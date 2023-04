QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Giáo hoàng Phanxico cử hành thánh lễ Phục Sinh, lên án những « trở ngại » cho hòa bình thế giới. Người đứng đầu tòa thánh đã gửi thông điệp truyền thống Urbi và Orbi sáng Chủ Nhật 09/04/2023 dịp lễ Phục Sinh trước 100.000 giáo dân tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican. Giáo hoàng bày tỏ « quan ngại sâu sắc » vì những vụ tấn công gần đây ở Trung Đông đe dọa đến « đối thoại » giữa người Israel và Palestine. Như thông điệp năm 2022, tình hình chiến tranh Ukraina cũng được ngài chú ý đề cập, ngoài ra còn có « ổn định và đoàn kết » ở Liban, « những khó khăn kinh tế và xã hội » ở Tunisia, « cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng » ở Haiti… Giáo hoàng trông có vẻ mệt mỏi, phải ngồi trên xe lăn do bị đau đầu gối.

(AFP) - Công tố viên cuối cùng của tòa án Nuremberg qua đời. Benjamin Ferencz ra đi trong giấc ngủ ngày 08/04/2023, thọ 103 tuổi. Khi mới 27 tuổi, ông đã đưa ra xét xử Einsatzgruppen - các nhóm sát thủ cơ động của Đức quốc xã - năm 1947, tại Nuremberg (Đức). Ông khẳng định những nhóm này đã sát hại hơn một triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em Do Thái và giúp quân phát xít Đức tiến ở Đông Âu. Sau đó, 22 quan chức đã bị kết án sau khi quy mô phạm tội của họ bị phơi bày. Benjamin Ferencz xuất thân từ một gia đình Do Thái, phải tị nạn sang Mỹ khi mới 10 tháng tuổi cùng cha mẹ. Sau đó, ông học đại học Harvard nổi tiếng, được huy động sang chiến trường châu Âu trong Thế Chiến II và được giao nhiệm vụ tập hợp những bằng chứng về tội ác của Đức quốc xã.

(Reuters) - Malaysia sẽ bảo vệ chủ quyền và quyền lợi ở Biển Đông. Ngày 08/04/2023, bộ Ngoại Giao Malaysia đưa ra thông báo « đính chính » cho phát biểu của thủ tướng Anwar rằng Malaysia muốn tất cả các vấn đề liên quan đến Biển Đông được giải quyết một cách hòa bình và không làm tổn hại vị thế của Malaysia. Bộ Ngoại Giao nhấn mạnh « chính phủ Malaysia kiên quyết mạnh mẽ và rõ ràng bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi của Malaysia trong những vùng biển của mình ở Biển Đông ».

(The Straits Times) - Mỹ và Ấn Độ tập huấn chung, Nhật Bản làm quan sát viên. Sau bốn năm đình chỉ, cuộc tập trận mang tên « Cope India » sẽ bắt đầu từ thứ Hai 10/04/2023 và kéo dài 11 ngày tại căn cứ không quân Kalaikunda ở phía tây vịnh Bengale. Lực lượng không quân Ấn Độ sẽ điều chiến đấu cơ Su-30MKI, Rafale và chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas do Ấn Độ sản xuất, còn Mỹ điều máy bay F-15 tham gia cuộc tập trận « rất quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với những thách thức an ninh mà cả hai quốc gia phải đối mặt trong bối cảnh tình hình toàn cầu hiện nay », theo thông cáo của bộ Quốc Phòng Ấn Độ. Lực lượng phòng không của Nhật Bản không tham gia tập trận mà chỉ làm quan sát viên, như năm 2018.

(AFP) - Tổng thống Brazil công du Trung Quốc. Theo dự kiến, ông Lula da Silva bắt đầu chuyến công du chính thức từ thứ Ba 11/04/2023. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp nguyên thủ Brazil ngày 14/04 để « trao đổi quan điểm về chiến tranh Ukraina », theo ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira. Trước đó, ông Lula đã có phát biểu mập mờ hôm 06/04 khi cho rằng tổng thống Ukraina « không thể muốn tất », ngụ ý đến việc nhường bán đảo Crimée cho Nga để đàm phán hòa bình.

