QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – 7 người Việt bỏ mạng trên biển, cảnh sát Đài Loan thông báo điều tra nạn buôn người. Từ giữa tháng 02/2023, cảnh sát Đài Loan đã phát hiện 7 thi thể người Việt Nam trên biển. Hôm nay, 30/03, chính quyền Đài Bắc cho biết phối hợp với đại diện Việt Nam trên hòn đảo để xác định danh tính của các thi thể và mở điều tra về việc khai thác các tàu trái phép và về nạn buôn người. Đông Nam Á từ lâu là một điểm nóng cho nạn buôn người. Các vụ chìm tàu thường xuyên xảy ra, nhất là trong khu vực biển Đài Loan và Nhật Bản.

(AFP) – Quan hệ giữa Liên Âu và Trung Quốc sẽ phụ thuộc phần nào vào thái độ của Bắc Kinh về chiến tranh Ukraina. Phát biểu tại Bruxelles vào hôm nay 30/03/2023, chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhận định quan hệ giữa châu Âu và Bắc Kinh là một trong những mối quan hệ phức tạp nhất và quan trọng nhất. Bà Ursula von der Leyen khẳng định việc tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh là có lợi cho Liên Âu. Nhiều nguồn tin ngoại giao tiết lộ một cuộc họp thượng đỉnh Liên Âu - Trung Quốc sắp được tổ chức, nhưng không cho biết ngày cụ thể.

(AFP) – Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft Nga đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ. Chủ tịch tổng giám đốc Rosneft Igor Setchine hôm 29/03/2023 thông báo vừa ký hợp đồng với Indian Oil Company nhằm « gia tăng đáng kể khả năng cung cấp dầu hỏa » cho Ấn Độ. Ông Igor Setchine không tiết lộ trị giá hợp đồng. Trước đó Matxcơva thông báo trong năm 2022 xuất khẩu dầu hỏa của Nga sang Ấn Độ đã cao gấp 22 lần so với 2021.

(AP) – Nga bắt giữ một nhà báo của The Wall Street Journal vì tội làm gián điệp. Bộ An Ninh Nga ngày 30/03/2023 cho biết Evan Gershkovich bị giam tại nhà tù thành phố Yekaterinbourg. Đương sự bị quy kết tội « hoạt động cho chính quyền Mỹ », « thu thập thông tin liên quan đến một trong những tập đoàn công nghiệp vũ khí của Nga ». Đó là những thông tin thuộc loại « bí mật quốc gia ». The Wall Street Journal bác bỏ những cáo buộc nói trên và đòi Nga trả tự do « ngay tức khắc » cho thông tín viên trong khu vực Evan Gershkovich. Ông đưa tin về tình hình Nga Ukraina và một số quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Với tội làm gián điệp, Gershkovich có thể bị lãnh án 20 năm tù.

(AFP) – Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse « giúp người Mỹ trốn thuế ». Báo cáo của Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện Hoa Kỳ công bố hôm 29/03/2023 đánh giá tập đoàn ngân hàng này đã giúp những công dân Mỹ giàu có nhất mở tài khoản ở nước ngoài, không phải đóng thuế trên một số tiền hơn 100 triệu đô la. Credit Suisse hồi 2014 đã nộp phạt cho chính phủ Mỹ 2,6 tỷ đô la vì những cáo buộc tương tự. Credit Suisse lâm nạn, vừa được ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ là UBS mua lại. Báo cáo của Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện Mỹ không loại trừ khả năng nhiều ngân hàng khác của Thụy Sĩ - trong đó có UBS - cũng bị cáo buộc có các hoạt động giúp thân chủ trốn thuế.

(AFP) - Hội đồng Bảo hiến Pháp thông báo đến ngày 14/04 sẽ ra phán quyết về dự án cải tổ chế độ hưu trí. Chính phủ của thủ tướng Borne đã thông qua dự luật hôm 20/03/2023 mà không cần Hạ Viện biểu quyết. Theo thông cáo ra ngày 29/03, Hội đồng Bảo hiến Pháp ngày 14/04 cũng sẽ ra phán quyết về dự án tổ chức trưng cầu dân ý về việc tăng tuổi nghỉ hưu lên thành 64.

