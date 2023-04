Putin cáo buộc tình báo phương Tây can dự vào ‘‘một số vụ khủng bố’’ tại Nga

NGA - AN NINH

Trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia hôm qua, 05/04/2023, được phát trên truyền hình Nga, tổng thống Vladimir Putin đã cáo buộc các cơ quan tình báo phương Tây can dự vào ‘‘một số vụ khủng bố’’ tại Nga.

Quảng cáo Đọc tiếp

Tổng thống Putin khẳng định ‘‘hoàn toàn có cơ sở ’ để nêu lên khả năng một số quốc gia và các cơ quan tình báo phương Tây ‘‘can dự vào việc chuẩn bị các hoạt động phá hoại và khủng bố’’ ở Nga và các vùng lãnh thổ Ukraina mà Matxcơva kiểm soát. Lãnh đạo các vùng lãnh thổ này cũng có mặt trong buổi họp nói trên.

Theo AFP, cũng trong phát biểu hôm qua, tổng thống Putin ra lệnh cho lực lượng an ninh Nga ở địa phương ‘‘làm mọi việc trong quyền hạn để bảo đảm an toàn của cư dân địa phương’’. Vài giờ sau phát biểu của nguyên thủ Nga, cơ quan an ninh Nga FSB thông báo đã bắt giữ được một phi công Ukraina, người lái chiếc phi cơ nhỏ bị rớt hôm qua gần làng Bustovk, vùng Briansk, giáp biên giới với Ukraina.

Các cáo buộc của ông Putin được đưa ra ba ngày sau vụ một blogger Nga chuyên bình luận về quân sự thiệt mạng trong một vụ nổ bom tại một quán cà phê ở Saint-Petersbourg. Blogger Maxime Fomine, nổi tiếng với quan điểm ủng hộ triệt để cuộc can thiệp quân sự Nga tại Ukraina, đã tử vong sau khi nhận một bức tượng nhỏ chứa thuốc nổ từ tay một thiếu nữ Nga. Cô Daria Trepova đã bị bắt giam hôm 04/03. Matxcơva cáo buộc chính quyền Ukraina và ‘‘các trợ thủ’’ của nhà đối lập Nga Alexei Navalny đứng sau vụ ám sát. Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Nga, Maria Zakharova, hôm qua báo trước : Vụ ám sát blogger Maxime Fomine sẽ là ‘‘một chủ đề’’ thảo luận tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Bình luận viên quân sự (blogger) Vladlen Tatarsky bị ám sát trong một vụ nổ quán cà phê ở St Petersburg, Nga ngày 02/04/2023. via REUTERS - TELEGRAM @VLADLENTATARSKYBOOKS

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký