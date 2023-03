QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Chủ tịch Hạ Viện Mỹ từ chối lời mời thăm Kiev của tổng thống Ukraina. Trả lời đài truyền hình CNN ngày 08/03/2023, tổng thống Volodymyr Zelensky đã mời chủ tịch Hạ Viện Mỹ Kevin McCarthy thuộc đảng Cộng Hòa đến thăm Kiev. Tuy nhiên, ông McCarthy, người phản đối Hoa Kỳ viện trợ ồ ạt cho Kiev, thẳng thừng từ chối lời mời.

(AFP) - Tư pháp châu Âu hủy trừng phạt nhắm vào mẹ của Evguéni Prigojine, chủ công ty lính đánh thuê Wagner của Nga. Tòa án Châu Âu hôm 08/03/2023 khẳng định Evguéni Prigojine phải chịu trách nhiệm về những hành động gây hại đến toàn vẹn lĩnh thổ, chủ quyền và sự độc lập của Ukraina, nhưng mối quan hệ huyết thống giữa bà Violetta Prigojina với chủ công ty Wagner không thể là yếu tố để đưa tên bà vào danh sách những người bị Liên Âu trừng phạt. Bà Violetta Prigojina, 83 tuổi, bị cấm nhập cảnh vào Liên Âu và bị phong tỏa tài sản từ ngày 23/02/2022, sau khi Matxcơva thừa nhận nền độc lập của các vùng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina.

(AFP) - Vacxava thông báo đã chuyển thêm 10 xe tăng Leopard cho Ukraina như đã hứa. Thông báo của bộ trưởng Quốc Phòng Ba Lan Kyriakos Mitsotakis được đưa ra hôm nay, 09/03/2023. Hồi tháng 01/2023, Vacxava đã hứa viện trợ cho Ukraina 14 xe tăng hạng nặng Leopard 2A4. Bốn chiếc đầu tiên đã được chuyển cho Kiev hôm 24/02. Trong số 14 xe tăng Leopard mà Ba Lan cấp cho Ukraina, có 8 chiếc của Canada, 8 của Na Uy và 6 của Tây Ban Nha. Bộ trưởng Quốc Phòng Ba Lan cũng cho biết đã bắt đầu lập một trung tâm để bảo trì và sửa chữa những chiếc xe tăng mà Vacxava cấp cho Ukraina.

(AFP) - Hà Lan sẽ hạn chế xuất khẩu công nghệ chíp điện tử vì lý do an ninh. Thông báo của chính phủ Hà Lan được đưa ra hôm 08/03/2023, sau các sức ép từ Hoa Kỳ. Trong thư trình lên Quốc Hội, ngoại trưởng Hà Lan khẳng định việc tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm soát xuất khẩu thiết bị chế tạo bán dẫn đặc biệt là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc tế và quốc gia. Hà Lan hiện đứng đầu châu Âu về máy móc chế tạo thiết bị bán dẫn, linh kiện điện tử cần thiết cho smartphone, xe hơi kết nối và thiết bị quân sự.

(Le Monde) - Tổng thống Pháp muốn ghi quyền nạo phá thai vào Hiến Pháp. Phát biểu tại Palais de Justice nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2023 và tưởng niệm nữ luật sư đấu tranh cho nữ quyền Gisèle Halimi, ông Emmanuel Macron cho biết sẽ trình bày « một dự luật » về vấn đề này « trong những tháng tới ». Thông báo của tổng thống Pháp được giới bảo vệ nữ quyền hoanh nghênh. Bà Sylvie Pierre-Brossolette, chủ tịch Hội đồng Cấp cao về Bình đẳng, đánh giá đây là « một bước lớn hướng đến việc bảo đảm cho quyền được phá thai tại Pháp và là một bước tiến làm gương cho phần còn lại của thế giới ».

(AFP) - Thượng Viện Pháp chuẩn bị điều tra TikTok. Sau khi nhiều nước phương Tây hạn chế sử dụng mạng xã hội của Trung Quốc, ngày 08/03/2023, Ủy ban điều tra Thượng Viện thông báo sẽ bắt đầu cuộc điều tra từ thứ Hai 13/03 với buổi điều trần của nhà nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo Marc Faddoul, chuyên gia về thuật toán. Cùng ngày, TikTok cũng thông báo dữ liệu của người sử dụng ở châu Âu sẽ được lưu trữ ngay năm 2023 ở ba trung tâm tại châu lục, hai ở Ireland và một ở Na Uy, thay vì lưu tại Singapore và Hoa Kỳ như hiện nay.

(AFP) - Thái Lan : Một tuần, hơn 200.000 người nhập viện vì ô nhiễm môi trường. Thông báo của Cơ quan Y tế Thái Lan được đưa ra hôm nay 09/03/2023, vào lúc tình trạng ô nhiễm không khí tại Bangkok, đặc biệt là ô nhiễm khói và bụi mịn, vẫn tiếp tục vượt các ngưỡng báo động. Người dân khi ra đường phải đeo khẩu trang, thậm chí một bác sĩ còn khuyến cáo người dân đeo khẩu trang N95 (tương đương loại FFP2 tại châu Âu). Tối hôm qua, bộ Y Tế cho biết từ đầu năm đến nay, tại Thái Lan có hơn 1,3 triệu người bị ốm do không khí bị ô nhiễm.

(AFP) - Hồng Kông : Một lãnh đạo nghiệp đoàn hàng đầu bị bắt theo Luật An ninh Quốc gia. Bà Elizabeth Đặng Yến Nga (Elizabeth Tang Yin-ngor) bị cảnh sát Hồng Kông bắt hôm nay, 09/03/2023. Theo một giới chức cảnh sát Hồng Kông, nhà hoạt động bị bắt với tội danh « đồng lõa với thế lực nước ngoài gây tổn hại đến an ninh quốc gia »’. Theo Luật An ninh Quốc gia mà Trung Quốc áp đặt với Hồng Kông từ 2020, với tội danh này, bà lãnh án tù đến chung thân. Bà Elizabeth Đặng Yến Nga nổi tiếng về các nỗ lực bảo vệ người lao động và nền dân chủ Hồng Kông từ nhiều thập niên qua.

