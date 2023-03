QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Nord Stream : Hội Đồng Bảo An LHQ bác đề nghị mở điều tra quốc tế của Nga. Hôm qua, 27/03/2023, Hội Đồng Bảo An LHQ đã bác dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo, được Trung Quốc và nhiều nước không là thành viên Hội Đồng (Belarus, Bắc Triều Tiên, Erythrea, Nicaragua, Venezuela và Syria) đồng bảo trợ. Văn bản này đề nghị thành lập một ủy ban điều tra quốc tế chung, « minh bạch và không thiên vị » liên quan đến mọi khía cạnh của vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream I và II. Nga biện minh cho yêu cầu của mình là đã bị gạt ra khỏi các cuộc điều tra do Thụy Điển, Đức và Đan Mạch tiến hành. Tuy nhiên, dự thảo của Nga chỉ nhận được ba phiếu ủng hộ (Nga, Trung Quốc và Brazil) và 12 thành viên khác đã vắng mặt.

(AFP) – Ukraina : Nga chưa rút quân thì chưa có « an toàn hạt nhân » tại Zaporijjia. Tiếp lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA), ông Rafael Grossi hôm qua, 27/03/2023, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã có khẳng định như trên. Phát biểu này được đưa ra vào lúc lãnh đạo AIEA trong tuần này có chuyến thanh tra trung tâm khai thác điện hạt nhân Zaporijjia lớn nhất châu Âu, bị Nga chiếm đóng từ hơn một năm qua.

(AFP) - Hải quân Nga phóng thử tên lửa chống hạm ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc Phòng Nga hôm nay 28/03/2023 thông báo tên lửa hành trình chống hạm Moskit được hạm đội Thái Bình Dương đã nhắm bắn trúng mục tiêu cách đó 100 km trong cuộc tập trận giả định nhắm vào một mục tiêu quân sự của kẻ thù ở biển Nhật Bản. Cuộc tập trận của hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễn ra 1 tuần sau chuyến thăm Ukraina của thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Theo ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi, quân đội Nga đang gia tăng các hoạt động ở miền Viễn Đông, kể cả trong các khu vực gần Nhật Bản.

(AFP) – Con Đường Tơ Lụa Mới : Bắc Kinh cứu trợ các nước gặp khó khăn. Từ 20 năm qua, Trung Quốc đã chi ra 240 tỷ đô la dưới hình thức cho vay cứu trợ tại 22 nước đang phát triển có nguy cơ bị mất thanh khoản. Đây là nội dung một báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu AidData của Mỹ, Ngân hàng Thế giới, Harvard Kennedy School và Viện Kiel đồng thực hiện và công bố hôm nay, 28/03/2023. Quỹ cứu trợ trên của Trung Quốc hầu như được cấp cho những nước có tham gia vào dự án Những Con Đường Tơ Lụa Mới, bị phương Tây chỉ trích là bẫy nợ nguy hiểm cho phép Bắc Kinh gây áp lực với các nước nghèo. Tính đến nay, dự án đầy tham vọng này của Bắc Kinh đã có 150 nước tham gia.

(Reuters) - Tập Cận Bình khẳng định ủng hộ các cuộc thương lượng giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Kênh truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV hôm nay cho biết thông báo của chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra sau cuộc điện đàm với hoàng thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed ben Salmane (MBS). Trung Quốc, đối tác thương mại chính của các nước Vùng Vịnh hồi đầu tháng đã giúp Iran và Ả Rập Xê Út đạt một thỏa thuận bất ngờ để đôi bên tái lập quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và Iran dự kiến gặp nhau trong tháng Ramadan của người Hồi Giáo (tháng 9 âm lịch của người Hồi giáo), năm nay bắt đầu vào ngày 23/03 dương lịch.

(AFP) - Trung Quốc : Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba tách thành 6 thực thể. Hôm nay 28/03/2023, tập đoàn thương mại điện tử Alibaba thông báo tái cấu trúc và sẽ tách thành 6 công ty riêng, mỗi công ty có một CEO (giám đốc điều hành) và một ban giám đốc. Trong thông cáo, tập đoàn có trụ sở tại Hàng Châu, miền đông Trung Quốc, khẳng định xác nhận đây là công cuộc cải tổ lớn nhất về quản trị trong 24 năm tồn tại của Alibaba, và việc tái cấu trúc này sẽ « tạo giá trị cho các cổ đông và kích thích khả năng cạnh tranh của thị trường ». Trong quý 04/2022, Alibaba ghi nhận doanh số 34 tỉ euro, tăng 2% so với một năm trước đó.

(AFP) - Trang web của Hạ Viện và Thượng Viện Pháp bị tin tặc thân Nga tấn công. Viện Công Tố Paris cho biết 3 vụ tấn công mạng xảy ra hôm thứ Hai 27/03/2023. Dữ liệu của các nghị sĩ Pháp không bị đánh cắp. Theo tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Pháp, Thales, thủ phạm loạt vụ tấn công mạng vào Nghị Viện Pháp là nhóm hacker Noname057, được thành lập hồi tháng 03/2022. Trên Telegram, nhóm hacker Noname057 cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Noname057 là 1 trong 61 nhóm tin tặc thân Nga được xác định kể từ chiến tranh Ukraina nổ ra. Các nhóm này thường tấn công vào các định chế của các nước đồng minh của Ukraina, nhất là ở Tây Âu.

(AFP) – Nghi ngờ trốn thuế : Năm ngân hàng lớn của Pháp bị khám xét. Nhiều cuộc khám xét đang diễn ra trong ngày hôm nay, 28/03/2023, tại năm ngân hàng lớn nhất nước Pháp là Société Générale, BNP Paribas, Exane (một chi nhánh của BNP), Natixis và HSBC theo như tường thuật của Le Monde. Chiến dịch khám xét này diễn ra trong khuôn khổ 5 cuộc điều tra sơ bộ mở ra ngày 16-17/12/2021 với các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế có quy mô theo một mô hình được gọi là « CumCum », một thủ đoạn về thuế lợi tức. Theo tiết lộ của một nhóm các nhà điều tra từ 16 cơ quan truyền thông năm 2018, số tiền trốn thuế từ năm ngân hàng này có thể lên đến 140 tỷ euro trong vòng 20 năm.

(AFP) - Lượng dầu lửa Nga xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 22 lần trong năm 2022. Phó thủ tướng Nga đặc trách năng lượng, Alexandre Novak, hôm nay 28/03/2023 thông báo như trên, nhưng không nêu rõ số lượng cụ thể. Phó thủ tướng Nga nhấn mạnh phần lớn dầu lửa được Matxcơva xuất khẩu sang các nước bạn hữu, và Nga sẽ khẩn trương mở rộng thị trường mới sang Châu Á - Thái Bình Dương, châu Mỹ La-tinh, Trung Á, thậm chí là Bắc Cực. Ấn Độ và Trung Quốc hiện giờ là nước tiêu thụ nhiều dầu của Nga nhất. Theo các kinh tế gia của Hiệp hội các Ngân hàng và định chế tài chính lớn trên thế giới (IIF) cho biết 2/3 dầu của Nga được xuất sang Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

