Mỹ - Philippines lên án các hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông

HOA KỲ - PHILIPPINES - BIỂN ĐÔNG

Lần đầu tiên kể từ 7 năm qua, Mỹ và Philippines nhóm họp bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng tại Washington ngày 11/04/2023. Thông cáo chung sau cuộc họp khẳng định « lập trường chung » về các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời « phản đối mạnh mẽ » hành động bành trướng, khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông.

Quảng cáo Đọc tiếp

Tham dự cuộc Đối thoại 2+2 lần thứ ba là bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd J. Austin, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, cùng hai đồng cấp Philippines, bộ trưởng Quốc phòng Carlito Galvez và ngoại trưởng Enrique Manalo.

Thông cáo chung Mỹ - Philippines chỉ đích danh các ‘‘nỗ lực gần đây’’ Trung Quốc nhằm cản trở các hoạt động hợp pháp của Philippines tại và xung quanh khu vực Bãi Cỏ Mây, cũng như việc các tàu dân quân biển của Trung Quốc liên tục tập trung ở một số nơi trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, bao gồm cả các khu vực biển lân cận với Đá Khúc Giác (Iroquois Reef), Bãi cạn Sabina, Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), Đá Ba Đầu (Whitsun Reef),…

Mỹ - Philippines kêu gọi Trung Quốc ‘‘tuân thủ đầy đủ Phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường trực năm 2016 về Biển Đông’’. Hai đồng minh nhấn mạnh : phán quyết nói trên, dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, có giá trị cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên, đồng thời xác nhận quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước này.

Thông cáo báo chí của bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết hai bên tái khẳng định các cam kết liên minh vững chắc theo Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951, để tự vệ ‘‘chống lại mọi cuộc tấn công vũ trang tại Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông’’. Bộ trưởng Quốc Phòng hai nước cũng đã thảo luận về kế hoạch nhanh chóng đưa vào hoạt động bốn căn cứ mới mà Philippines vừa mở cửa cho Mỹ theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA), trong đó có ba căn cứ nằm ở cực bắc đảo chính Luzon Philippines, sát với Đài Loan. Cùng với Biển Đông, việc ‘‘duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan’’ được hai bên khẳng định ‘‘như một yếu tố không thể thiếu đối với thịnh vượng và an ninh toàn cầu’’.

Phản ứng của Trung Quốc

Theo báo Mỹ ABC News, Trung Quốc hôm nay cảnh báo một liên minh an ninh ngày càng sâu rộng giữa Hoa Kỳ và Philippines không được làm tổn hại đến an ninh và lợi ích lãnh thổ của bất cứ nước nào, cũng như không can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Phát biểu của Trung Quốc được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ và Philippines vừa khởi động đợt tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay, ngoài khơi phía bắc đảo Luzon và ở Biển Đông. Trả lời báo giới, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) yêu cầu: ‘‘các cuộc tập trận như vậy không nên nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký