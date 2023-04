Nga làm chủ tịch Hội Đồng Bảo An: Ukraina cực lực lên án, Liên Âu đề cao cảnh giác

NGA - HỘI ĐỒNG BẢO AN

Phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Josep Borrell, lãnh đạo Ngoại Giao Liên Âu phát biểu trong một cuộc họp của Hội Đồng Bảo An, ngày 23/02/2023, New York.

Kể từ hôm qua, 01/04/2023, Nga chính thức đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong vòng một tháng. Sự kiện này đã làm dấy lên những lời đả kích nặng nề từ phía Ukraina, coi đó là biểu hiện của một sự “phá sản” của định chế quốc tế. Về phần mình, Liên Hiệp Châu Âu vào hôm nay, 02/04/2023, xác định sẽ rất cảnh giác trước các hành động của Matxcơva trong tư cách chủ tịch Hội Đồng Bảo An.

Trong một thông điệp công bố tối hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenski không ngần ngại khẳng định: “Khó có thể tưởng tượng ra một điều gì chứng tỏ rõ hơn sự phá sản hoàn toàn của những thể chế như vậy”. Đối với tổng thống Ukraina, Nga là một nước đã không từ bất cứ một hình thức khủng bố nào, do vậy không được quyền chủ trì bất kỳ một tổ chức quốc tế nào.

Tổng thống Ukraina một lần nữa kêu gọi “cải cách các định chế toàn cầu, bao gồm cả Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.” Trước đó, ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kouleba đã mô tả việc Nga lên làm chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An là một “cái tát vào mặt… cộng đồng quốc tế”, trong bối cảnh nước này “tiến hành một cuộc chiến tranh thuộc địa; tổng thống Nga là một tội phạm chiến tranh bị Tòa Án Hình Sự Quốc Tế truy nã vì tội bắt cóc trẻ em”.

Theo ngoại trưởng Kouleba, cần phải “ngăn chặn mọi nỗ lực” của Nga nhằm “lạm dụng chức vụ chức vụ chủ tịch” Hội Đồng Bảo An. Lời kêu gọi trên như đã được Liên Hiệp Châu Âu đáp ứng. Phát biểu vào hôm nay trên mạng Twitter, ông Josep Borrell, người lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu cho biết là Bruxelles “sẽ phản đối bất kỳ hành vi lạm dụng nào” của Nga trong vai trò chủ tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Chính trị gia này không ngần ngại mỉa mai rằng “Việc Nga trở thành chủ tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc xứng đáng là một trò đùa Cá tháng Tư”.