(AFP) - Thêm 31 trẻ em Ukraina bị đưa sang Nga đã được hồi hương. Trên các mạng xã hội ngày 08/04/2023, Mykola Kuleba, phụ trách tổ chức phi chính phủ Save Ukraine cho biết đã « đón thêm 31 trẻ em về nhà », tất cả đều « bị người Nga bắt đi một cách bất hợp pháp từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng » Kharkiv và Kherson. Theo chính quyền Kiev, có gần 19.500 trẻ em bị Matxcơva đưa đi kể từ đầu chiến tranh. Cũng trong ngày 08/04, văn phòng của chưởng lý Ukraina viết trên mạng Telegram rằng hơn 1.413 trẻ em đã bị chết hoặc bị thương ở Ukraina kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 02/2022.

(AFP) - Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Anh Quốc và Ireland. Chuyến công du của nguyên thủ Mỹ diễn ra từ ngày 11-14/04/2023 để dự lễ kỉ niệm 25 năm ký thỏa thuận hòa bình Bắc Ireland. Theo Nhà Trắng, ông Biden sẽ đến Belfast (Bắc Ireland) trước tiên để « nhấn mạnh đến những tiến bộ lớn đạt được từ khi kí thỏa thuận Ngày thứ Sáu Thánh », sau đó đến Ireland nơi ông sẽ đọc diễn văn tại Dublin. Nguyên thủ Mỹ vẫn tự hào về nguồn gốc Ireland và chú ý theo dõi diễn biến đàm phán giữa Luân Đôn và Liên Hiệp Châu Âu về vị thế của Bắc Ireland hậu Brexit.

(AFP) - Người dân Israel xuống đường lần thứ 14 để phản đối cải cách tư pháp. Bất chấp các cuộc tấn công khủng bố gần đây, tối 08/04/2023, khoảng 258.000 người đã biểu tình ở Tel Aviv để phản đối cải cách tư pháp mà họ coi là « tấn công vào nền dân chủ ». Người biểu tình yêu cầu rút hẳn dự luật và không chấp nhận thông báo « tạm ngừng » được thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra hôm 27/03 để có « cơ hội đối thoại ».

(RFI) - Một thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ được một tỉ phú tài trợ du lịch. Ngày 07/04/2023, thẩm phán đầy quyền lực Clarence Thomas, nằm trong số những thẩm phán bảo thủ nhất của Tòa Án Tối Cao Mỹ, khẳng định cặp vợ chồng tỉ phú Harlan và Kathy Crow, nhà tài trợ cho những kì nghỉ xa hoa suốt gần 20 năm, là bạn thân của ông. Tạp chí điều tra ProPublica cho biết đã phỏng vấn « vài chục người », soi xét nhiều tài liệu nội bộ để chứng minh rằng vị thẩm phán 74 tuổi chấp nhận những món quà đó mà không để xuất hiện trong bất kỳ bản khai thu nhập nào. Thẩm phán Clarence Thomas là người ủng hộ hủy luật phá thai. Tỉ phú Harlan Crown là một trong những mạnh thường quân lớn của đảng Cộng Hòa.

(RT News) - Đài truyền hình Nga RT France bị giải thể. Ngày 07/04/2023, Tòa án Thương mại Nanterre thông báo đã đặt kênh tin tức Nga RT France vào diện thanh lý tư pháp. Quyết định này là bước tiếp theo của các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu và Pháp cấm kênh truyền hình Nga phát sóng trong khối từ ngày 27/02/2022, phong tỏa các tài khoản của RT France hồi tháng 01/2023. Trên mạng Twitter, Xenia Fedorova, chủ tịch kiêm giám đốc thông tin của RT France, cho biết « hệ quả là hơn 100 nhân viên Pháp bị sa thải trong những ngày tới ».

