QUỐC TẾ - TIN VẮN

(SCMP) - Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí « đẩy nhanh » tiến độ hướng tới một giải pháp về tranh chấp giữa biên giới. Hai nước đã kết thúc cuộc họp cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 18 vào ngày 23/04/2023 ở Chushul-Moldo, bên phía Trung Quốc. Hai bên cho biết đã có trao đổi « thẳng thắn và cởi mở » về phía tây của Đường Ranh giới thực tế (LAC) và thống nhất duy trì trao đổi về chủ đề này. Cuộc họp diễn ra vài ngày trước khi bộ trưởng Quốc PhòngTrung Quốc công du New Delhi trong hai ngày 27-28/04/2023 và tham gia hội nghị các bộ trưởng Quốc Phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ông Lý Thượng Phúc là bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc đầu tiên đến Ấn Độ kể từ cuộc giao tranh chết chóc ở thung lũng Galwan.

(AFP) - Cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi tập đoàn quân sự Miến Điện đối thoại với đối lập và chấm dứt bạo lực. Lời kêu gọi được ông Ban Ki Moon đưa ra hôm 25/04/2023 sau khi từ Miến Điện trở về. Theo cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, « chính phủ đoàn kết dân tộc » (NUG), tổ chức của các cựu dân biểu thuộc đảng của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, hiện có nhiều người phải sống lưu vong, cũng phải tham gia vào « giải pháp bền vững » cho quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, lực lượng này bị tập đoàn quân sự Miến Điện coi là « khủng bố » và không có ý định đối thoại với NUG. Ông Ban Ki Moon tham gia nhóm « The Elders » gồm nhiều nhân vật quốc tế vận động cho việc giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới.

(AFP) – EU giúp Moldova đối phó với âm mưu gây bất ổn của Nga. Hôm qua, Liên Hiệp Châu Âu 27 nước quyết định cử một phái đoàn dân sự tới Moldova. Phái đoàn sẽ bao gồm khoảng 40 chuyên gia từ các nước Liên Âu (EU). Phái đoàn sẽ được triển khai tại Moldova từ tháng 5, trong thời gian hai năm. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Josep Borrell tuyên bố : Moldova là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hậu quả từ cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga vào Ukraina. Phái bộ nói trên là một ‘‘dấu hiệu chính trị quan trọng khác’’ cho thấy sự hỗ trợ của EU (với Moldova) trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay’’.

(Reuters) - Nga đưa xe tăng chiến đấu T-14 Armata mới vào chiến trường Ukraina. Theo hãng tin nhà nước Nga RIA hôm qua, 24/04, T-14 đã được đưa đến nơi, ‘‘nhưng chưa trực tiếp tham gia các hoạt động tấn công’’. Theo RIA, các kíp lái đã được huấn luyện tại Ukraina. T-14 Armata, với tháp pháo điều khiển từ xa, tốc độ di chuyển 80 km/giờ, được coi là loại xe tăng hiện đại nhất của Nga. Năm 2015, từng có thông tin Nga có kế hoạch sản xuất hơn 2.300 chiếc. Tuy nhiên, sau đó, kế hoạch bị trì hoãn, giảm quy mô. Cuối năm 2021, hãng tin Nga Interfax cho biết, tập đoàn nhà nước Nga Rostec bắt đầu sản xuất khoảng 40 xe tăng, giao hàng sau 2023. Theo tình báo Anh, việc đưa T-14 vào chiến trường Ukraina là một quyết định ‘‘rủi ro cao’’, và chủ yếu vì mục tiêu tuyên truyền.

(AFP) - Pháp tổ chức tập trận với 19 nước ở Nouvelle Calédonie. Cuộc tập trận trên bộ và trên biển mang tên Croix du Sud (tạm dịch : Thập tự phương Nam), ở phía bắc quần đảo, kéo dài đến ngày 06/05/2023 huy động 3.000 quân nhân đến từ 19 nước, trong đó có Mỹ, Úc và New Zealand. Mục đích chính là mô phỏng can thiệp, hỗ trợ nhân đạo sau một trận thiên tai quy mô lớn nhằm « duy trì các năng lực phối hợp và can thiệp chung của các đối tác ở trong vùng ». Tại lễ tiếp đón ngày 24/04/2023, tướng Pháp Valéry Putz, chỉ huy Các lực lượng vũ trang ở Nouvelle Calédonie (FANC), cho biết « chưa bao giờ lại tiếp nhiều nước tham gia như vậy ». Đợt tập trận gần đây nhất cách đây 5 năm có 11 nước tham gia với khoảng 2.100 người.

(AFP) - Mỹ nối lại các chuyến bay trục xuất người Cuba về nước. Chuyến bay đầu tiên đến Cuba kể từ năm năm 2020 diễn ra ngày 24/4/2023 trở 123 công dân Cuba nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khủng hoảng dịch tễ Covid-19, chính quyền La Habana chấp nhận đón các chuyến bay theo diện này. Trong số 123 người bị đưa về Cuba, có 40 người bị bắt ngoài khơi và 83 người bị bắt ở biên giới trên bộ giữa Mỹ và Mêhicô.

(AFP) - Hơn 300 nhà báo từng làm phóng viên tại Nga đã ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu Nga thả nhà báo Mỹ Evan Gershkovich. Cơ quan an ninh Nga (FSB) đã bắt giữ Evan Gershkovich, 31 tuổi, phóng viên của nhật báo uy tín của Mỹ Wall Street Journal, vào cuối tháng 3 vì tội ‘‘gián điệp’’ khi anh đang tác nghiệp ở Yekaterinburg, thuộc vùng Urals. 301 người ký tên vào thỉnh nguyện thư hôm qua cho biết : ‘‘Chúng tôi chắc chắn rằng mục tiêu và ý định duy nhất trong công việc của anh ấy là thông báo cho độc giả về thực tế hiện tại ở Nga’’.

