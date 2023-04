Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ trừng phạt các công ty Hoa lục làm ăn với Nga

TRUNG QUỐC - MỸ - TRỪNG PHẠT

Chính quyền Bắc Kinh hôm nay, 15/04/2023, phản đối các lệnh trừng phạt của Washington nhắm thêm vào nhiều công ty khác của Trung Quốc mà Hoa Kỳ cáo buộc là tìm cách luồn lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với Nga.

Trong một thông cáo, bộ Thương Mại Trung Quốc cho rằng hành động này của Hoa Kỳ là « không có cơ sở dựa theo luật pháp quốc tế và không được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho phép ». Bắc Kinh kiên quyết phản đối một quyết định trừng phạt « đơn phương » và một hình thức « mở rộng thẩm quyền » ra bên ngoài, « gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động đến an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu ».

Thông cáo bộ Thương Mại Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ « lập tức sửa sai » và « ngừng trấn áp vô lý » đối với các công ty Trung Quốc, đồng thời khẳng định kiên quyết bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của những doanh nghiệp này.

AP nhắc lại, hôm thứ Tư, 12/04, bộ Thương Mại Hoa Kỳ đưa 5 công ty của Trung Quốc, bao gồm : Allparts Trading Co., Ltd. ; Công ty TNHH Bán dẫn Avtex ; Công ty TNHH Điện tử ETC ; Công ty TNHH Quốc tế Maxtronic ; và STK Electronics Co., Ltd, đăng ký tại Hồng Kông, đóng trụ sở ở Hoa Lục và Hồng Kông vào « danh sách các thực thể », bị cấm giao dịch với bất kỳ công ty nào của Mỹ nếu không có được giấy phép đặc biệt.

Hoa Kỳ nghi ngờ những công ty này tìm cách « lẩn tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, mua hoặc tìm cách mua các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ để hỗ trợ cho quân đội và/hoặc cho các cơ sở quốc phòng của Nga ».

Trước những cáo buộc này, hôm qua, ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Đức Annalena Barbock tại Bắc Kinh, khẳng định Trung Quốc không bán vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến tại Ukraina, và cam kết « quản lý, kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng theo luật pháp và quy định ». Một lời trấn an trước những lo ngại của phương Tây cho rằng cường quốc châu Á có thể hỗ trợ quân sự cho Nga.

Về phần mình, đặc sứ Trung Quốc về bán đảo Triều Tiên, Lưu Hiểu Minh (Liu Xiaoming), hôm nay trả lời phỏng vấn AFP, cáo buộc Hoa Kỳ « sử dụng vấn đề bán đảo Triều Tiên như một công cụ » để củng cố một liên minh chống Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu « thuyết phục Mỹ giải quyết những lo ngại về an ninh » của Bình Nhưỡng.

