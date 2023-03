QUỐC TẾ - TIN VẮN

(RFI) – Slovakia chuyển giao máy bay Mig-29 cho Ukraina. Thủ tướng Slovakia Eduard Heger hôm nay 17/03/2023 tuyên bố sẽ giao 13 máy bay chiến đấu Mig-29 cho Ukraina. Như vậy, Slovakia trở thành quốc gia NATO thứ hai sau Ba Lan đưa ra quyết định này. Về phần mình, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng các máy bay chiến đấu Mig-29 mà Ba Lan và Slovakia sắp chuyển giao cho Ukraina sẽ bị "tiêu diệt".

(RFI) – Chủ tịch Trung Quốc công du Nga vào tuần tới. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay 17/03/2023 thông báo, chủ tịch Tập Cận Bình đã nhận lời mời của tổng thống Nga Vladimir Putin và sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga từ ngày 20-22/03. Về phần mình, điện Kremlin cho biết hai nguyên thủ quốc gia sẽ thảo luận về việc tăng cường "hợp tác chiến lược" song phương.

(AFP) – New Zealand cấm TikTok. Các quan chức xứ Kiwi hôm nay 17/03/2023 cho biết, Wellington chuẩn bị cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc được sử dụng trên các thiết bị điện tử có liên quan tới Quốc Hội. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 31/03. Như vậy, New Zealand trở thành nước thứ tư cùng với Canada, Anh và Hoa Kỳ áp dụng biện pháp này vì lý do an ninh.

(Midi Libre) – 7 con chuột con được tạo ra từ 2 con chuột đực. Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc tạo ra 7 con chuột con từ 2 con chuột đực. Kỹ thuật nhân giống này được một số chuyên gia đánh giá là mang tính "đột phá". Nghiên cứu này được thực hiện bởi nhóm nhà sinh vật học Nhật Bản của đại học Kyushu.

(Le Monde) – Ukraina bắn hạ một drone dân sự của Trung Quốc. Báo Pháp, ngày 16/03/2023, dẫn nguồn tin từ CNN cho biết trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy 11/3, các binh sĩ Ukraina đã bắn hạ và cho tiêu hủy một drone dân sự do hãng Mugin Limited của Trung Quốc chế tạo. Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) cho biết thêm Kiev đã nhận được tin tức từ các nhân viên tình báo đóng trên lãnh thổ do Nga kiểm soát báo động một drone đã phóng từ những vùng lãnh thổ này về hướng Ukraina. Thiết bị bay này có mang theo một quả bom nặng 20 kg.

(AFP) – Mỹ bật đèn xanh cho thương vụ bán cho Úc 220 tên lửa Tomahawk. Chính quyền Canberra, hôm nay, 17/03/2023 lập tức hoan nghênh quyết định này của Washington. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc, Pat Conroy còn tuyên bố những tên lửa tầm xa này trước tiên sẽ được triển khai trên các chiến hạm hiện có, và sau đó là cho hạm đội tầu ngầm mới chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo ông Conroy, hỏa lực tấn công tầm xa của vũ khí này là "lõi" của chiến lược phòng thủ của Úc nhằm « ngăn chặn kẻ thù từ xa ».

