Thượng đỉnh Mỹ-Hàn mở ra tại Washington

Tổng thống Yoon Suk Yeol và tổng thống Joe Biden sẽ họp thượng đỉnh tại Nhà Trắng hôm nay, 26/04/2023, trong khuôn khổ chuyến thăm của lãnh đạo Hàn Quốc nhằm tăng cường liên minh với Hoa Kỳ.

Theo hãng tin AFP, trong cuộc hội đàm hôm nay, hai vị tổng thống Mỹ Hàn sẽ bàn tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là về mặt quân sự, trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Theo lời cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, tổng thống Joe Biden sẽ cố trấn an tổng thống Yoon Suk Yeol là Mỹ sẽ thực hiện cam kết “răn đe mở rộng” để ngăn ngừa một cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào đồng minh Hàn Quốc. Lời trấn an này cũng nhằm gởi tới người dân Hàn Quốc, mà đa số nay muốn nước họ phải được trang bị vũ khí nguyên tử để đối phó Bắc Triều Tiên.

Nhân chuyến viếng thăm của tổng thống Yoon Suk Yeol, Washington cũng sẽ thúc giục Seoul hỗ trợ thêm cho Ukraina bằng cách cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev. Cho tới nay, Hàn Quốc vẫn theo đúng chủ trương không cung cấp vũ khí cho một nước đang có chiến tranh. Nhưng thứ năm tuần trước, văn phòng tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố là nếu Nga tấn công vào thường dân ở Ukraina, Seoul có thể xét lại chính sách này.

Hôm qua, trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm cấp nhà nước ở Hoa Kỳ, cùng với phó tổng thống Kamala Harris, tổng thống Yoon Suk Yeol đã đến thăm trung tâm chuyến bay không gian Goddard của Cơ quan không gian Mỹ NASA, nằm ở ngoại ô Washington.

Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đặt vòng hoa trên mộ chiến sĩ vô danh ở nghĩa trang quốc gia Arlington, trước khi cùng với tổng thống Joe Biden đến viếng đài tưởng niệm các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Một dấu hiệu cho thấy quan hệ về văn hóa giữa hai nước ngày càng chặt chẽ, đó là công ty Netflix của Mỹ hôm qua thông báo đầu tư 2,5 tỷ đôla trong bốn năm vào các phim sản xuất ở Hàn Quốc.

