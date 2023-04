QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) – Trung Quốc mong Đức « ủng hộ » sự hợp nhất hòa bình với Đài Loan. Tiếp ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, đang thăm Bắc Kinh, lãnh đạo cao nhất của ngành ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay, 15/04/2023, còn nhắc lại rằng Bắc Kinh trong quá khứ đã từng ủng hộ sự thống nhất của nước Đức. Ông Vương Nghị khẳng định : « Để duy trì sự ổn định ở eo biển Đài Loan, cần phải kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai, đòi độc lập cho Đài Loan », và nói thêm rằng « việc Đài Loan trở về với Trung Quốc là một điều quan trọng cho trật tự quốc tế thời hậu thế chiến thứ hai. »

(AP) – Trung Quốc thử nghiệm thành công đánh chặn tên lửa tầm trung. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho biết cuộc thử nghiệm được thực hiện vào tối thứ Sáu, 14/04/2023, trên lãnh thổ Trung Quốc và đạt được « mục tiêu » như mong muốn. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc khẳng định cuộc thử nghiệm chỉ mang « tính chất phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào », nhưng không công bố chi tiết khác, chẳng hạn như có bao nhiêu tên lửa đánh chặn đã được bắn thử và nơi hạ cánh.

(RFI) – Trung Quốc : Bão cát xảy ra ngày càng nhiều ở các thành phố, do biến đổi khí hậu. Thông tín viên RFI Stéphane Lagerde và Louise May tại Bắc Kinh hôm 14/04/2023 cho biết Trung Quốc đang phải đối phó với các cơn bão cát nhiều chưa từng có. Thứ Sáu 14/04 là ngày thứ năm liên tiếp Bắc Kinh hứng bão cát. Bão cát vào mùa này không phải làm hiếm, nhưng đây là lần thứ 8 trong năm gió cát từ Gobi thổi tới các thành phố lớn ở miền Bắc Trung Quốc. Theo các chuyên gia, những cơn gió cuốn theo cát vàng thổi tới từ sa mạc Gobi sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa do biến đổi khí hậu.

(RFI) – Nhật Bản sẽ có sòng bạc đầu tiên vào năm 2029. Casino đầu tiên của Nhật sẽ được mở tại Osaka, đặc biệt để thu hút du khách châu Á, sau đó là ở Tokyo, Nagasaki và có thể là trên đảo Hokkaido. Thông tín viên RFI Frédéric Charles tại Tokyo hôm 14/04/2023 cho biết chính phủ Nhật ước tính các sòng bạc sẽ góp phần tạo thêm 15.000 việc làm, mỗi năm đón 20 triệu khách. Tokyo cũng hy vọng các sòng bạc ở Nhật sẽ thu được lợi nhuận bằng hoặc cao hơn các sòng bạc ở Las Vegas, Mỹ. Là nước công nghiệp duy nhất trên thế giới cấm ngành công nghiệp sòng bạc, quyết định hợp pháp hóa ngành này hồi năm 2016 cho đến nay vẫn còn gây tranh cãi tại Nhật. Quốc Hội Nhật đã chần chừ hơn 20 năm mới thông qua luật cho phép mở sòng bạc vì lo ngại nạn nghiện cờ bạc.

(RFI) – Indonesia: Chính phủ dự tính áp một loại thuế mới đối với du khách nước ngoài. Thông tín viên RFI Juliette Pietraszewski tại Kuala Lumpur ngày 14/04/2023 cho biết bộ trưởng Du Lịch Indonesia trong tuần qua đã phát biểu như trên. Bộ trưởng Hàng Hải Indonesia cũng đã kêu gọi chính phủ áp thuế mới với du khách quốc tế. Số tiền thu được sẽ để đầu tư phát triển các điểm đến và gìn giữ môi trường. Theo dự kiến, trong vài tuần nữa, nhà chức trách sẽ công bố kế hoạch thuế mới. Tuy nhiên, các công ty du lịch lo ngại sẽ mất khách nước ngoài.

(Reuters) – Nga loan báo lính đánh thuê Wagner chiếm thêm 2 vị trí ở Bakhmout. Các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn từ bộ Quốc Phòng Nga cho biết là ngày 15/04/2023, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã chiếm được thêm hai khu vực ở thành phố Bakhmout của Ukraina. Theo tin từ tình báo Anh ngày 14/04, Quân Đội Ukraina đã bị buộc phải rút khỏi một số vị trí ở Bakhmout khi Nga tiến hành một cuộc tấn công mới bằng hỏa lực pháo binh dữ dội trong 2 ngày qua.

(RFI) – Mỹ : BangMontana thông qua đạo luật cấm ứng dụng TikTok kể từ năm 2024. Quyết định của bang Montana được thông qua vào thứ Sáu 14/04/2023. Các dân biểu cho rằng mạng TikTok của tập đoàn Trung Quốc ByteDance cho phép Bắc Kinh do thám và thao túng người dùng. Hiện nay có 150 triệu người Mỹ thường xuyên dùng ứng dụng TikTok. Theo đạo luật mới, Apple et Google sẽ phải xóa TikTok khỏi cửa hàng ứng dụng, điều này không dễ thực hiện, nhưng cho thấy Mỹ ngày càng siết chặt gọng kìm với TikTok.

(AFP) – Chính phủ Syria bị truy tố tại Hoa Kỳ về tội tra tấn. Một công dân Mỹ, đồng thời mang quốc tịch Syria và tuyên bố từng bị tra tấn ở Syria, đã đệ đơn kiện chính quyền Bashar al-Assad trước một tòa án Hoa Kỳ. Đơn kiện được nộp ở Washington vào tháng 01/2023, nhưng chỉ mới được tiết lộ vào trung tuần tháng 4. Obada Mzaik, sinh ra ở bang Ohio, nhưng có cha mẹ là người Syria, khi đang trên đường trở về thăm gia đình ở Syria đã bị bắt tại sân bay Damas vào tháng 01/2012. Anh cho biết đã bị giam với khoảng một chục người khác và bị tra tấn trong hơn 80 ngày.

(AFP) – Ả Rập Xê Út và Yemen tiến hành đợt trao đổi tù nhân lớn thứ hai. Ủy Ban Chữ Thập Đỏ Quốc Tế (ICRC) cho biết một chiếc máy bay chở theo chở theo 120 tù nhân người Huthi đã rời sân bay Abha lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay 15/04/2023 để tới Sanaa, thủ đô Yemen. Chuyến bay này là một phần trong chương trình trao đổi tù nhân lớn, bắt đầu từ hôm qua 14/04, giữa hai chính phủ Yemen, được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và phiến quân người Huthi, được Iran ủng hộ trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tàn phá Yemen từ 8 năm qua.

