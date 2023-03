QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đề nghị Quốc Hội phê chuẩn hồ sơ gia nhập NATO của Phần Lan. Thông báo của ông Erdogan được đưa ra hôm 17/03/2023, sau cuộc gặp tại Ankara với thủ tướng Phần Lan Sauli Niinistö. NATO ngay lập tức hoan nghênh quyết định của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Ankara vẫn chặn hồ sơ gia nhập NATO của Thụy Điển. Về phần Hungary, Nghị viện nước này dự kiến ngày 27/03 thông qua hồ sơ gia nhập NATO của cả Phần Lan và Thụy Điển.

( AFP ) - Lần đầu tiên từ 26 năm qua, một bộ trưởng Đức thăm Đài Loan. Theo thông báo của phát ngôn viên bộ Nghiên cứu của Đức hôm qua, 17/03/2023, bộ trưởng Bettina Stark-Watzinger sẽ đến Đài Loan vào tuần tới với mục tiêu “tăng cường và mở rộng quan hệ với Đài Loan trong các lĩnh vực khoa học, nghiên cứu và giáo dục”.

(AFP) - Nhật Bản công bố loạt biện pháp được xem là « cơ may cuối cùng » để kích thích tỉ lệ sinh. Thủ tướng Nhật hôm 17/03/2023 hứa tăng trợ cấp gia đình và tăng tiền nghỉ phép thai sản cho các bậc phụ huynh. Kế hoạch cụ thể sẽ được chính phủ Nhật công bố vào tháng 06/2023. Gần 30% trong tổng dân số 127 triệu của Nhật Bản hiện giờ đã trên 65 tuổi. Trên thế giới, tỉ lệ này chỉ thấp hơn Monaco. Tỉ lệ sinh ở Nhật trong năm 2022 đã xuống mức thấp nhất tính từ năm 1899.

(AFP) - Donald Trump « tái xuất » trên Youtube và Facebook. Ngày 17/03/2023 lần đầu tiên sau 2 năm, ông Donald Trump đăng tải trở lại trên Youtube và Facebook. Cựu tổng thống Mỹ bị Youtube và Facebook đóng tài khoản hồi đầu năm 2021 sau vụ những người ủng hộ ông gây bạo loạn ở điện Capitol. Ông đã có 34 triệu người đăng ký theo dõi trên Facebook và 2,6 triệu người đăng ký theo dõi trên kênh Youtube.

( AFP ) - Wyoming, bang đầu tiên cấm thuốc ngừa thai. Hôm qua, 17/03/2023, bang Wyoming đã trở thành bang đầu tiên của Hoa Kỳ cấm thuốc ngừa thai. Thống đốc Mark Gordon còn kêu gọi các nghị sĩ ở Wyoming ghi vào Hiến pháp của bang điều khoản cấm hoàn toàn việc phá thai và đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý.

(AFP) - Hàng triệu con cá chết đang phân hủy gây tắc nghẽn một đoạn sông ở miền đông nam Úc. Nhà chức trách hôm 17/03/2023 cho biết lý do cá chết hàng loạt trên sông Darling, gần làng Menindee, là do nắng nóng, mực nước xuống quá nhanh, trong khi lượng cá trong sông dày đặc do trước đó cá đổ về sông nhiều trong đợt ngập lụt. Đây là đợt cá chết hàng loạt thứ 3 trong vùng tính từ năm 2018. Hai đợt trước đều do sông thiếu nước và tảo độc sinh sôi quá nhiều dọc 40 km sông.

