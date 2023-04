TP New York tăng cường an ninh trong bối cảnh cựu tổng thống Donald Trump phải ra trình diện tòa

HOA KỲ - DONALD TRUMP

Nhiều nhà báo tập trung ở phía bên kia đường, gần Tòa án Hình sự Manhattan, New York, Mỹ, ngày 04/04/2023.

Hôm qua 03/04/2023, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến New York, và hôm nay 04/04, ông ra trình diện tòa án quận Manhattan để được thông báo các tội danh trong vụ trả tiền cho một diễn viên phim khiêu dâm.

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin cho biết cụ thể :

Bầu không khí thay đổi đối với Donald Trump. Chiều hôm qua, ông rời Florida, nơi ông cư trú và trên con đường dẫn ra sân bay, nhiều đám đông đã tụ tập để bày tỏ thái độ ủng hộ ông. Sau chuyến bay trên chiếc chuyên cơ Boeing của mình, ông đã đến Trump Tower bằng trực thăng để qua đêm ở đó. Những người ủng hộ ông ở New York ít hơn. Phải nói rằng cử tri New York không thực sự ủng hộ ông.

Thành phố New York đã chuẩn bị cho sự kiện chưa từng có này. 35.000 cảnh sát địa phương đã được lệnh luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Thị trưởng New York Eric Adams đã cảnh báo những kẻ gây rối là sẽ không dung thứ bạo lực. Một số người đã lên kế hoạch biểu tình gần văn phòng công tố. Chính tại đó, vào đầu giờ chiều nay, cựu tổng thống sẽ biết chính xác những tội danh mà ông bị cáo buộc. Ông Trump sẽ bị chụp ảnh để lập hồ sơ hình sự. Tuy nhiên, rất khó để biết liệu ông có bị còng tay như những gì thường xảy ra ở New York hay không.

Các luật sư của ông hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và có khả năng cơ quan mật vụ, bảo đảm an ninh cho Donald Trump, sẽ hạn chế tối đa việc ông Trump xuất hiện trước công chúng, ít nhất là cho đến khi ông trở lại Mar-A-Lago vào buổi tối, nơi ông dự định phát biểu sau ngày mang tính lịch sử này.

