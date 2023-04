Trung Quốc điều tra nhà sản xuất chip điện tử của Mỹ

TRUNG QUỐC - HOA KỲ - CÔNG NGHỆ

Trung Quốc mở điều tra nhắm vào công ty Mỹ Micron Technology vì lý do « an ninh quốc gia », trong bối cảnh Hoa Kỳ cùng với nhiều đồng minh châu Á và châu Âu hạn chế bán công nghệ chủ chốt cho Bắc Kinh.

Trang mạng CNN ngày 03/04/2023 cho biết, theo thông cáo công bố ngày 31/03/2023, Cơ quan Quản lý Không gian Mạng Internet Trung Quốc (Cyberspace Administration of China – CAC) tuyên bố sẽ xem xét các sản phẩm của Micron bán tại Hoa lục, nhằm « bảo đảm an toàn cho chuỗi cung ứng hạ tầng thông tin chủ chốt, ngăn ngừa các rủi ro an ninh mạng do những rắc rối che giấu của sản phẩm và bảo đảm an ninh quốc gia ».

Thông cáo được đưa ra cùng ngày Nhật Bản, theo chân Mỹ và Hà Lan, cho biết sẽ hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip bán dẫn tiên tiến sang nhiều nước bao gồm cả Trung Quốc. Điều này khiến Bắc Kinh có phản ứng mạnh mẽ, « kiên quyết phản đối » các biện pháp này của Mỹ cùng các đồng minh.

Tập đoàn Mỹ có trụ sở tại Idaho khẳng định đã được thông báo về vụ việc, « đang liên lạc với CAC và hợp tác đầy đủ », đồng thời khẳng định sản phẩm của hãng bảo đảm tính bảo mật. Trong tuần rồi, hãng công nghệ hàng đầu này của Mỹ cũng đã dự báo « chính phủ Trung Quốc có thể hạn chế Micron Techonology tham gia thị trường Trung Quốc hoặc có thể ngăn cản hãng này cạnh tranh hiệu quả với các công ty của Trung Quốc. »

Hôm qua, 02/04/2023, khi tiếp đồng nhiệm Nhật Bản, ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cảnh báo những hạn chế của Tokyo về xuất khẩu trang thiết bị sản xuất linh kiện bán dẫn sẽ càng « thúc đẩy » quyết tâm của Trung Quốc trở nên « tự chủ nhiều hơn » trong lĩnh vực này.

