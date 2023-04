An ninh siết chặt tại New York trước ngày cựu TT Trump ra trình tòa

DONALD TRUMP - TƯ PHÁP MỸ

Cảnh sát New York lập hàng rào bảo vệ gần Trump Tower, sau khi đại bồi thẩm đoàn Manhattan quyết định truy tố cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, New York, Hoa Kỳ, ngày 03/04/2023.

Thành phố New York đang chuẩn bị cho phiên tòa lịch sử: lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một cựu tổng thống bị truy tố. Hôm nay, 02/04/2023, an ninh được siết chặt tại thành phố, trước khi cựu tổng thống Donald Trump tới thành phố.

Thông tín viên Carrie Nooten tường trình từ New York:

‘‘Donald Trump sắp rời Mar-a Lago, hạ cánh tại sân bay La Guardia và qua đêm trong căn hộ ở Trump Tower trên Đại lộ số 5. Lối vào tòa tháp đã là một boong-ke thực sự, các nhà báo cắm trại đối diện ở phía bên kia đại lộ. Toàn bộ tòa nhà nằm dưới sự bảo vệ của các cơ quan an ninh.

Ngày mai, Donald Trump sẽ phải di chuyển 6,5 km để đến tòa án. Cả một đoàn xe hộ tống chính thức với các lực lượng an ninh dẫn đường. Nhiều lực lượng khác nhau sẽ phối hợp bảo đảm an ninh : NYPD (tức cảnh sát New York), với khoảng 35.000 nhân viên với sắc phục – bao gồm nhân viên các tòa án, lực lượng Cảnh sát Tư pháp, nhân viên mật vụ - sẽ xuống đường vào ngày mai,

Lý do là chính quyền lo ngại đông đảo người biểu tình xung quanh tòa án ít nhất là vào ngày mai. Các hàng rào cản đã được bố trí tại khu vực của các tòa án khác nhau, nằm tại cực nam của quận Manhattan’’.

Ngày 30/03, một đại bồi thẩm đoàn của bang New York đã thông qua quyết định truy tố ông Donald Trump, theo đề nghị của biện lý Alvin Bragg, người đứng đầu cơ quan công tố Manhattan, bang New York. Hiện thời cáo trạng chưa được chính thức công bố, nhưng một cáo buộc được truyền thông nhắc đến nhiều là việc ông Trump, trước khi đắc cử tổng thống, đã chi tiền bất hợp pháp để bịt miệng một nữ diễn viên phim khiêu dâm, cô Stormy Daniels, mà đương sự có quan hệ.

