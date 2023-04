Nguồn gốc Covid-19 : Loài lửng chó có thể là vật trung gian gây lây nhiễm sang người

COVID_19

Đại dịch Covid-19 bùng nổ từ ba năm qua, nhưng cho đến nay, vẫn chưa ai rõ nguồn gốc thực sự gây ra đại dịch là từ đâu. Nhóm nghiên cứu của nhà sinh vật học Florence Débarre gần đây đã có phát hiện mới, nghi ngờ loài lửng chó, một loại chó Đông Á, là vật chủ gây lây nhiễm từ động vật sang người, chứ không phải là con tê tê. Đồng thời họ bác bỏ giả thuyết virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

RFI xin giới thiệu bài phân tích đăng trên Le Monde ngày 05/04/2023.

Từ nhiều tháng qua, nhà sinh học tiến hóa Florence Débarre, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), đại học Sorbonne, đã nghiên cứu nhiều dữ liệu gen khác nhau để tìm ra manh mối về các mẫu thu thập được từ chợ Hoa Nam ở Vũ Hán vào khoảng đầu năm 2020, giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19.

Các mẫu này được đề cập đến trong một nghiên cứu, chưa được bình duyệt, mà các nhà nghiên cứu Trung Quốc đăng tải trên mạng ngày 22/02/2022. Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC), ông George Gao, cùng đồng nghiệp đã kết luận rằng khu chợ Hoa Nam không phải là nơi đại dịch bắt đầu, mà chỉ là nơi làm khuếch tán virus do lượng người quá đông.

Bà Florence Débarre chưa bao giờ bị thuyết phục bởi các kết luận này, nhất là bởi những điểm xám không được giải thích. Đó là những điểm mà bà đã góp phần làm sáng tỏ. Quá trình theo dõi đã dẫn bà quan tâm đến một lượng lớn dữ liệu từ nghiên cứu di truyền học sinh thái. Chúng chỉ ra rằng trong các mẫu dương tính với SARS-CoV-2, thu được từ các sạp sàng, lồng, xe đẩy, các vết máu dưới đất, trong nước thải, hay các sản phẩm đông lạnh, đôi khi xuất hiện ADN của động vật có vú. Một số trong số đó có thể là từ loài lửng chó (chien viverrin), một giống chó Đông Á, hoặc là con cầy, có khả năng truyền virus và có thể là vật chủ trung gian giữa loài dơi – ổ chứa tự nhiên của corona virus và con người.

Hôm 04/03, bà Florence Débarre đã phát phát hiện ra cách truy cập mới vào kho dữ liệu từ nền tảng chia sẻ thông tin của tổ chức Sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu cúm gia cầm – GISAID (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data), trụ sở ở Đức. Những dữ liệu này được nhà nghiên cứu Pei Pei Liu đăng tải vào tháng 6/2022 và vẫn để ẩn đối với người dùng mãi cho đến 30/01/2023. Bà Florence Débarre hiểu rằng, ngày 09/03, truy cập được vào GISAID tức là bà có thể tiếp cận những dữ liệu thô, có thể tải về được, tương ứng với những dữ liệu được nêu ra trong bản thảo của ông Gao và đồng nghiệp ở Trung Quốc. Bà đã ngay lập tức liên hệ với các nhà virus học, nhiều người trong số đó là đồng tác giả của nhiều nghiên cứu - thường gây tranh cãi, phản đối giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, thay vì có nguồn gốc từ động vật lây truyền sang con người (zoonotique). Họ tải xuống ngay lập tức 600 gigabyte dữ liệu này.

Loài lửng chó hiện diện tại chợ Hoa Nam ở Vũ Hán

Nghiên cứu sinh học - tin học này nhanh chóng làm nổi bật sự hiện diện của nhiều loài động vật, bao gồm cả lửng chó, cụ thể là trong các số các mẫu thu thập của nhà virus học Edward Holmes (đại học Syney), có một ảnh chụp loài động vật này nhốt trong lồng vào năm 2014. Tuy nhiên, lại không tìm thấy dấu vết của con tê tê, vốn là nghi phạm ban đầu.

Vào ngày 09/03, nhóm các nhà nghiên cứu “thám tử” này đã thông báo cho một trong những tác giả công trình nghiên cứu chưa qua bình duyệt của ông Gao về sự quan tâm của họ đối với dữ liệu từ GISAID. Ngày hôm sau, phía ông Gao thông báo cho bà Florence về việc phát hiện dấu vết của động vật có vú. Ngày 11/03, họ đánh giá rằng không thể tiếp cận những dữ liệu nói trên từ GISAID. Trong cùng ngày hôm đó, nhóm nghiên cứu của bà Florence thông báo với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) về phát hiện của mình. Một ngày sau, 12/03, họ trình bày các quan sát này cho một vài thành viên thuộc nhóm nghiên cứu của WHO (SAGO) về nguồn gốc của Covid. Ngày 14/03, WHO đã tổ chức một cuộc họp mới với các thành viên của nhóm nghiên cứu SAGO và các nhà nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc mà ông Gao từng là giám đốc.

