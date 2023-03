QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Bắc Triều Tiên thông qua nhiều biện pháp răn đe chiến tranh. Ngày 12/03/2023, cơ quan truyền thông Nhà nước KCNA cho biết các biện pháp « để đối phó với tình hình hiện nay » đã được thông qua trong cuộc họp của Quân Ủy Trung Ương của Đảng Lao Động Bắc Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Cuộc tập trận được đánh giá là lớn nhất trong 5 năm gần đây của hai đồng minh bị Bình Nhưỡng coi là « chạm đến lằn ranh đỏ ».

(RFI) - Hơn 5.000 di dân được cứu vớt ngoài khơi Ý trong bốn ngày. Chỉ riêng ngày 11/03/2023, lực lượng hải cảnh và Hải Quân Ý đã cứu hơn 1.300 người ở ngoài khơi bờ biển Calabria và đảo Sicilia, miền nam Ý. Hòn đảo nhỏ Lampedusa, nơi có trung tâm di dân có 450 chỗ, bị quá tải do hiện có hơn 2.600 người được đưa đến đây. Chính quyền phải chuyển thức ăn, thuốc men, chăn, quần áo và đồ vệ sinh bằng máy bay đến hòn đảo do nhu cầu cấp bách. Thị trưởng Lampendusa chỉ trích « Châu Âu quá im lặng trước tình hình khẩn cấp nhân đạo này ». Kể từ ngày 01/01, đã có hơn 17.592 di dân đến Ý, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022 (5.976 người).

(AFP) - Pháp : Bảo tàng tưởng nhớ nạn nhân khủng bố sẽ mở cửa trong quý I năm 2027 tại Suresne, ngoại ô Paris. Ngày 11/03/2023, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì Ngày tưởng niệm các nạn nhân khủng bố ở điện Invalides, Paris. Đây là sự kiện có quy mô châu Âu, được tổ chức đúng ngày xảy ra các vụ khủng bố ở Madrid, Tây Ban Nha (11/03/2004) khiến 191 người chết. Theo nguyên thủ Pháp, trong những tháng tới sẽ có 23 vụ xét xử tại Pháp liên quan đến các vụ khủng bố.

(AFP) - Mỹ : Bang California ngập lụt sau trận bão. Ngày 11/03/2023, nhiều địa phương ở bang California chịu cảnh lụt lội nghiêm trọng sau khi cơn bão tràn vào hôm trước đã khiến một con đê trên sông Pajaro, khu vực Monterey, miền trung của bang, bị sụt. Người dân tại nhiều khu vực được lệnh di chuyển, cơn bão đã làm hai người thiệt mạng, cuốn gần hết một con đường ở hạt Santa Cruz. Trước đó, bang California cũng chịu cơn bão tuyết thế kỷ.

(AFP) – Phi hành gia đến Trạm Không Gian Quốc Tế bằng phi thuyền Space X trở về Trái Đất. Hôm qua, 11/03/2023, phi hành đoàn thực hiện sứ mệnh Crew-5 cho NASA đã trở về Trái Đất an toàn sau 5 tháng làm việc trên Trạm Không Gian Quốc Tế. Theo các hình ảnh của cơ quan không gian Mỹ, phi thuyền « Endurance » đã hạ cánh xuống Vịnh Mêhicô khoảng 21 giờ, giờ địa phương, ngoài khơi phía Tây bang Florida. Phi hành đoàn gồm một người Nhật, một nữ phi hành gia người Nga và hai phi hành gia người Mỹ của NASA.

(AFP) - Irak tịch thu 3 triệu viên ma túy Captagon ở biên giới Syria. Theo thông cáo ngày 11/03/2023 của Cơ quan đồn biên phòng Irak, số ma túy này được phát hiện trong các thùng táo, được chứa trong một xe lạnh, ở đồn biên phòng Al-Qaim, nối Irak với vùng Deir Ezzor của Syria. Xe này đi từ Syria sang Irak. Tài xế đã bị bắt. Các vùng miền trung và nam Irak, cũng như các vùng biên giới với Iran là những trục đường quan trọng trong các đường dây buôn bán ma túy tổng hợp.

