QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Tàu Việt Nam theo dõi tàu cảnh sát biển Trung Quốc. Reuters hôm nay 27/03 dẫn thông tin của SCSCI, một tổ chức độc lập, cho hay tàu Kiểm Ngư của Việt Nam theo sát tàu Trung Quốc đôi khi chỉ với khoảng cách một vài trăm mét. Theo dữ liệu của SCSCI, tàu Trung Quốc hôm thứ Bảy 25/03 đã đi sát hai lô khai thác khí đốt của Việt Nam, do doanh nghiệp Nga phụ trách.

(HRW) - Việt Nam nên hủy bỏ các cáo buộc đối với nhà hoạt động nhân quyền Trương Văn Dũng. Trong bản thông cáo công bố ngày 27/03/2023, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở tại Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam là “Hãy hủy mọi cáo buộc đối với nhà hoạt động nhân quyền Trương Văn Dũng, bị truy tố vì phê phán chính quyền”. Theo HRW, ông Dũng là một nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai, bị bắt ở Hà Nội vào tháng Năm năm 2022 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” Một tòa án ở Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử ông vào ngày 28/03/2023.

(AFP) – Tokyo kêu gọi trả tự do cho một người Nhật bị bắt tại Trung Quốc. Theo phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản hôm nay, 27/03/2023, Trung Quốc cần trả tự do “càng sớm càng tốt” cho một công dân Nhật Bản bị giam giữ vì bị nghi ngờ vi phạm luật pháp địa phương. Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc đã được thông báo "trong tháng này rằng một người đàn ông Nhật Bản từ 50 đến 60 tuổi đang bị giam giữ tại Bắc Kinh”. Phát ngôn viên Nhật Bản tuy nhiên không cho biết danh tính của người bị bắt, cũng lý do ví sao bị bắt.

(AFP) – Trung Quốc : Giới chức Thượng Hải đón tỉ phú Jack Ma. Jack Ma, hôm nay 27/03, thăm một trường học của các đối tác của Alibaba (công ty do Jack Ma sáng lập), ở Thượng Hải. Tại sân bay Thượng Hải, tỉ phú này đã được giới chức chính quyền địa phương đón tiếp. Trong hơn hai năm vừa qua, Jack Ma nằm trong tầm ngắm của chính quyền Bắc Kinh và rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

(APF) – Cựu tổng thống Đài Loan đến Trung Quốc. Lần đầu tiên kể từ 70 năm nay, một cựu tổng thống Đài Loan đến Hoa Lục. Ông Mã Anh Cửu đến Trung Quốc hôm nay trong chuyến đi 12 ngày. Trong lịch trình không có kế hoạch gặp giới chức Trung Quốc. Nhiều người biểu tình tại sân bay Đài Bắc phản đối. Bộ Ngoại Giao Đài Loan không bình luận. Nhưng trước đó, đảng cầm quyền Dân Tiến khắng định chuyến đi là ‘‘đáng tiếc’’, tiếp tay cho lập trường của Trung Quốc.

(TASS) - Nga sắp hoàn thành một căn cứ cho tầu ngầm hạt nhân Poseidon ở Thái Bình Dương. TASS hôm nay trích dẫn một nguồn tin quốc phòng giấu tên cho biết : ‘‘Công việc xây dựng cơ sở hạ tầng ven biển để đặt căn cứ cho hai tàu ngầm đặc biệt ở Kamchatka dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm tới’’. Căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Thái Bình Dương Nga nằm ở bờ biển phía đông nam bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga. Các tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng ngư lôi và drone.

(AFP) - Đức bị một cuộc “đại đình công” trong ngành giao thông vận tải. Một phong trào đình công ở quy mô cực kỳ hiếm thấy đối với nước Đức đã bắt đầu làm tê liệt toàn bộ ngành vận tải quốc gia vào hôm nay, 27/03/2023, trong bối cảnh các công đoàn yêu cầu tăng lương trước tình trạng lạm phát. Nhân viên các sân bay, ngành đường sắt, vận tải đường biển, các công ty đường cao tốc, và vận tải địa phương được kêu gọi đình công 24 tiếng đồng hồ kể 0 giờ sáng nay, giờ địa phương.