(AFP) – Khả năng Anh Quốc sử dụng các căn cứ quân sự cũ để tạm giữ người nhập cư trái phép. Chính phủ Anh hôm 29/03/2023 cho biết ba căn cứ đầu tiên được trưng dụng gồm Essex, East Sussex ở phía đông nam và căn cứ Lincolnshire ở miền đông nước Anh. Hàng ngàn người xin tị nạn tại Anh Quốc sẽ được tạm trú tại các địa điểm này. Năm 2022, hơn 45.000 người không giấy tờ hợp lệ đã tìm đường vào Anh Quốc, chủ yếu qua biển Manche. Hệ thống đón nhận người nhập cư của Anh bị quá tải. Hồ sơ người nhập cư trái phép tràn vào Anh Quốc đang gây nhiều tranh cãi trong công luận.

(AFP) – Giáo hoàng Phanxicô nhập viện. Ngày hôm qua, 29/03/2023, Giáo hoàng Phanxicô đã nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp và không có liên quan gì đến Covid-19. Sáng nay, Tòa Thánh cho biết tối đầu tiên điều trị tại bệnh viện không có gì nguy hiểm và lạc quan về tình trạng sức khỏe của ngài. Giáo hoàng năm nay 86 tuổi, sức khỏe đã suy yếu. Ngài đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn vào năm 2021, và hiện chủ yếu di chuyển bằng xe lăn. Theo một số nguồn thạo tin, Giáo hoàng có khả năng sẽ chủ trì buổi lễ thánh vào Chủ Nhật này nhưng Vatican chưa xác nhận thông tin trên.

(AFP) – Cựu tổng thống Brazil Bolsonaro từ Mỹ về nước lãnh đạo phe đối lập với tổng thống đương nhiệm Lula. Hôm nay 30/03/2023, ông Bolsonaro đã được 200 người ủng hộ ra sân bay đón sau 3 tháng trú tại Mỹ. Tuy nhiên, ông Bolsonaro đang phải đối diện với 5 vụ điều tra của Tòa án Tối cao, nhất là về vai trò của ông trong các vụ bạo động tấn công các tòa nhà chính phủ ở Brasilia hôm 08/01/2023. Ông cũng bị Tòa cấp cao về bầu cử nhắm tới trong 16 cuộc điều tra khác, và có thể sẽ không được ra tranh cử vào năm 2026.

(AFP) – Thị trường đồng hồ và đồ trang sức của Pháp bội thu. Doanh thu trong ngành sản xuất đồng hồ và trang sức ở Pháp đạt 7,5 tỷ euro trong năm 2022, tăng 20% so với một năm trước đó. Đây là mức cao nhất từ 2018. Báo cáo thường niên của giới trong ngành được công bố hôm 29/03/2023 đi sâu vào chi tiết: Riêng ngành sản xuất đồng hồ và đồ trang sức hạng sang « tình hình thực sự sáng sủa hơn bao giờ hết ». Sau đại dịch Covid, giới trong ngành đã « lấy lại phong độ » năm 2021 nhưng thành tích đạt được của năm 2022 « vượt ngoài mong đợi ».

(AFP) – Elon Musk kêu gọi dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI. Hôm qua, 29/03/2023, Ông chủ của Tesla và SpaceX, Elon Musk, cùng hàng trăm chuyên gia toàn cầu đã ký một bản kiến nghị, đăng trên trang futureoflife.org, nhằm kêu gọi dừng việc nghiên cứu trong vòng 6 tháng về loại trí tuệ nhân tạo mạnh hơn ChatGPT4. Bản kiến nghị nêu ra những rủi ro lớn cho nhân loại nếu không thể kiểm soát được AI. Do vậy, nên dừng lại việc nghiên cứu cho đến khi nào có hệ thống kiểm soát, quản lý giám sát AI tốt hơn, để có thể phân biệt được giữa điều gì là thực, điều gì là nhân tạo. ChatGPT4 là Trí tuệ nhân tạo do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển, đã làm mưa làm gió trong thời gian qua vì khả năng trả lời, xử lý những yêu cầu phức tạp.

