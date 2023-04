QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Liên Hiệp Quốc tổ chức họp về Afghanistan tại Doha. Cuộc họp gồm các đặc phái viên viên Liên Hiệp Quốc cùng đại diện của khoảng 25 nước và tổ chức quốc tế sẽ diễn ra ngày 01/05/2023 tại một nơi được giữ bí mật ở thủ đô của Qatar và do tổng thư ký Antonio Guterres chủ trì. Mục đích là để xem xét cách tiếp cận cần được thông qua đối với chính quyền Taliban, vào lúc chương trình hoạt động của Liên Hiệp Quốc trở nên phức tạp hơn ở nước này. Phe Taliban không được mời tham gia cuộc họp.

(Reuters) - Armenia và Azerbaidjian đối thoại tại Mỹ. Cuộc họp diễn ra ngày 30/04/2023 tại Washington nhằm bình thường hóa quan hệ song phương trong bối cảnh căng thẳng bùng phát trong những ngày gần đây giữa hai nước Cộng Hòa vùng Kavkaz. Vào tuần trước, Azerbaidjian đã lập rào chắn trên con đường độc đạo nối Armenia với vùng đất tranh chấp. Chính quyền Erevan cáo buộc Baku phong tỏa vùng đất nằm lọt thỏm trong Azerbaidjian từ tháng 12/2022.

(AFP) - Đội xe máy ủng hộ tổng thống Putin tổ chức diễu hành « yêu nước ». Vài trăm tay lái xe máy thuộc câu lạc bộ Những con sói đêm, trung thành với điện Kremlin, đã xuất phát từ Matxcơva ngày 29/04/2023, dự kiến đi qua vùng Donetsk ở vùng Donbass, Ukraina và kết thúc ở thủ đô Berlin của Đức. Cuộc tuần hành rầm rộ mang tên « Những nẻo đường chiến thắng » do Alexandre Zaldastanov, sáng lập CLB và tự nhận là « bạn » của tổng thống Nga, tổ chức. Đoàn xe mang cờ in hình chữ « Z », biểu tượng của chiến dịch quân sự xâm lược Ukraina và những khẩu hiệu ủng hộ chính quyền Putin.

(AFP) - Tổng thống Mỹ không coi tuổi cao là hạn chế khi ứng cử nhiệm kỳ tới. Trong buổi dạ tiệc hàng năm với các nhà báo tối 29/04/2023 tại Nhà Trắng, khi được diễn viên hài Roy Wood của chương trình Daily Shown nhấn mạnh đến tuổi của tổng thống Mỹ khi ông muốn giữ chức đến năm 86 tuổi, ông Joe Biden hóm hỉnh nhắc đến những cuộc biểu tình chống cải cách hưu trí ở Pháp. Ông nói : « Họ phẫn nộ vì họ không muốn làm việc đến 64 tuổi. Thế mà ở châu Mỹ, chúng ta có một người đàn ông 80 tuổi xin chúng ta được làm thêm 4 năm ». Nguyên thủ Mỹ tiếp tục khẳng định tuổi cao không phải là trở ngại đối với ông, « cứ coi tôi là người già », tôi gọi đó là « lão luyện », « người ta gọi tôi là người cổ, tôi nói tôi là người khôn ngoan ».

(Reuters) - Paraguay bầu lại tổng thống, quan hệ với Đài Loan lên bàn cân. Cuộc bầu cử mở ra hôm 30/04/2023 được cho là thách thức bầu cử lớn nhất đối với Đảng Colorado bảo thủ cầm quyền từ hơn một thập kỷ. Cuộc vận động tranh cử đã bị nhiều vấn đề chi phối, đặc biệt là vấn đề Đài Loan. Paraguay là một trong 13 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Ứng viên đối lập Alegre cho rằng quan hệ với Đài Loan đã khiến việc Paraguay giao thương với Trung Quốc gặp khó khăn, trong lúc giúp đỡ từ Đài Bắc chẳng là bao. Ngược lại, ứng viên Pena thuộc đảng cầm quyền nói rằng ông sẽ duy trì quan hệ với Đài Loan.

(AFP) - Tại Hungary, giáo hoàng Phanxicô nói chuyện với một đại diện của Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga. Phanxicô đã gặp ông Hilarion, cựu trưởng ban quan hệ đối ngoại của Chính Thống Giáo Nga, tối 29/04/2023. Là người có thái độ miễn cưỡng về cuộc xâm lược Ukraina, nhân vật này đã bị thượng phụ Kirill, một người thân cận của tổng thống Nga Vladimir Putin, loại trừ.

(Reuters) - Tổng thống Mỹ Biden và thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ gặp lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương tại Papua New Guinea. Theo thủ tướng Papua New Guinea James Marape ngày 30/04/2023, cuộc họp sẽ diễn ra ngày 22/05 khi tổng thống Mỹ ghé thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ đương nhiệm tới quốc gia giàu tài nguyên nhưng phần lớn chưa phát triển với 9,4 triệu dân ở phía bắc Australia.

(RFI) - Nhật Bản cấp phép cho thuốc phá thai. Thuốc phá thai của công ty bào chế Anh Linepharma được cấp phép bán tại thị trường Nhật Bản ngày 28/04/2023. Thuốc gồm hai loại, loại thứ nhất để thai ngừng phát triển bằng cách tác động đến hormone và loại thứ hai được uống 1 đến 2 ngày sau để gây co thắt và chảy máu. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc này phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt, như phải kiểm tra sức khỏe trong một cơ sở y tế, chi phí có thể lên tới 1.500 euro và không được bảo hiểm hoàn trả. Từ năm 1948, Nhật Bản cho phép phá thai tới tuần thứ 22.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký