QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AP) – Lãnh đạo châu Âu thăm cảng Odesa, thể hiện liên đới với Ukraina. Hôm 28/04/2023, ngoại trưởng Dmytro Kuleba tiếp các đồng cấp của bốn nước Bắc Âu và ba nước trong vùng Baltic tại cảng Odesa, miền nam Ukraina. Một lần nữa, Kiev mong muốn được phương Tây viện trợ chiến đấu cơ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước đà xâm lược của quân Nga. Cùng ngày, tại thủ đô Kiev, tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tổng thống Slovakia Zuzana Caputova và tổng thống Cộng Hòa Séc Petr Pavel. Các bên đã thảo luận về chương trình viện trợ quân sự cho Ukraina và chuẩn bị cho thượng đỉnh NATO sắp mở ra vào tháng 07/2023 tại Vilnius.

(AFP) – Căng thẳng ngoại giao giữa Ba Lan và Nga. Bộ ngoại giao Nga hôm 29/04/2023 mạnh mẽ phản đối Vacxava « trưng dụng » một trường trung học của Nga học tại thủ đô Ba Lan. Matxcơva coi đây là một hành vi « thù nghịch, bất hợp pháp » « vi phạm Công Ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961 ». Sáng nay, Ba Lan thông báo « trưng dụng » cơ sở được dùng làm trường học của Nga. Tòa nhà giờ đây do chính quyền thành phố Vacxava quản lý. Ba Lan không nêu rõ lý do giải thích cho quyết định này. Năm ngoái, cũng thủ đô Vacxava đã tịch thu một cơ sở từng được nhân viên ngoại giao Nga sử dụng. Tòa nhà này được mệnh danh là « ổ gián điệp » của Nga.

(AFP) – Đến gặp người tị nạn tại Hungary, giáo hoàng Phanxicô chỉ trích chính sách đóng cửa đón nhận người nhập cư của Budapest. Trong ngày thứ nhì tại Hungary, lãnh đạo tòa thánh Vatican đã dành buổi sáng 29/04/2023 cho khoảng 600 người tị nạn, phần lớn là người Ukraina. Thủ tướng Viktor Orban tháp tùng đức giáo hoàng. Lãnh đạo Vatican cảm ơn người dân Hungary mở vòng tay với người tị nạn Ukraina, nhưng ngài chỉ trích chính quyền nước chủ nhà có khuynh hướng « co cụm » và « cứng nhắc », « dửng dưng trước ngộ cảnh của người nhập cư ». Từ tháng 02/2022, hơn 2 triệu người Ukraina sang Hungary trốn chiến tranh, nhưng chỉ có 35.000 người định cư hẳn tại quốc gia này.

(AFP) – Sudan: Giao tranh vẫn ác liệt bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Khartoum và Darfur vào hôm nay 29/04/2023, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn mới ở Sudan giữa quân đội và lực lượng bán quân sự đang tranh giành quyền lực. Tại Khartoum, các cuộc không kích và hỏa lực phòng không tiếp tục vang lên gần Tổng Hành Dinh của Quân Đội, trong lúc tại Darfur, tình hình vẫn rất căng thẳng, và một người dân ở El-Geneina khẳng định: « Các khu chợ đã bị cướp phá và không còn thức ăn ». Trong đêm từ thứ Năm đến thứ Sáu, quân đội của tướng Abdel Fattah al-Burhane và Lực Lượng Hỗ Trợ Nhanh (FSR) của tướng Mohamed Hamdane Daglo đã đồng ý kéo dài thêm 72 giờ thỏa thuận ngừng bắn, được ký kết dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Thỏa thuận này hầu như không hề được tôn trọng.

(AFP) – Cuba được kết nối với một cáp ngầm tốc độ cao do tập đoàn Pháp Orange triển khai từ Martinique. Theo báo chí chính thức tại Cuba ngày 28/04/2023, bắt đầu từ tháng Tư, nước này đã được kết nối với một tuyến cáp quang ngầm dưới biển, do tập đoàn Orange của Pháp triển khai nối liền đảo Martinique thuộc Pháp với tỉnh Cienfuego miền trung Cuba. Đường kết nối này, đang trong giai đoạn thử nghiệm, cho phép Cuba tăng khả năng tiếp cận băng thông rộng.

(AFP) – Iran bắt giữ một tàu chở dầu của quần đảo Marshall tại vùng Vịnh. Teheran giải thích vụ việc diễn ra hôm 27/04/2023 là do tàu này đã tìm cách « bỏ chạy » sau khi đâm vào một tàu dầu của Iran, làm nhiều người bị thương. Phía Mỹ hôm qua cho biết Iran bắt giữ một tàu chở dầu của Oman, tại một vùng biển mang tính « chiến lược cao ». Washington đòi Iran thả con tàu này và trả tự do cho các thủy thủ. Sự cố nói trên diễn ra vào lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran đang cao độ.

(AFP) – Sắp phát hành một quyển sách mới của nhà văn Gabriel García Márquez. Nhà xuất bản Random House hôm 28/04/2023 loan báo, năm tới nhân kỷ niệm 10 năm ngày giỗ tác giả Trăm Năm Cô Đơn, và Tình Yêu Thời Thổ Tả, sẽ cho ra mắt độc giả một cuốn sách chưa từng được ấn hành của Márquez. Đó là tác phẩm mang tên En agosto nos vemos - Hẹn lại nhau vào tháng Tám. Giới yêu văn học đánh giá đây sẽ là sự kiện, là hiện tượng văn học đáng chú ý nhất trong năm 2024.

(AFP) – Pháp : Du khách không còn được ngắm khu tài chính La Défense từ trên cao. Tập đoàn City One thông báo ngừng khai thác mái của công trình kiến trúc Grande Arche cao 100 mét kể từ ngày 28/04/2023 do « phí tổn » đón công chúng « quá lớn ». Công trình kiến trúc như « Khải Hoàn Môn hiện đại » là dự án của cố tổng thống Pháp François Mitterrand, được khánh thành năm 1989, có 35 tầng gồm các văn phòng. Nóc của tòa nhà có một triển lãm, một nhà hàng và khu vực tham quan, từ đó có thể nhìn toàn cảnh khu tài chính La Defense nằm ở phía Tây Paris và nhìn thẳng ra Khải Hoàn Môn. Sau khi bị đóng cửa từ 2010-2017 vì lý do an ninh, nóc tòa nhà được tập đoàn City One khai thác từ năm 2017, đón hơn 200.000 khách thăm quan hàng năm nhưng từ đại dịch Covid-19, số lượng khách đã giảm một nửa.

(RFI) – Hà Lan : Cha của ít nhất 550 đứa trẻ không còn được phép hiến tinh trùng. Một người đàn ông Hà Lan 41 tuổi vào hôm qua, 28/04/2023 đã bị một tòa án trong nước cấm tiếp tục hiến tặng tinh trùng của mình trong các tiến trình thụ tinh nhân tạo. Nếu bất tuân, người này có thể bị phạt đến 100.000 euro (khoảng 110.000 USD) cho mỗi lần vi phạm. Điều tra ghi nhận là kể từ năm 2007, người đàn ông có thể là cha sinh học của từ ít nhất 550 đến 600 đứa trẻ ở Hà Lan và một số quốc gia khác. Nhân vật này như vậy đã vi phạm luật pháp Hà Lan, vốn giới hạn số lượng sinh sản là 25 con cho cùng một người hiến tặng để tránh rủi ro về quan hệ huyết thống và loạn luân (ở Pháp giới hạn này là 10).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký