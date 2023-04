Các lãnh đạo về an ninh và quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, họp tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 28/04/2023.

Iran muốn tăng cường hợp tác với các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), đồng thời kêu gọi thành lập một « vành đai an ninh hàng hải » trước sức ép từ các nước phương Tây mà Teheran cho là ngày càng « hung hăng ». Đề xuất được bộ trưởng Quốc Phòng Iran Mohammed Reza Ashtina đưa ra trong cuộc họp ngày 28/04/2023 với các đồng nhiệm tại New Delhi, Ấn Độ.

Ý tưởng của Iran là thành lập « Vành đai an ninh hàng hải Thượng Hải » (Shanghai Maritime Security Belt) - một cơ chế bảo đảm an toàn và an ninh cho các tuyến hàng hải và duy trì ổn định thương mại toàn cầu với các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tuy nhiên, mục đích sâu xa hơn, theo bộ trưởng Quốc Phòng Iran, là củng cố hợp tác giữa các nước thành viên nhằm làm đối trọng với « những cách tiếp cận đơn phương và độc đoán » của các nước phương Tây.

Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran, bị Liên Hiệp Quốc và các nước phương Tây trừng phạt vì phát triển chương trình hạt nhân và vi phạm nhân quyền, lên án ngược lại rằng « chính sách bành trướng của phương Tây và NATO đã làm tăng tốc hồi sinh một thế giới đơn cực ». Do đó, theo bộ trưởng Quốc Phòng Iran, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải « phải thúc đẩy chủ nghĩa đa nguyên toàn cầu và cân bằng quyền lực ».

Trang Jerusalem Post ngày 30/04 trích thông tin từ kênh thông tin Al-Mayadeen thân Iran và Syria, cho rằng Iran muốn sử dụng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải để tăng cường hợp tác quân sự và quốc phòng, đồng thời muốn Ấn Độ đóng vai trò trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, New Delhi lại tham gia nhiều cơ chế tương tự với phương Tây và là một đối tác chiến lược với Israel.

Cuộc họp ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ diễn ra ở Goa ngày 04-05/05. Cuộc họp thượng đỉnh dự kiến được tổ chức ở New Delhi ngày 03-04/07 và tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia.

