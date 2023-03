QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Mỹ và Philippines tập trận nhằm cải thiện khả năng phòng thủ và bảo vệ lãnh thổ của Manila. Đợt tập trận thường niên Salaknib mở ra vào hôm nay 13/03/2023 và kéo dài 3 tuần, với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ hai nước, và gồm nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật cỡ nhỏ, pháo và súng cối và thao dợt xây dựng các công trình. Các cuộc tập trận tập trung vào hoạt động phòng không và phòng thủ bờ biển. Phần lớn các hoạt động sẽ diễn ra tại Fort Magsaysay, căn cứ quân sự lớn nhất của Philippines, và là một trong 5 căn cứ mà quân đội Mỹ được phép tiếp cận theo Thỏa Thuận Hợp Tác Quốc Phòng nâng cao (EDCA) với Manila.

(Le Monde) - Thụy Sĩ bảo vệ tính trung lập, cấm các nước khác cung cấp vũ khí Thụy Sĩ cho Ukraina. Trên báo Neue Zürcher Zeitung am Sonntag (NZZ), tổng thống Thụy Sĩ, Alain Berset, tuyên bố : « Các loại vũ khí của Thụy Sĩ không được sử dụng trong các cuộc chiến tranh ». Nói đến tính trung lập của Thụy Sĩ, nhưng tổng thống Berset cũng khẳng định điều đó « không có nghĩa là sự thờ ơ » và Bern có thể « thích nghi », chẳng hạn như với các biện pháp trừng phạt chưa từng có mà Thụy Sĩ đã áp đặt đối với Nga. Hôm 10/02/023, chính phủ Thụy Sĩ đã cấm Tây Ban Nha chuyển cho Kiev pháo phòng không sản xuất tại Thụy Sĩ. Đến ngày 15/02, Berne thông báo việc tịch thu tài sản của Nga đi ngược lại hiến pháp của Thụy Sĩ và có thể « vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Thụy Sĩ ».

(AFP) – Modolva phá vỡ một mạng lưới gây bất ổn định do Nga đứng sau. Cảnh sát Moldova, hôm qua 12/03/2023, cho biết thẩm vấn 25 người, và câu lưu 7 người trong số họ. Cuộc truy bắt diễn ra trong bối cảnh phe thân Nga tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống chính quyền. Hàng nghìn người hôm qua tiến về trụ sở chính phủ, nhưng bị cảnh sát ngăn chặn. Theo cảnh sát, đảng của nhà tài phiệt thân Nga Ilan Shore, đã chạy ra nước ngoài, đứng sau các cuộc biểu tình. Chính quyền Moldova siết chặt biên giới, 182 người nước ngoài bị cấm nhập cảnh.

(AFP) – Cấm xe chạy xăng dầu từ 2035 ở châu Âu: Đức trì hoãn do áp lực của ngành xe hơi. Theo chính quyền Đức hôm qua, các nước lưỡng lự với mục tiêu này đã có cuộc họp cấp bộ trưởng tại Strasbourg, Pháp, 13/03/2023, với Ủy Ban Châu Âu. Đứng đầu nhóm muốn trì hoãn là Đức. Đức đã ngăn chặn việc khối 27 nước thông qua mục tiêu này hôm thứ Ba tuần trước. Cấm xe xăng dầu là biện pháp chủ yếu của chính sách chuyển sang nền kinh tế xanh của Liên Âu. Lý do Đức trì hoãn là do áp lực của ngành xe hơi. Việc Ý, Ba Lan và cả Bulgari ủng hộ Đức khiến Liên Âu chưa hội đủ đa số cần thiết để ra quyết định này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký