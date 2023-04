Crimée : Nga đẩy lui một cuộc tấn công bằng « drone biển » nhắm vào Sebastopol

CHIẾN TRANH UKRAINA - CRIMÉE

via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

Chính quyền Nga hôm nay, 24/04/2023, cho biết đã đẩy lui được một đợt tấn công bằng « drone biển » nhắm vào cảng Sebastopol tại vùng bán đảo Crimée bị sáp nhập. Đây cũng là nơi trú đóng của tổng hành dinh Hạm đội Biển Đen của Nga.

Trên mạng Telegram, thống đốc vùng Sebastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvojaiev nêu rõ vụ tấn công xảy ra vào lúc 3 giờ 30 sáng, nhưng đã bị đẩy lui, theo đó, « một drone biển (hoạt động trên mặt nước) đã bị các lực lượng chống phá hoại hủy diệt, chiếc thứ hai đã tự nổ tung » trong một vịnh nhỏ bên ngoài cảng, và do vậy, « không một cơ sở hạ tầng nào bị hư hại ».

AFP nhắc lại, Sebastopol là nơi neo đậu của hạm đội Biển Đen của Nga. Kể từ khi cuộc chiến xâm lược Ukraina nổ ra vào tháng 2/2022, bán đảo Crimée, bị sáp nhập vào Nga từ năm 2014, đã nhiều lần là mục tiêu tấn công bằng drone không quân và hải quân. Trung tuần tháng Tư này, chính quyền Nga thông báo hủy các lễ mừng 01/5 và 09/5, ngày chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến ở Nga trên bán đảo khi nhắc đến « những vấn đề về an ninh ».

Trong khi đó, theo các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh (Institut For The Study Of War – ISW) đăng trên mạng xã hội Twitter ngày hôm qua, 23/4, ghi nhận dường như quân đội Ukraina đã củng cố nhiều vị trí bên bờ phía đông sông Dnipro ở vùng Kherson (đông nam Ukraina).

Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu này lưu ý thêm rằng « quy mô của các vị trí và ý đồ của Ukraina là không rõ ràng, cũng như là khả năng và mức độ sẵn sàng của Ukraina để duy trì các vị trí kiên cố trong khu vực ». Hiện bộ Tư lệnh quân khu miền nam của Ukraina không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin này.

Hãng tin Pháp hôm qua cho biết thêm, kết thúc chuyến thăm Ukraina 4 ngày, bộ trưởng Giao Thông Pháp Clément Beaune cam kết kêu gọi sự hậu thuẫn từ các doanh nghiệp Pháp nhằm cung cấp tầu thuyền, xe ca và ray đường sắt cho Ukraina, tái thiết các cơ sở hạ tầng giao thông thiết yếu đã bị phá hỏng nặng nề do cuộc chiến xâm lược của Nga.