Áp lực phải công bố phân tích vì rò rỉ thông tin với truyền thông

Ngày 16/03, trang The Atlantic tiết lộ phát hiện này trong một bài đăng với tựa đề “Bằng chứng mạnh mẽ nhất đến nay cho thấy một động vật chịu trách nhiệm cho dịch bệnh”. Tin tức được truyền thông loan tải đã khiến tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus có phản ứng vào ngày hôm sau, cho rằng những dữ liệu này không đem lại câu trả lời dứt khoát về cách thức mà đại dịch đã bắt đầu. Tuy nhiên, ông đã không ngần ngại nhắc nhở phía Trung Quốc rằng tất cả các thông tin liên quan đến chủ đề này phải được chia sẻ ngay lập tức với cộng đồng quốc tế.

Sự công khai đột ngột những phát hiện này đã khiến Florence Débarre và các đồng nghiệp của bà nhanh chóng định hình phân tích của họ trong một bản báo cáo công bố trong đêm 20 rạng sáng 21/03. Báo cáo viết rằng “những gì mà chúng tôi đã tìm thấy là một trong nhiều bằng chứng khác góp phần tìm ra nguồn gốc tự nhiên của SARS-CoV-2”. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng các dữ liệu này không cho phép khẳng định những loài động vật nói trên có thể là vật mang virus gây bệnh và truyền sang con người.

Không loại trừ khả năng virus lây từ người sang động vật

Trên thực tế, nhiều nhà virus học đã đánh giá rằng, nếu các yếu tố này xác nhận sự hiện diện của những loài động vật có vú, có khả năng nhạy cảm với SARS-CoV-2, vốn đã được các nguồn khác ghi nhận, thì các mẫu lại được thu thập từ nhiều tuần trước khi virus xuất hiện, trong khi mà loại virus này đã lan rộng ở Vũ Hán. Cũng không thể loại trừ khả năng virus được truyền theo cách khác, tức là từ người sang động vật, như nhận định của một trong những tác giả của báo cáo, ông Michael Worobey (đại học Arizona), khi mà SARS-CoV-2, cũng được tìm thấy trong các quầy hàng cá hoặc gia súc.

Thêm vào đó, bà Florence Débarre chỉ ra rằng những dữ liệu này không đủ chính xác để phân tích sự tiến hóa của SARS-CoV-2. Chúng vẫn chưa hoàn chỉnh bởi không liên quan đến toàn bộ các mẫu dương tính. Hơn nữa cũng không có đủ các mẫu âm tính với SARS-CoV-2. Sự đa dạng của các dữ liệu nghiên cứu di truyền sinh thái không cung cấp đủ thông tin để xác định thời gian nào mà các loài động vật này xuất hiện tại chợ Hoa Nam.

Tuy nhiên, bà hy vọng rằng các tấm thẻ nhận dạng di truyền này có thể giúp đi ngược dòng chuỗi cung ứng. Trên BBC, nhà virus học Edward Holmes cho rằng nếu virus đã lây nhiễm cho loài lửng chó thì tức là nó đã biến mất khỏi ổ chứa tự nhiên, và vì vậy mà chúng ta sẽ “không bao giờ tìm thấy con virus đã truyền qua một con vật trung gian”. Theo ông Holmes, những dữ liệu mới này là một bằng chứng tốt nhất mà chúng ta có về nguồn gốc động vật lây bệnh.

Khuyến nghị cộng tác với các nhà nghiên cứu Trung Quốc

Về phần mình, trên Twitter, nhà virus học Michael Worobey khuyến nghị kiểm tra càng nhiều trang trại nuôi loại vật chủ có khả năng lây nhiễm trước đây, ngay khi có thể, để lấy mẫu ADN sinh thái, trong các lồng, xe đẩy và phân, ngay cả trong những hố mà ông nghi ngờ là đã chôn nhiều động vật từ đầu năm 2020 khi các trang trại này bị thanh lý.

Tuy nhiên, khả năng mà chính quyền Trung Quốc tuân thủ các khuyến nghị này là không cao. Đặc biệt là vì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CCDC có cảm giác bị ép buộc. Ngay vào ngày 13/03, sau khi có khiếu nại từ phía Trung Quốc, cơ quan Sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu cúm gia cầm – GISAID, đã liên lạc với bà Florence Débarre và đồng ngiệp yêu cầu họ mang bằng chứng tốt nhất để cộng tác trên những dữ liệu đó.

