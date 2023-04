HỘI ĐỒNG BẢO AN - KHỦNG HOẢNG

Nước Nga xâm lược làm chủ tịch HĐBA: Sự bất lực của Liên Hiệp Quốc

Ảnh minh họa : Gian họp của Hội Đồng Bảo An. Phiên họp ngày 20/03/2023. © AFP

Trọng Thành 9 phút

Ngoại trưởng Nga phát biểu hôm nay, 24/04/2023, tại Liên Hiệp Quốc, trong cương vị chủ tịch Hội Đồng Bảo An. Việc quốc gia tấn công một đất nước có chủ quyền, và tiếp tục cuộc xâm lăng, bất chấp 4 nghị quyết lên án của Đại hội đồng LHQ (với phiếu thuận của khoảng 3/4 thành viên), tiếp tục đảm nhiệm cương vị chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An LHQ cho thấy rõ sự bất lực cao độ của định chế quốc tế, vốn được coi là cơ chế bảo đảm an ninh toàn cầu.