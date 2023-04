Mỹ đóng cửa một đồn công an Trung Quốc phi pháp tại New York

MỸ - CÔNG AN TRUNG QUỐC

Hôm qua, 17/04/2023, tư pháp Mỹ thông báo bắt giữ hai người và công bố hàng chục cáo trạng. Tất cả những người này bị nghi ngờ là đã làm việc cho một đồn công an phi pháp của Trung Quốc đặt trong khu chợ người Hoa ở New York.

Từ Miami, thông tín viên đài RFI David Thomson tường thuật :

« Đồn công an phi pháp đã bị đóng FBI cho đóng cửa hồi năm 2022. Theo giới chức Mỹ, cơ sở này chiếm đóng cả một tầng lầu tại một tòa nhà có vẻ bình thường ngay giữa lòng khu phố Chinatown trên đảo Manhattan. Ở bên trong, các quan chức cung cấp các dịch vụ hành chính cho cộng đồng người Hoa như đổi mới bằng lái xe chẳng hạn, nhưng theo FBI thì không chỉ có thế.

Vấn đề là trạm công an này còn giám sát và gây áp lực từ xa đối với các nhà đối lập chính trị. Tư pháp Mỹ đặc biệt cáo buộc hai nghi can này đã hoạt động bí mật theo lệnh của Bắc Kinh. Hai công dân Mỹ gốc Hoa này đã bị bắt ngay tại nhà của họ ở New York. Họ bị nghi ngờ đã làm việc cho công an chính trị Trung Quốc trong một cơ sở đặt trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Theo thẩm phán liên bang Brooklyn, một trong số hai người này dường như đã giúp xác định nơi ở một nhà đấu tranh ủng hộ dân chủ gốc Hoa hiện đang sinh sống ở California. Chính vị thẩm phán này còn công bố cáo trạng nhắm vào 34 quan chức của bộ Công An Trung Quốc bị cáo buộc đã sách nhiễu qua mạng từ Trung Quốc các nhà hoạt động chống Bắc Kinh cư ngụ tại Hoa Kỳ. »

Trả lời báo chí hôm nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Uông Văn Bân xem vụ bắt giữ trên của tư pháp Mỹ là một trò « thao túng chính trị ».

