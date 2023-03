Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự với Nga « về nhiều mặt »

TRUNG QUỐC - NGA - QUÂN SỰ

Họp báo hôm 30/03/2023 tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) thông báo : Quân đội hai nước tăng cường hợp tác và chiến lược vì « công lý hòa bình và an ninh quốc tế ».

Hơn một tuần sau chuyến công du Nga của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bộ Quốc Phòng Trung Quốc qua lời phát ngôn viên Đàm Khắc Phi nhấn mạnh : xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước cho phép Nga và Trung Quốc cùng bảo đảm « công lý, hòa bình và an ninh thế giới ».

Trang mạng báo kinh tế Ấn Độ, Economic Times ghi nhận : phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc nêu bật mối quan hệ Matxcơva-Bắc Kinh « ngày càng bền chặt » trước khi thông báo quân đội hai nước có những kế hoạch tập trận chung trên biển, trên không và trên bộ. Quân đội Trung Quốc, theo lời ông Đàm Khắc Phi, sẵn sàng hợp tác với phía Nga trong một số lĩnh vực cụ thể như « trao đổi liên lạc, phối hợp chiến lược, thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập trên biển, trên không và trên bộ ». Những hoạt động này cho phép quân đội hai nước « hiểu rõ và tin tưởng nhau hơn » và đó là vì « lợi ích của nhân loại ». Tuy nhiên, vẫn theo đại diện bộ Quốc Phòng Trung Quốc, quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự dựa trên nguyên tắc : « Không liên kết, không đối đầu và không nhắm vào bên thứ ba ».

Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết thêm một chi tiết : trong cuộc họp báo hôm qua, đại diện của bộ Quốc Phòng Trung Quốc lưu ý là Nga và Trung Quốc sẽ cùng nhau thực hiện Sáng Kiến vì An Ninh Thế Giới do chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất nhằm « bảo vệ công lý, an ninh và ổn định quốc tế và trong trong vực ».

Trung Quốc đưa ra những tuyên bố đẩy mạnh hợp tác quân sự với Nga vào lúc Hoa Kỳ và phương Tây liên tục cảnh cáo Bắc Kinh không nên tiếp tay cho Matxcơva trong cuộc chiến Ukraina.

