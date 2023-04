MỸ - NGA - LIÊN HIỆP QUỐC

Matxcơva phản đối Mỹ không cấp thị thực nhập cảnh cho các nhà báo Nga tới New York

Ảnh minh họa: Trụ sở chính Liên Hiệp Quốc tại New York. AP - Osamu Honda

Minh Anh 2 phút

Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, hôm qua, 23/04/2023, trước khi lên đường đến New York để đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên tại Hội Đồng Bảo An, đã chỉ trích Hoa Kỳ có một quyết định « hèn hạ », đồng thời khẳng định « Nga sẽ không tha thứ cho Mỹ ». Lãnh đạo ngoại Nga có lời lẽ gay gắt như trên do việc Washington đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các nhà báo Nga tháp tùng ông đến trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Quảng cáo Đọc tiếp Từ Matxcơva, thông tín viên đài RFI, Jean-Didier Revoin tường trình : « Chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ không tha thứ. Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã tuyên bố như vậy, tỏ ra khó chịu về việc các nhà báo Nga tháp tùng cùng ông đến New York đã không có được thị thực nhập cảnh. Ngoại trưởng Nga đã mỉa mai rằng Hoa Kỳ đã cho thấy rõ giá trị của những tuyên bố của Mỹ về tự do ngôn luận. Về phần mình, Serguei Riabkov, thứ trưởng Ngoại Giao Nga đã lên án thái độ nhạo báng của Washington và nói thêm rằng Matxcơva sẽ có cách đáp trả để Hoa Kỳ phải luôn ghi nhớ là điều đó là không nên làm. Chỉ có điều, giai đoạn căng thẳng mới này giữa Washington và Matxcơva xảy ra ba tuần sau vụ Nga bắt giữ phóng viên thường trực của tờ Wall Street Journal. Nhà cầm quyền Nga cáo buộc Ewan Gerkovitch hoạt động gián điệp, điều mà nhật báo tài chính Mỹ và nhà báo nhất mực phủ nhận. Ông Serguei Lavrov dự kiến có mặt tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Mỹ để đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của Hội Đồng Bảo An và nếu như một cuộc gặp giữa ngoại trưởng Nga với tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã được xác nhận, thì không có gì khẳng định là ông sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Anthony Blinken. »