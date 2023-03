Úc và Ấn Độ cam kết đẩy mạnh thêm hợp tác an ninh và quốc phòng

ÚC - ẤN ĐỘ - AN NINH - QUỐC PHONG

Trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ của thủ tướng Úc Anthony Albanese, lãnh đạo hai nước hôm nay 10/03/2023 cho biết đã đồng ý tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh song phương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong lãnh vực kinh tế và văn hóa.

Quảng cáo Đọc tiếp

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung tại New Delhi sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Úc Antony Albanese, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định: “Hợp tác an ninh là một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Úc”.

Về phần mình, thủ tướng Úc cũng xác định rằng những bước tiến “đáng kể” và “đầy cao vọng” đã được thực hiện trong quan hệ quốc phòng với Ấn Độ. Theo ông, trong cuộc hội đàm tại New Delhi, hai bên đã “đã thảo luận về môi trường an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn và cam kết tăng cường quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng Úc-Ấn”. Mối quan hệ đó bao gồm hỗ trợ hậu cần, trao đổi thông tin, tập trận quân sự và hợp tác khoa học và công nghệ.

Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, cả Úc lẫn Ấn Độ đều nỗ lực củng cố nhóm Bộ Tứ Quad, một liên minh bao gồm hai nước này cùng với Nhật Bản và Hoa Kỳ nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á. Vào tháng 5 tới đây, Úc sẽ là nước đăng cai hội nghị thượng đỉnh của bốn thành viên của Bộ Tứ.

Trong một tin nhắn Twitter gởi đi hôm qua, 09/03, thủ tướng Úc khẳng định Ấn Độ Dương có vai trò trung tâm đối với an ninh và sự thịnh vượng của cả hai quốc gia, đồng thời cho biết thêm “chúng tôi đang hợp tác để đảm bảo Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, không loại trừ ai và thịnh vượng”.

Vòng công du Ấn Độ 4 ngày của thủ tướng Albanese cũng là dịp để thúc đẩy quan hệ giữa hai bên trong mọi lãnh vực. Vào hôm qua, thủ tướng Úc đã gặp gỡ giới lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ tại Mumbai, thủ đô tài chính của Ấn Độ, đồng thời thăm tàu sân bay Ấn Độ INS Vikrant mà nước này tự chế tạo, được Hải Quân Ấn đưa vào hoạt động vào tháng 9 năm ngoái.

Lãnh đạo ba nước AUKUS họp tại San Diego (Mỹ)

Sau Ấn Độ, thủ tướng Úc sẽ tới Hoa Kỳ và sẽ gặp đồng nhiệm Anh Rishi Sunak và tổng thống Mỹ Joe Biden tại thành phố San Diego vào thứ Hai 13/03.

Theo hãng tin Anh Reuters, cuộc họp sẽ thảo luận chi tiết về chương trình cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và các loại vũ khí công nghệ cao khác.

Các nguồn thạo tin cho rằng hội nghị thượng đỉnh ba bên tại San Diego sẽ tiết lộ các chi tiết mới của hiệp ước AUKUS 2021 - một liên minh kết hợp ba nước Mỹ, Anh và Úc - được coi là một phần trong nỗ lực chống lại Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Đại sứ Úc tại Mỹ vào tuần trước cho biết chi tiết về thỏa thuận mua bán tàu ngầm sẽ được công bố vào giữa tháng 3 nhưng cả 3 chính phủ đều từ chối bình luận về thời gian và địa điểm cụ thể.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký