FIFA sau chiến thắng của đội tuyển Achentina tại World Cup. Messi đã đánh bại người đồng đội ở Paris Saint-Germain và cũng là đối thủ trong trận chung kết World Cup, Kylian Mbappé và tiền đạo ngôi sao của Real Madrid Karim Benzema.

(Reuters) – Trung Quốc: Tập đoàn xe hơi Đức khẳng định không có bằng chứng lao động cưỡng bức ở Tân Cương, giới nhân quyền phản đối. Người đứng đầu chi nhánh của Volkswagen tại Trung Quốc, ông Ralf Brandstaetter, đối mặt với các phản đối mạnh mẽ, sau khi đưa ra phát biểu như trên ngày hôm nay, 28/03/2023.Theo ông Luke de Pulford, thành viên Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (chuyên theo dõi các vấn đề liên quan đến Trung Quốc), một hiệp hội các nhà lập pháp từ 30 quốc gia dân chủ, trong đó có Anh, Đức và Hoa Kỳ, cho biết các tổ chức nhân quyền cho rằng nhận định như trên là không thể kiểm chứng được, do người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương không thể tự do phát biểu, vì lo sợ cho an toàn của bản thân.

(AFP) – Liên hoan phim châu Á Vesoul: Điện ảnh Singapore và Philippines chiếm vị trí nổi bật. Tổng cộng hơn mười phim của mỗi quốc gia nói trên sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Vesoul, kéo dài từ hôm nay, 28/02, đến 07/03. Nền điện ảnh Singapore ít được quốc tế biết đến. Theo một người phụ trách Liên hoan Vesoul, những bộ phim Singapore được giới thiệu là các bộ phim đặc sắc trong lịch sự điện ảnh của quốc gia này từ những năm 1950 đến nay, do Asian Film Archive cung cấp. Năm nay, 9 phim truyện đầu tay châu Á tranh giải phim truyện dài của Liên hoan Vesoul, trong đó có phim từ Việt Nam.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký