(NHK) - Nhật Bản tìm được một số mảnh vỡ của trực thăng mất tích. Ngày 07/04/2023, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết một cano cứu hộ đã được tìm thấy ở vùng biển phía đông Nhật Bản là của máy bay trực thăng bị rơi. Chiếc UH-60 đã biến mất khỏi màn hình rada ở gần đảo Miyakojima, tỉnh Okinawa, hôm 06/04 khi bay từ đảo Miyakojima đến đảo Irabujima (gần phía tây bắc Đài Loan). Có 10 người trên trực thăng bị nạn, trong đó có chỉ huy sư đoàn 8.

(AFP) - Lâu đài Versailles và Tử Cấm Thành đồng tổ chức một cuộc triển lãm vào năm 2024. Theo thỏa thuận được ký ngày 06/04/2023 tại Bắc Kinh nhân chuyến công du của tổng thống Macron, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 01/04 đến 30/06/2024 trong khuôn khổ « kỉ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao » song phương. Thông cáo của bộ Văn Hóa Pháp cho biết nội dung cuộc triển lãm tập trung vào những trao đổi giữa Pháp và Trung Quốc trong thế kỷ thứ 18. Triển lãm được dự kiến tổ chức vào năm 2020 nhưng đã bị hoãn do đại dịch Covid-19.

(RFI) - Đức : Sản xuất công nghiệp, doanh số xe hơi và xuất khẩu tăng mạnh hơn dự báo. Cho dù các nhà phân tích dự báo một sự đình trệ trong sản xuất, nhưng trên thực tế, sản xuất công nghiệp của Đức đã tăng 2% trong tháng qua. Mức tăng hồi tháng 03/2023 trong ngành chế tạo xe hơi là 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Về xuất khẩu, Đức đã tranh thủ sự mở cửa trở lại của Trung Quốc. Xuất khẩu riêng tháng 03 tăng 4% so với tháng 02 và tính cả năm thì tăng 7%. Dường như Đức đã thoát khỏi nguy cơ suy thoái kinh tế.

(Reuters) - Hàn Quốc : Samsung sẽ giảm sản xuất chíp điện tử do lợi nhuận giảm. Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc hôm nay 07/04/2023 thông báo như trên sau khi dự báo lợi nhuận của hãng trong quý 01/2023 sụt giảm mạnh hơn ước tính ban đầu, do thị trường thế giới suy yếu. Theo Samsung, nhu cầu thẻ nhớ giảm mạnh do bối cảnh kinh tế.

(AFP) - Hai ngoại trưởng Pháp và Iran trao đổi ngắn tại Bắc Kinh. Trong cuộc gặp hiếm hoi với đồng nhiệm Iran Hossein Amir-Abdollahian tại Bắc Kinh , ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna hôm nay, 07/04/2023, đã thúc giục Teheran trả tự do cho sáu công dân Pháp « bị giam giữ tùy tiện » tại Iran. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh ngoại trưởng Pháp tháp tùng tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến thăm Trung Quốc cấp Nhà nước. Còn ngoại trưởng Iran đến Bắc Kinh trong khuôn khổ tiến trình hòa giải với kẻ thù truyền kiếp Ả Rập Xê Út dưới sự chủ trì của Trung Quốc.

(AFP) - TT. Brazil đề nghị Ukraina từ bỏ Crimée. Tuyên bố trước giới báo chí ngày 06/04/2023, tổng thống Brazil Lula da Silva cho rằng đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không thể xâm chiếm lãnh thổ Ukraina. Vấn đề bán đảo Crimée có thể sẽ phải thảo luận, nhưng « những gì ông ấy đã chiếm thêm, ông ấy phải suy nghĩ lại ». Tổng thống Lula còn nói thêm : « Zelensky cũng không thể muốn được tất cả. Thế giới cần một sự yên tĩnh (…) Chúng ta phải tìm ra một giải pháp ». Ukraina cho đến lúc này từ chối đàm phán với Matxcơva nếu Nga không rút hết quân ra khỏi toàn bộ lãnh thổ, kể cả bán đảo Crimée. Đáp lời tổng thống Lula, bộ Ngoại Giao Ukraina, thông qua lời phát ngôn viên Oleg Nikolenko khẳng định Kiev không đánh đổi Crimée để chấm dứt cuộc chiến.

(AFP) - Nga kêu gọi một « trật tự thế giới » mới. Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov hôm nay, 07/04/2023, trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, Mevlut Cavusoglu tại Ankara cho rằng các cuộc đàm phàn hòa bình cho Ukraina chỉ có thể nếu như những cuộc thương thuyết này còn nhằm hình thành một « trật tự thế giới mới » không có sự thống trị của Mỹ. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, đàm phán chỉ có thể xảy ra trên cơ sở có tính đến các lợi ích của Nga. Ngoài ra, ông còn đe dọa chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraina, nguồn lương thực thiết yếu để bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

(AFP) - Vụ nhà báo Mỹ bị bắt : Nga nói gây áp lực chỉ « vô ích ». Hôm qua, 06/04/2023, tiếp tân đại sứ Mỹ Lynn Tracy, thứ trưởng Ngoại Giao Nga, Serguei Riabkov tuyên bố việc tìm cách gây áp lực với Matxcơva về vụ bắt giữ nhà báo Mỹ Evan Gershkovich, làm việc cho tờ Wall Street Journal, chỉ « hoài công vô ích » và « vô nghĩa ». Ông khẳng định nhà báo này đã « bị bắt quả tang đang tìm cách có được các thông tin bí mật bằng cách sử dụng quy chế nhà báo như một vỏ bọc để có những hành động bất hợp pháp, như một gián điệp. »

(AFP) - Mọi điện thoại thông minh đều có thể bị nghe lén. Đây là lời cảnh báo từ nhà sáng lập công ty khởi nghiệp Dust Mobile vừa được trao một giải thưởng lớn tại Diễn đàn Quốc tế An ninh Mạng. Giải thích với AFP, hôm nay, 07/04/2023, ông Jean-Michel Henrard, cho biết : « Chỉ với 500 đô la mỗi tháng cho "dark net" (phần khó truy cập nhất của Internet), chỉ cần biết số điện thoại của quý vị, một tin tặc có thể từ xa định vị điện thoại của quý vị, chặn và nghe các cuộc goi, tin nhắn SMS, MMS và gởi lại những mẩu tin nhắn cho quý vị đã bị sửa đổi hay gởi đi hoặc gọi điện cứ như là chính quý vị vậy ».

