Trung Quốc lên án Mỹ ‘‘đàn áp kinh tế’’ và ‘‘chèn ép công nghệ’’

Bắc Kinh hôm qua, 21/04/2023, đã lên án Washington ‘‘đàn áp kinh tế’’ và ‘‘chèn ép công nghệ’’ trong bối cảnh chính quyền Mỹ chuẩn bị ban hành một số quy định hạn chế đầu tư vào nhiều lĩnh vực công nghệ cao tại Trung Quốc.

Trả lời báo giới, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) đã chỉ trích: ‘‘Hoa Kỳ quen với việc chính trị hóa, công cụ hóa và biến các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ thành vũ khí, dưới vỏ bọc an ninh quốc gia’’. Theo AFP, theo sau các biện pháp loại nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khỏi các chuỗi cung ứng công nghệ của Mỹ và mới đây là hạn chế xuất khẩu linh kiện bán dẫn, Washington dự kiến ban hành một số biện pháp siết chặt đầu tư vào Trung Quốc.

Trang mạng Asia Times hôm nay, 22/04, dẫn lại thông tin từ Politico và Bloomberg, cho biết cụ thể là tổng thống Joe Biden dự kiến ký một sắc lệnh nhằm hạn chế các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực vi mạch, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, công nghệ sinh học và các dự án năng lượng sạch tại Trung Quốc. Tổng thống Biden sẽ công bố những biện pháp này trước hội nghị G7 vào trung tuần tháng 5, và sẽ yêu cầu các đồng minh hỗ trợ.

Đối với chính quyền Mỹ, các biện pháp hạn chế liên quan đến công nghệ cao mà Hoa Kỳ đưa ra ‘‘thuần túy là vấn đề an ninh quốc gia’’. Hôm 20/04, trong một phát biểu tại Đại học Johns Hopkins ở Washington, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Janet Yellen khẳng định : ‘‘Các hành động vì lý do an ninh quốc gia không phải là để cho phép chúng tôi đạt được các ưu thế trong cạnh tranh kinh tế, hay bóp nghẹt đà hiện đại hóa kinh tế và công nghệ của Trung Quốc’’. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng thừa nhận là ‘‘các chính sách như vậy có thể có các hệ quả về kinh tế’’.

Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Janet Yellen cũng giải thích thêm: ‘‘Việc Trung Quốc tăng trưởng về kinh tế, tôn trọng các quy định quốc tế là tốt cho nước Mỹ và thế giới’’. Theo bà, Hoa Kỳ muốn xây dựng một quan hệ kinh tế lành mạnh với Trung Quốc, tạo điều kiện cho tăng trưởng và cách tân của cả hai nước.

