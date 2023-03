QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Iran xác nhận đúc kết thỏa thuận mua chiến đấu cơ SU-35 của Nga. Hãng tin chính thức Irna ngày 11/03/2023 trích lời một quan chức Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết “sau khi Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ lệnh cấm vận mua bán vũ khí quy ước hồi tháng 10/2020, Teheran đã đúc kết hợp đồng” mua chiến đấu cơ của Nga. Trị giá hợp đồng và số lượng máy bay không được tiết lộ. Đầu tuần bộ Quốc Phòng Iran xác nhận “tiếp tục chương trình mua chiến đấu cơ của Nga” nhưng hàng chưa trao đến tay Teheran.

(AFP) - Tổng thống Pháp chuẩn bị tiếp thủ tướng Hungary tại Paris. Khủng hoảng Ukraina là một trong những trọng tâm cuộc họp ngày 13/03/2023 tại điện Elysée. Thủ tướng Viktor Orban đến nay từ chối cấp vũ khí cho Ukraina. Là thành viên Liên Hiệp Châu Âu, nhưng Hungary vẫn được quyền nhập khẩu năng lượng của Nga bất chấp các biện pháp của Bruxelles để giảm bớt lệ thuộc vào năng lượng Nga. Hơn nữa, Liên Âu và Budapest bất đồng về chính sách chống tham nhũng “lỏng lẻo” của chính quyền Orban.

(AFP) - Pháp : Biểu tình, đình công phản đối cải cách hưu trí tiếp diễn. Trong hai ngày cuối tuần 11 và 12/03/2023, mạng lưới đường sắt Pháp tiếp tục bị xáo trộn mạnh, khoảng 20% chuyến bay bị hủy. Nhiều nhà máy lọc dầu vẫn bị phong tỏa. Tại Paris, công nhân môi trường đô thị đình công từ ngày 06/03 khiến nhiều khu phố ở thủ đô tràn ngập rác. Tình hình sẽ còn kéo dài do 95% nhân viên nhà máy đốt rác ở Issy-les-Moulineaux, ngoại ô Paris, cũng đình công. Các tổ chức công đoàn kêu gọi người dân xuống đường lần thứ bẩy vào ngày 11/03. Theo cảnh sát, có thể sẽ có 800.000 đến 1 triệu người tham gia biểu tình trên cả nước, trong đó có thể có từ 70.000 đến 100.000 người tham gia đoàn tuần hành ở Paris, bắt đầu từ quảng trường Cộng Hòa đến quảng trường Quốc Gia.

(AFP) - Canada cấm nhập khẩu nhôm của Nga. Ngày 10/03/2023, Ottawa ban hành lệnh cấm nhập khẩu nhôm của Nga với mục tiêu nhằm cắt nguồn tài trợ cho cuộc chiến Ukraina. Thông báo được đưa ra cùng ngày với loạt biện pháp của Mỹ tăng 200 % thuế đánh vào nhôm của Nga có hiệu lực. Canada nhập 45 % nhôm từ Mỹ.

(AFP) - Nhật Bản tưởng niệm 12 năm thảm họa động đất-sóng thần, gây tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trận động đất ở cường độ 9 trên nấc thang Richter ngày 11/03/2011 làm gần 18.500 người chết và mất tích. Đến nay, 12 % diện tích tỉnh Fukuskima vẫn bị nhiễm phóng xạ.

(AFP) - Hồng Kông : Ba nhà tổ chức tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn bị kết án 4,5 tháng tù. Ba nhà lãnh đạo (Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan và Tsui Hon-kwong) của Liên minh Hồng Kông, từ ba năm nay vẫn tổ chức lễ tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn, bị tuyên án hôm 11/03/2023 vì vào tuần trước đã từ chối chuyển thông tin cho cảnh sát phụ trách an ninh quốc gia. Thẩm phán Peter Law cho rằng bản án « mang đủ tính răn đe » vì an ninh quốc gia là điều quan trọng, trong khi tổ chức Liên minh Hồng Kông bị nghi ngờ là « tác nhân nước ngoài ». Năm 2021 và 2022, hai thành viên khác của Liên minh Hồng Kông cũng bị kết án ba tháng tù.

(AFP) - Hạ Viện Mỹ thông qua việc giải mật thông tin về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Dự luật được Thượng Viện thông qua trước đó đã được toàn bộ Hạ Viện chấp thuận hôm 10/03/2023. Theo dự luật, giám đốc tình báo quốc gia Avril Haines có « 90 ngày để giải mật tất cả những thông tin về khả năng có mối liên hệ giữa Viện virus học Vũ Hán với nguồn gốc virus corona ». Trước đó, trong một phiên điều trần ở Quốc Hội, bà Avril Haines nhấn mạnh đến một đồng thuận giữa các cơ quan tình báo Mỹ rằng virus corona « không phải là một vũ khí sinh học hay là quá trình biến đổi gen ».

(AFP) - Tổng thống Biden chọn lại mầu sơn cho Air Force One. Mảng mầu mới của hai chuyên cơ dành cho tổng thống Mỹ được công bố ngày 10/03/2023 sau khi ông Joe Biden không hài lòng về gam mầu đỏ, trắng và xanh dương đậm, do người tiền nhiệm Donald Trump chọn. Hai chiếc Air Force One đang được sản xuất sẽ được sơn mầu xanh dương nhạt và trắng. Đây là hai mầu truyền thống có từ thời tổng thống John Kennedy, cách đây hơn 6 thập niên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký