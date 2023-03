QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Chính phủ Cam Bốt bị chỉ trích vì kết án nhà đối lập Kem Sokha. Ngày 04/03/2023, đại sứ Mỹ tại Cam Bốt W. Patrick Murphy, tham dự phiên tòa xử nhà đồng sáng lập đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt (PSNC) bị giải thể, đã lên án vụ xét xử và đánh giá bản án 27 năm tù là « sai lầm tư pháp » dựa vào một « âm mưu được dàn dựng ». Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Úc và Anh cũng bày tỏ quan ngại về phiên tòa, cũng như tình hình dân chủ ở Cam Bốt trước kỳ tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 07. Tuy nhiên, bộ Ngoại Giao Cam Bốt đã bác tất cả những lời chỉ trích, coi đó là « định kiến ​​​​và đạo đức giả » và phủ nhận mọi động cơ chính trị trong phiên xử nhà đối lập Kem Sokha hôm 03/03.

(AFP) - Hồng Kông: Ba người tổ chức buổi canh thức cho Thiên An Môn bị kết tội căn cứ theo luật an ninh. Ba người này đã bị kết tội vào hôm nay, 04/03/2023 vì không tuân thủ yêu cầu cung cấp thông tin do chính quyền đưa ra vào năm 2021. Họ có thể bị phạt tù 6 tháng và phạt tiền ở mức tối đa 100.000 đô la Hồng Kông (12.745 đô la Mỹ). Buổi thắp nến tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn đã bị chính quyền cấm vào năm 2020, vài tuần trước khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia nhằm dập tắt bất đồng chính kiến ​​ở Hồng Kông sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ quy mô lớn một năm trước đó.

(AFP) - Quốc vương Anh Charles III và hoàng hậu Camilla công du Pháp và Đức vào cuối tháng 3. Người đứng đầu hoàng gia Anh công du Pháp từ ngày 26-29/03, sau đó là Đức từ ngày 29-31/03. Thông cáo được điện Elysée công bố ngày 03/03 đánh giá chuyến thăm của quốc vương Charles III « biểu tượng cho tình hữu nghị và tin tưởng giữa tổng thống nước Cộng Hòa và quốc vương ». Còn theo Berlin, việc quốc vương Charles III chọn Đức và Pháp cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên « thể hiện một hành động hướng đến châu Âu. Và châu Âu cũng muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ, hữu nghị với Anh Quốc hậu Brexit ».

(AFP) - Belarus: Chính quyền kết ản giải Nobel Hòa Bình Bialiatski 10 năm tù. Một tòa án ở Minsk ngày 03/03/2023 đã kết án 10 năm tù đối với nhà hoạt động Ales Bialiatski, người đồng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2022 và là nhân vật tiêu biểu của phong trào dân chủ ở Belarus. Tổ chức nhân quyền Viasna cho biết hai cộng tác viên của ông Bialiatski, cũng bị bắt như ông vào tháng 7 năm 2021, Valentin Stefanovitch và Vladimir Labkovitch, đã bị kết án 9 và 7 năm tù. Bị cáo thứ tư, Dmitry Solovyov, bị xét xử vắng mặt sau khi trốn sang Ba Lan, đã bị tuyên án 8 năm tù. Mỗi người đều bị phạt 185.000 rúp Belarus (69.000 euro).

(AFP) - Mỹ trừng phạt các thẩm phán Nga điều tra về nhà đối lập Kara-Mourza. Loạt trừng phạt mới, trong khuôn khổ luật Magnistki, được bộ Tài Chính Mỹ thông báo hôm 03/03/2023 nhắm vào 3 thẩm phán (Elena Lenskaya, Andrei Zadachin, Danila Mikhiev) chịu trách nhiệm việc bắt giam và điều tra nhà sử học bảo vệ nhân quyền 41 tuổi, bị bắt vào tháng 04/2022 tại Matxcơva do phản đối cuộc tấn công của Nga. Ông Vladimir Kara-Mourza có nguy cơ bị kết án 35 năm tù.

(AFP) - Thảm họa tàu hỏa ở Hy Lạp : Người biểu tình xô xát với cảnh sát ở Athens. Hàng nghìn người giận dữ đã xuống đường biểu tình ngày hôm qua, 03/03/2023 ở Athens, và một số thành phố khác ở Hy Lạp, để tưởng nhớ 57 người thiệt mạng, nhiều người trong số họ là sinh viên, trong một tại nạn xe lửa thảm khốc. Tại thủ đô Hy Lạp, nhiều người biểu tình đã xô xát với cảnh sát và bị giải tán bằng hơi cay. Người dân rất tức giận với công ty đường sắt Hy Lạp Hellenic Train. Một nhà báo của AFP cho biết từ "Đồ sát nhân" đã được sơn bằng chữ màu đỏ vào buổi sáng trên cửa sổ của trụ sở chính của công ty này ở Athens, nơi có hơn 5.000 người tụ tập.

(AFP) - Quốc tế cam kết gần 20 tỷ đô la để bảo vệ đại dương. Tại hội nghị về Đại Dương ở Panama, nước chủ nhà vào hôm qua, 03/03/2023 cho biết quỹ dành riêng cho việc bảo vệ các đại dương đã được gần 20 tỷ đô la cam kết. Con số này bao gồm khoản cam kết 6 tỷ đô la từ Hoa Kỳ, được đặc phái viên khí hậu của Nhà Trắng John Kerry công bố hôm thứ Năm. Phát biểu với báo giới, ông Kerry cho biết Mỹ đang thực hiện nhiều sáng kiến ​​khác nhau để có thể có tác động càng lớn càng tốt.

(AFP) - Olympic 2024 : Châu Phi ủng hộ vận động viên Nga và Belarus tham gia với tư cách trung lập. Quyết định được các ủy ban Thế Vận Hội châu Phi nhất trí thông qua ngày 04/03/2023 nhân cuộc họp của ủy ban điều hành Hiệp hội các Ủy ban Olympic Quốc gia Châu Phi (ANOCA) tại Nouakchott, Mauritania. Thông cáo nêu rõ là các vận động viên Nga và Belarus được tham gia với tư cách hoàn toàn trung lập mà không có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào tại Thế vận hội Olympic Paris 2024. Ukraina vận động phản đối sự hiện diện của các vận động viên Nga và Belarus tại Paris, kể cả dưới mầu cờ trung lập. Kiev thậm chí dọa tẩy chay sự kiện thể thao.

(AFP) - Theo tư pháp Mỹ, pho mát gruyère không thuộc độc quyền của Thụy Sĩ hoặc Pháp. Phán quyết được một tòa phúc thẩm Mỹ đưa ra ngày 03/03/2023. Cụm từ "gruyère" là danh từ chung tại Mỹ và không dành riêng cho loại pho mát có nguồn gốc từ Pháp hoặc Thụy Sĩ. Tòa lập luận, Mỹ không có cùng cách bảo vệ tên gọi thực phẩm như tại châu Âu, ví dụ "chỉ dẫn địa lý được bảo hộ" (IGP) đối với pho mát gruyère. Trước đó, nghiệp đoàn đa ngành Gruyère định đăng ký cụm từ này trong Sổ đăng ký nhãn hiệu được chứng nhận của Mỹ nhưng bị cơ quan này từ chối. Họ đưa vụ việc ra tòa, nhưng bị thua trong phiên xử đầu năm 2022.

