QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Pháp sẽ cho hồi hương hài cốt các binh sĩ tử trận ở Điện Biên Phủ. Đây là lời hứa của Patricia Mirallès, Quốc Vụ Khanh phụ trách về Cựu Chiến binh và Hồi ức đưa ra hôm qua, 21/03/2023. Trước đó, bộ Quân Lực Pháp đánh giá quyết định của chính quyền Hà Nội cho phát triển vùng Điện Biên Phủ và mở rộng sân bay tại địa điểm từng xảy ra các trận đánh năm xưa, khiến 4.000 người chết bên phía Pháp, « từ nay cho phép phát hiện thêm nhiều hài cốt binh sĩ ». Do vậy, theo bà Quốc Vụ Khanh, « nước Pháp có nghĩa vụ chôn cất vĩnh viễn tất cả những ai đã ngã xuống vì nước Pháp, trừ phi gia đình mong muốn nhận lại hài cốt. »

(AFP) – Bắc Triều Tiên bắn nhiều tên lửa hành trình. Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc, hôm nay, 22/03/2023, cho biết nhiều tên lửa hành trình đã được Bình Nhưỡng phóng đi về hướng biển Hoa Đông. Vụ bắn tên lửa này diễn ra vào lúc cuộc tập trận chung quy mô lớn Mỹ - Hàn còn đang tiếp diễn.

(AFP) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế viện trợ 15,6 tỷ đô la cho Ukraina. IMF hôm qua thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Ukraina về việc thực hiện kế hoạch viện trợ với tổng số tiền là 15,6 tỷ đô la. IMF cho biết kế hoạch này sẽ giúp ‘‘hỗ trợ phục hồi kinh tế dần dần đồng thời tạo điều kiện cho tăng trưởng dài hạn trong bối cảnh tái thiết sau xung đột và trên con đường Ukraina gia nhập Liên Âu’’.

(Reuters) - Hoa Kỳ tăng tốc độ giao xe tăng hạng nặng Abrams cho Ukraina. Một đại diện củabộ Quốc Phòng Mỹ hôm qua cho biết Mỹ sẽ tăng tốc trong kế hoạch chuyển giao vũ khí này cho Kiev. Việc giao xe tăng sẽ được tăng tốc sớm hơn ‘‘khoảng một năm’’, theo một trợ lý quốc hội quen thuộc với hồ sơ này. Đại diện bộ Quốc Phòng cho biết xe tăng sẽ được giao trong mùa thu tới.

(AFP) – Vùng Kiev của Ukraina : Ba người chết do tấn công của drone Nga. Cơ quan quân sự vùng cho biết vụ tấn công xảy ra trong đêm hôm qua rạng sáng nay. Tổng cộng có ba người thiệt mạng và bảy người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga. Chính quyền Ukraina cho biết ‘‘một cơ sở dân sự đã bị phá hủy trong cuộc tấn công ban đêm’’.

(AFP) - Nga loan báo đẩy lùi một đợt tấn công drone nhắm vào cảng Sevastopol, lãnh thổ Ukraina do Nga chiếm đóng. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Nga hôm nay, ‘‘cả 3 drone đều bị bắn hạ’’. Trước đó, thống đốc vùng, do Nga bổ nhiệm, thông báo : ‘‘Hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng drone nhằm vào Sevastopol’’. Quan chức này bảo đảm trên Telegram rằng vụ tấn công không gây thương vong và ‘‘tình hình đang được kiểm soát’’.

(AFP) - Hoa Kỳ khai trương đơn vị quân sự thường trực đầu tiên tại Ba Lan. Lực lượng đồn trú này sẽ chịu trách nhiệm điều phối các lực lượng Mỹ được triển khai ở Ba Lan và trên toàn bộ sườn phía đông của NATO, được thành lập theo quyết định của tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2022. Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ hiện đang đóng quân tại Ba Lan, quốc gia vận chuyển hầu hết các thiết bị quân sự cho Ukraina. Hôm qua, đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski khẳng định đây là dấu hiệu cho thấy NATO đoàn kết “trước xâm lược Nga”.

(NHK) – Bộ trưởng Đức đầu tiên thăm Đài Loan từ 26 năm qua. Đó là bà bộ trưởng Giáo Dục và Nghiên Cứu, Bettina Stark-Watzinger. Quan chức này tới Đài Loan để ký kết thỏa thuận về hợp tác giữa Berlin và Đài Bắc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Hôm 21/03, bộ trưởng Đức đã gặp đồng nhiệm Đài Loan, lãnh đạo Hội đồng Khoa học và công nghệ, Ngô Chánh Trung (Wu Tsung-tsong). Sau cuộc họp, bà Stark-Watzinger tuyên bố, Đức và Đài Loan chia sẻ các giá trị dân chủ, minh bạch, cởi mở và tự do, đồng thời tỏ ra vui mừng về sự trao đổi, hợp tác lâu dàitrong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

(AFP) - Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh do bão cát. Hôm nay, do bão cát, chỉ số chất lượng không khí chính thức ở thủ đô Trung Quốc ở mức 500, mức tối đa được ghi nhận, đồng nghĩa với "ô nhiễm nghiêm trọng".Các số liệu không chính thức còn cao gấp đôi. Chính quyền Bắc Kinh kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời khi tầm nhìn sáng hôm nay giảm xuống vài trăm mét ở một số nơi. Ở nhiều vùng phía bắc và tây bắc Trung Quốc, bao gồm cả khu vực bán sa mạc ở Nội Mông, bầu trời có màu cam do gió lớn và bụi.

