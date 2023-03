Phuket, Bali phạt nặng hơn những du khách phạm pháp

CHÂU Á - DU LỊCH

Thái Lan cũng như Bali (Indonesia) đã mở cửa đón nhiều khách du lịch nước ngoài trở lại. Tuy nhiên, trong lượng khách đông đảo ấy, cũng có một số người ngoại quốc thiếu ý thức trong cách ứng xử và nghiêm trọng hơn nữa vi phạm luật pháp nước sở tại. Để hạn chế tình trạng phạm pháp gia tăng, Phuket và Bali lần lượt ban hành các biện pháp đối phó, kể cả hủy bỏ visa nhập cảnh và trục xuất du khách về nước.

Quảng cáo Đọc tiếp

Tuy không hẹn nhưng cả hai tờ báo Pháp Le Parisien và Le Figaro đều quan tâm đến cùng một chủ đề. Theo nhật báo Le Parisien, hồi trung tuần tháng 03/2023, tổng lãnh sự Pháp Christophe Hemmings đã làm việc trong hai ngày với phó thống đốc tỉnh Phuket Anupab Yodrabam cùng với nhiều đại diện chính quyền địa phương kể cả chưởng lý tòa án và sĩ quan cảnh sát. Mục tiêu của các cuộc họp là đề ra kế hoạch đối phó với những kẻ vi phạm luật pháp.

Theo số liệu của Sở cảnh sát Phuket, từ trung tuần tháng 02/2023, nhân kỳ nghỉ mùa đông, đã có rất nhiều du khách Pháp rủ nhau đến Phuket. Cùng trong thời điểm này, các sự cố liên quan đến kiều dân Pháp không ngừng gia tăng, trong đó có 5 hoặc 6 vụ tai nạn xe máy mỗi ngày. Thường thì các hành vi phạm pháp chủ yếu là tài xế không tôn trọng luật an toàn giao thông, kể cả đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, lái xe quá tốc độ trong thành phố, đi xe phân khối lớn dù không có bảo hiểm hay bằng lái thích hợp.

Phuket phạt thẻ đỏ : khách bị trục xuất sau hai lần phạm pháp

Nhưng nghiêm trọng hơn nữa là các trường hợp uống rượu và/hoặc hút cần sa mà vẫn cầm tay lái, các vụ bỏ chạy sau khi gây ra tai nạn, trốn tránh trách nhiệm mà quên cứu giúp người bị nạn ….. Báo chí địa phương cũng đã thông tin nhiều trong tháng vừa qua về vụ một số khách du lịch mang quốc tịch Pháp tụ họp lại thành một đoàn như thể để cùng nhau đua xe rồi quay video clip. Đám đông này đã làm xáo trộn trật tự công cộng, gây ùn tắc giao thông trên đại lộ Rat-U-Thit, một trong những con đường chính của khu vực Patong, gần phố đêm Bangla Road …

Để hạn chế các hành vi phạm pháp đồng thời giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, chính quyền Phuket quyết định kể từ nay áp dụng hệ thống thẻ đỏ (cũng như trong môn bóng đá) : vi phạm luật pháp lần đầu, khách bị phạt thẻ vàng. Vi phạm pháp luật lần thứ nhì, khách du lịch sẽ bị thẻ đỏ, và như vậy sẽ bị trục xuất khỏi Thái Lan. Trong một số trường hợp, du khách sẽ bị cấm hẳn, không được quyền trở lại xứ này trong tương lai. Hệ thống này không liên quan đến khoảng 180 trường hợp ngoại kiều phạm trọng tội trên lãnh thổ Thái Lan, có nguy cơ bị kết án theo luật hình sự.

Trước mắt, hệ thống thẻ đỏ ban đầu được áp dụng tại Phuket, rồi sau đó chương trình này theo dự kiến sẽ nên được mở rộng sang các tỉnh khác. Trong số các hành vi phạm pháp, phổ biến nhất vẫn là du khách không tôn trọng luật an toàn giao thông, dù được miễn visa nhưng vẫn ở lại quá thời hạn lưu trú, nhập cảnh Thái Lan bằng visa du lịch để rồi làm việc mà không xin giấy phép …. Mục tiêu của hệ thống thẻ đỏ là không tiếp nhận những kẻ phạm pháp nhiều lần, nhưng đồng thời vẫn duy trì được tính hiếu khách, xây dựng hình ảnh hài hòa của hòn đảo Phuket trong mắt của đại đa số khách du lịch.