Đề xuất hợp tác liệu có được các nhà nghiên cứu Trung Quốc chấp thuận? Vào ngày 26/02/2022, một ngày sau khi bản nghiên cứu của họ được đăng tải, một nhóm nghiên cứu, đứng đầu là nhà virus học Michael Worobey, đã công bố kết luận của mình, theo đó, chợ Hoa Nam không phải là ổ dịch đầu tiên của đại dịch. Các nghiên cứu của Worobey đã làm lu mờ nghiên cứu của phía Trung Quốc trong các phương tiện truyền thông phương Tây. Kể từ đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã công bố hai nghiên cứu đăng trên tạp chí Science, với những nội dung ít có tính kiên quyết hơn.

"Qua mặt" đồng nghiệp Trung Quốc ?

(...) Qua nền tảng chia sẻ thông tin nghiên cứu GISAID, bà Florence Débarre cùng đồng nghiệp đã có thể truy cập vào kho dữ liệu thu thập từ Trung Quốc, đồng thời công bố phân tích của riêng mình, đi trước các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Nhưng Florence Débarre phủ nhận đã có hành vi phi đạo đức nghề nghiệp và bảo đảm rằng ý định của bà và những đồng nghiệp không phải là để qua mặt các nhà nghiên cứu Trung Quốc CCDC, mà là làm để họ công khai bản đã chỉnh sửa trong bài nghiên cứu của họ, với phân tích từ những dữ liệu này. Nghiên cứu của bà được công bố 3 năm sau khi các dữ liệu này được thu thập. Tuy nhiên, trật tự của các sự kiện đã bị đảo ngược, bà nhận định. Đó là việc thông tin bị rò rỉ trước truyền thông, sau một cuộc họp với SAGO, và họ đã buộc phải công cố các phân tích. Hành động đầu tiên của họ chỉ là muốn cảnh báo WHO và các nhà nghiên cứu Trung Quốc : “Đó là một thông tin quan trọng, vượt ra ngoài khuôn khổ khoa học, đó là một nghĩa vụ đạo đức, để công bố chúng sớm nhất có thể.”

Kể từ đó, giám đốc của cơ quan nghiên cứu trung quốc ông George Gao và đồng nghiệp, đã công bố ngày 29/03 một phiên bản mới về bài nghiên cứu chưa có bình duyệt, được đăng tải trên nhiều trang mở, cũng như trang của GISAID, toàn bộ các chuỗi gen thô liên quan. Nếu kể từ nay, họ đề cập đến sự hiện diện của nhiều loài động vật xương sống khác nhau, trong đó có loài lửng chó, họ cũng viết rằng các mẫu này chỉ chứng minh có sự lây nhiễm ở động vật và nhấn mạnh rằng, vì lý do thời gian dài đã trôi qua, kể từ những lần truyền nhiễm đầu tiên từ người sang người ở chợ, "chúng tôi không thể loại bỏ khả năng virus truyền từ người sang động vật". Họ kết luận “không thể loại bỏ khả năng lây nhiễm virus từ con người hoặc các sản phẩm đông lạnh”, đồng ý với lập trường chính thức của Trung Quốc.

Theo phân tích của bà Florence Débarre và các đồng nghiệp, chất lượng của bài phân tích của các nhà nghiên cứu Trung Quốc gây nghi ngờ vì thiếu dấu vết của loài lửng chó trong các mẫu mà họ phân tích. Nhà virus học Angela Rasmussen (Đại học Saskatchewan), người đồng ký tên trong báo cáo của bà Florence Débarre, cho rằng sự khác biệt có thể là do việc lựa chọn cơ sở so sánh kém. Vì cũng cần phải giải thích việc các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện một cách đầy bất ngờ dấu vết của gấu trúc hoặc khỉ.

Hôm thứ Hai, 03/04, tác giả đầu tiên của báo cáo Alexander Crits-Christoph đã nêu ra trên Twitter một phân tích không gian thời gian mới, được thực hiện cùng bà Florence về những mẫu thu được ở chợ. Theo phân tích, họ phát hiện tỷ lệ cao các mẫu dương tính với virus, tập trung ở gần các gian hàng bán chó lửng, không hề liên quan đến cách lấy mẫu. Đây là câu trả lời về chỉ trích thường xuyên được đưa ra với giả thuyết lây truyền từ động vật sang người.

Việc phân tích những dữ liệu này và bài báo của nhóm nghiên cứu Trung Quốc cuối cùng đã được công bố ngày 05/04 trên tạp chí Nature, hiện đang được loan truyền trên khắp thế giới (...)

