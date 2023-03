Chuyển đổi năng lượng : Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu có thể đàm phán về nguyên liệu thô

MỸ - LIÊN ÂU - THƯƠNG MẠI

Thứ Sáu, 10/03/2023, kết thúc cuộc gặp tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen trong cuộc họp báo cho biết Mỹ và Liên Âu mong muốn đàm phán về một thỏa thuận về các loại nguyên liệu thô thiết yếu.

Theo nhiều nhà quan sát, chuyến công du Hoa Kỳ lần này của chủ tịch Ủy Ban Châu Âu nhằm thảo luận về « Đạo luật Giảm Lạm phát – Inflation Reduction Act ». Đây là một kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi năng lượng to lớn do tổng thống Biden đưa ra nhằm hậu thuẫn cho « Made in USA », thông qua các khoản ưu đãi về thuế. Liên Âu lo ngại đạo luật này đe dọa đến các lợi ích của khối.

Tuy nhiên, trên làn sóng RFI, ông Philippes Chalmin, nhà kinh tế học và chuyên gia về nguyên liệu thô nhận định rằng sự việc cho thấy rõ sự chậm trễ trong việc khai thác và sản xuất các loại nguyên liệu thô cho chuyển đổi năng lượng của châu Âu.

« Điều rõ ràng là thông qua đạo luật IRA, Hoa Kỳ đang tìm cách khôi phục dần dần sự tự chủ của họ trong lĩnh vực nguyên liệu thô chiến lược, trong trường hợp này là ngành xe điện, đó là chất lithium. Đây là những khoảng trợ cấp trực tiếp dưới một hình thức bảo hộ mậu dịch nào đó.

Ở đây, chúng ta tìm thấy cả một kho các biện pháp mà hiện tại châu Âu không thể nào chống lại được và nhất là khối này không có khả năng làm được điều tương đương trong tình trạng hiện nay. Trong lĩnh vực này, và đặc biệt là trên phương diện chính sách công nghiệp, Liên Hiệp Châu Âu là không có.

Thỏa thuận này liên quan đến việc tiếp cận các loại nguyên liệu thô khoáng sản. Hoa Kỳ có nhiều phương tiện để hành động và hành động nhanh, trong khi Liên Hiệp Châu Âu có một sự chậm chạp và tiếp tục tin vào những ưu điểm của tự do thương mại. »

Để trấn an nỗi lo, tổng thống Mỹ và chủ tịch Ủy ban Châu Âu trong thông cáo báo chí, cam kết « bắt tay vào đàm phán ngay lập tức" nhằm đạt thỏa thuận có mục tiêu về « kim loại chiến lược » cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