Tính từ đầu tháng 03/2023, Sở di trú Phuket cho biết đã có 6 ngoại kiều đã bị xử phạt : 4 thẻ vàng đối với hai kiều dân Pháp, một người Ukraina và một người Thụy Điển, hai thẻ đỏ trong đó có một người Pháp và một người Thụy Điển. Hành vi và danh tính của từng cá nhân đã được gửi đến các lãnh sự quán có liên quan. Người bị thẻ đỏ bị xóa bỏ dấu visa (45 ngày) trên hộ chiếu và sau đó bị trục xuất về nước. Cũng theo Sở di trú Phuket, trong số các thành phần phạm pháp, ngoài các quốc tịch kể trên, còn có kiều dân đến đến từ Nga, Anh quốc, Miến Điện, Cambốt …

Bali ban hành quy tắc ứng xử dành cho du khách

Hầu như vào cùng một thời điểm với Phuket, chính quyền đảo Bali của Indonesia cũng thông báo kế hoạch cấm du khách nước ngoài thuê và đi xe máy nhằm giảm bớt các tai nạn giao thông. Theo báo Le Figaro, mỗi lần đến Bali, du khách ngoại quốc thường thuê xe máy để đi tham quan vì hệ thống giao thông công cộng tại Bali vẫn chưa thật sự được phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua tính từ đầu tháng 02/2023, đã có hơn 170 trường hợp khách du lịch vi phạm luật an toàn giao thông. Trong số này có những trường hợp như mướn xe máy với bằng lái giả, nhưng nghiêm trọng hơn là các vụ tai nạn do tài xế bị say rượu, một du khách nưosc ngoài đã thiệt mạng sau vụ đụng xe, còn một người dân bản địa phải nhập viện cấp cứu do bị chấn thương ở đầu.

Chính quyền tỉnh Bali đang dự trù ban hành lệnh cấm kể từ mùa hè năm nay. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng lệnh cấm thuê xe máy có thể làm nản lòng du khách ngoại quốc. Thay vì vội vàng ban hành lệnh cấm chung, chính quyền nên chăng xử lý các hành vi phạm pháp theo từng trường hợp, bởi vì nhìn chung, trong số các du khách nước ngoài, đa phần cư xử đàng hoàng đúng đắn, chỉ có một số nhỏ mới có thái độ thiếu trách nhiệm và hành động vô ý thức.

Trong khi chờ đợi thông qua lệnh cấm thuê xe máy, Bali trong tuần qua đã công bố bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch. Cụ thể, người nước ngoài được yêu cầu phải tôn trọng luật an toàn giao thông. Du khách cũng được nhắc nhở ăn mặc đàng hoàng khi ra phố, và càng nên kín đáo hơn nữa khi họ ghé thăm các đền thờ, hoặc những nơi chốn thờ phụng trang nghiêm. Cuối cùng, du khách phải tôn trọng thời hạn lưu trú, không được phép làm việc hay kinh doanh trong lúc đến Bali để ''nghỉ dưỡng'', nếu vi phạm các kiều dân nước ngoài có thể bị xếp vào diện nhập cư với mục đích lao động bất hợp pháp. Trong thời gian đầu, các đội cảnh sát sẽ kiểm tra các khu vực thu hút nhiều du khách nước ngoài là Nusa Penida, Ubud và Sanur.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu bị phạt vạ từ 25 đô la Mỹ trở lên, nhưng nếu tái phạm, việc phạt tiền không đủ tính răn đe, chính quyền địa phương có thể chuyển sang áp dụng một hình phạt nặng hơn là trục xuất ngay du khách khỏi Bali. Nhìn chung, Thái Lan hay Indonesia đều đang có thái độ cứng rắn hơn đối với những du khách nào không biết tôn trọng văn hóa và luật lệ của từng điểm đến. Nếu như ngành du lịch đem lại một nguồn thu nhập đáng kể, nhưng một số người dân địa phương cũng cảm thấy ngao ngán khi chứng kiến cách hành xử kém văn minh một thành phần thiểu số. Nhóm khách này đôi khi nghĩ lầm rằng họ có tiền làm gì cũng được, luật nước sở tại ít khi nào áp dụng cho người nước ngoài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký