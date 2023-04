Xung đột ở Sudan: WHO lo ngại nhiều mầm bệnh nguy hiểm phát tán

SUDAN - WHO

Bạo lực tiếp diễn tại Sudan, miền Đông châu Phi, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại nhiều mầm bệnh nguy hiểm như sởi, bại liệt, tả, lao, … thậm chí virus Covid, phát tán ra ngoài, sau khi một trung tâm y sinh học tại thủ đô Sudan bị một trong các bên tham chiến kiểm soát.

Trong một cuộc họp báo hôm qua, 26/04/2023, tại Genève, ông Michael Ryan, phụ trách quản lý các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho biết các nhóm chuyên gia tại chỗ cũng như các ê kíp phụ trách an toàn sinh học của WHO ‘‘đang thẩm định mức độ nguy cơ’’. Về phần tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ông cảnh báo : ‘‘Các chuyên gia kỹ thuật hiện không còn có điều kiện tiếp cận trung tâm này, điều đó có nghĩa là trung tâm không còn khả năng thực hiện chức năng chẩn đoán và bảo quản như thường lệ. Chúng tôi cũng lo ngại là những người hiện đang chiếm giữ trung tâm này có thể bị lây nhiễm các tác nhân gây bệnh được lưu trữ tại đây’’.

Trước đó một hôm, đại diện của WHO tại Sudan, tiến sĩ Nima Saeed Abid, đã cảnh báo ‘‘nguy cơ sinh học rất lớn’’ từ trung tâm nói trên. WHO không cho biết rõ phe nào đang chiếm giữ cơ sở này, các đơn vị của Quân đội Sudan, dưới sự chỉ huy của tướng Abdell Fattah al-Burhane, hay các lực lượng đối địch của tướng Mohamed Hamdane Daglo.

Chiến sự tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Theo AFP, hôm nay, chiến sự vẫn tiếp diễn sau khi đã có thêm ít nhất 8 người chết trong ngày hôm qua, theo nghiệp đoàn y tế Sudan. Thỏa thuận ngưng bắn 72 giờ, do Mỹ và Ả Rập Xê Út bảo trợ, về nguyên tắc bắt đầu có hiệu lực từ hôm thứ Ba, 25/04 và hết hạn vào tối nay, không được tuân thủ hoàn toàn.

Quân đội Sudan tối hôm qua cho biết đã đồng ý về nguyên tắc tham gia đàm phán với lực lượng vũ trang đối địch, ở Juba, thủ đô nước láng giềng Nam Sudan, theo sáng kiến của Cơ quan liên chính phủ vì phát triển (IGAD), tổ chức khu vực gồm 7 nước Đông Phi, trong đó có Sudan.

Pháp đưa được gần 400 người sang Ả Rập Xê Út

Về việc di tản kiều dân, hôm nay, Hải quân Pháp cho biết đã đưa được gần 400 người ngoại quốc tại Sudan đến Ả Rập Xê Út. Tổng cộng Pháp đã sơ tán được 900 người ra ngoài. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm nay cũng thông báo đưa tàu chiến đến Sudan để sơ tán công dân nước họ. Trước xung đột, có khoảng 1.500 kiều dân Trung Quốc ở Sudan.

Theo Liên Hiệp Quốc, bạo lực có thể khiến khoảng 50.000 trẻ em ‘‘đang suy dinh dưỡng trầm trọng’’ bị cắt nguồn thực phẩm cứu trợ.

